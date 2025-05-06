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Лига чемпионов, сезон-2024/2025, кто пройдёт в финал, статистика, Барселона, Интер, Арсенал, ПСЖ

Кто возьмёт Лигу чемпионов? Несколько крышесносных теорий
Кирилл Закатченко
Кто выиграет Лигу чемпионов? Крышесносные теории
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Предположения, основанные на статистике и совпадениях.

На этой неделе мы узнаем финалистов Лиги чемпионов. «Барселона» или «Интер», «ПСЖ» или «Арсенал» — их останется только двое. Кто же доберётся до заключительного матча, а кто — до трофея? Есть несколько теорий на основе интересных статистических фактов и совпадений. Некоторые из них могут показаться смешными.

«Барселона» не выйдет в финал. Это связано с «Интером»

Матчи с «Интером» — плохой знак для «Барселоны». Когда каталонский клуб играет с чёрно-синими в Лиге чемпионов, то не доходит до финала. В сезоне-2002/2003 команды встретились друг с другом на втором групповом этапе. «Барса» ни разу не пропустила в двух играх — 3:0 и 0:0. Каталонцы покинули турнир по итогам четвертьфинала с «Ювентусом» (1:1, 1:2). Сезон-2009/2010 — сразу четыре матча. На групповом этапе «Барса» снова не пропустила (0:0 и 2:0), но в полуфинале не справилась с «Интером» (1:3, 1:0).

«Интер» не пустил «Барсу» в финал ЛЧ в 2010 году

«Интер» не пустил «Барсу» в финал ЛЧ в 2010 году

Фото: Michael Regan/Getty Images

В 2019 и 2020 годах команды играли на групповом этапе. В обоих случаях «Интер» не выходил в плей-офф, а «Барса» одержала суммарно три победы в четырёх встречах. Далее следовали жестокие поражения каталонцев в плей-офф. Полуфинал с «Ливерпулем» (3:0, 0:4) и четвертьфинал с «Баварией» (2:8, в пандемийном 2020-м играли один матч). В сезоне-2022/2023 «Барса» ни разу не обыграла «Интер» в группе (0:1 и 3:3) и не вышла в плей-офф. А миланский клуб впоследствии дошёл до финала. Итог: пять сезонов (когда «Барса» встречалась с миланцами в ЛЧ) — ни одного финала для испанского клуба. «Интер», в свою очередь, в трёх из пяти сезонов показывал результат лучше, чем соперник. Дважды доходил до финала.

«Барса» и «Интер» не выиграют ЛЧ. Из-за места проведения финала

Заключительный матч нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов проведут в Мюнхене. Это пятый такой случай. В четырёх предыдущих прослеживалась чёткая закономерность — трофей берёт команда, которая ранее никогда не делала этого. Загибаем пальцы. 1979 год — «Ноттингем Форест», 1993-й — «Марсель», 1997-й — дортмундская «Боруссия», 2012-й — «Челси». Если тенденция сохранится, трофей возьмёт либо «Арсенал», либо «ПСЖ». Всё дело в том, что «Интер» и «Барса» уже выигрывали Лигу чемпионов, а два других клуба — нет.

Это было легендарно:
Матч «Барсы» с «Интером» захочется пересмотреть уже завтра. Космические 3:3 в ЛЧ! Видео
Матч «Барсы» с «Интером» захочется пересмотреть уже завтра. Космические 3:3 в ЛЧ! Видео

«Барса» и «Интер» не выиграют ЛЧ. Из-за даты проведения финала

31 мая — дата проведения финального матча. Знаете, сколько предыдущих финалов Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов состоялись в этот день? Два. В 1961 году там играла «Барса», в 1972-м — «Интер». Получается, тенденция сохранится, ведь и теперь кто-то из этих клубов окажется в финале. Впрочем, ни «Барса», ни «Интер» не брали трофей в указанные годы. Испанский клуб влетел «Бенфике» (2:3), а итальянский — «Аяксу» (0:2) с легендарным Йоханом Круиффом.

«Арсенал» выиграет ЛЧ. Спасибо «Реалу»

В четырёх предыдущих сезонах Лигу чемпионов выигрывал либо «Реал» (дважды), либо клуб, которому он уступал в плей-офф («Челси» и «Манчестер Сити»). А мы прекрасно помним, кто остановил мадридцев в нынешнем турнире (Деклан Райс — «пушка страшная»). Плюс есть ещё один факт в пользу команды Микеля Артеты. В последнее время английские клубы выигрывают турнир в нечётные годы. 2019 год — «Ливерпуль», 2021-й — «Челси», 2023-й — «Манчестер Сити». 2025-й — «Арсенал»?

«Арсенал» выбил «Реал» из Лиги чемпионов

«Арсенал» выбил «Реал» из Лиги чемпионов

Фото: David Ramos/Getty Images

«Интер» окажется в финале. Такой год

Наверняка эта теория покажется смешной, но давайте разбираться. Мы запомнили, что «Барса» пролетает мимо финала, если играет в ЛЧ с «Интером». Однако есть ещё один любопытный момент. Начиная с 1985 года в финале обязательно выступает итальянский клуб. Речь о годах, которые заканчиваются на цифру пять. «Смешно», — скажете вы. Но это факт. 1985-й год — «Ювентус» в финале, 1995-й — «Милан», 2005-й — «Милан», 2015-й — «Ювентус». Сработает ли правило на этот раз? Кстати, в четырёх из этих финалов итальянский клуб одержал победу только в одном (1985).

Если «ПСЖ» выйдет в финал, то выиграет ЛЧ. Потому что Мюнхен

Французский клуб всего раз в истории выигрывал Лигу чемпионов. Это произошло в 1993 году, когда «Марсель» справился с «Миланом» (1:0). Тот финал прошёл в Мюнхене. Там же (но на другом стадионе) пройдёт заключительная игра нынешнего турнира. К слову, «Марсель» взял трофей с иностранным тренером — командой руководил бельгиец Раймон Гуталс. А с «Миланом» тогда работал итальянец Фабио Капелло. Теперь представьте, если французский клуб («ПСЖ») выйдет в финал ЛЧ с иностранным тренером (испанец Луис Энрике). А там сыграет с клубом Серии А («Интер») с итальянским тренером (Симоне Индзаги).

Хотите ещё больше необычных совпадений? В 2025-м финал пройдёт в Мюнхене, а за год до этого он состоялся в Лондоне на «Уэмбли». Так было и в 90-х годах прошлого века. Сначала турнир выиграла испанская команда («Барселона»), а потом — французская («Марсель»). В 2024-м победа в ЛЧ досталась клубу Примеры («Реал»). Получается, теперь трофей возьмёт «ПСЖ»?

«ПСЖ» неудачно сыграл в Лиге 1:
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«Барселона» выиграет ЛЧ. Есть связь с Фликом и «Ливерпулем»

«Ливерпуль» всего два раза завоёвывал чемпионский титул в АПЛ (турнир основали в 1992 году). Второй — в нынешнем сезоне. А первый — пять лет назад. Почему это важно? В 2020-м «Бавария» взяла Лигу чемпионов, а тренировал её Ханс-Дитер Флик. Более того, тогда мюнхенский клуб оформил требл (выиграл также Бундеслигу и Кубок Германии).

Ханси Флик может сделать второй требл за пять лет

Ханси Флик может сделать второй требл за пять лет

Фото: David Ramos/Getty Images

Ничего не напоминает? «Ливерпуль» снова побеждает в АПЛ, а Флик идёт на новый требл. Его «Барса» уже взяла Кубок Испании, а отрыв от «Реала» в Примере составляет четыре очка. Плюс осталось сделать пару шагов до завоевания трофея Лиги чемпионов. Повторится ли история пятилетней давности?

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