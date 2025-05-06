А что с будущим Артёма Дзюбы? Вариантов больше, чем кажется на первый взгляд

До финиша чемпионата остаётся три тура, однако до сих пор неизвестен важный сюжет следующего сезона: где будет играть Артём Дзюба. И будет ли это делать в принципе. Да, сейчас у него куда более очевидная и понятная перспектива, чем год назад. Когда он вёл переговоры с разными клубами, но до сентября не складывалось. А уже после вспомнили про «Акрон», который подписал игрока за день до закрытия трансферного окна. И, естественно, не пожалел об этом.

Сейчас же всё иначе – Дзюбу очень хочет сохранить тольяттинский клуб. Плюс, со слов представителя игрока Леонида Гольдмана, интерес есть и из других команд. Поэтому беспокоиться за Артёма точно не стоит. Сам футболист не так давно сказал: «Акрон» на следующий сезон в любом случае в приоритете. От руководителей «молодых и звонких» уже не раз звучал посыл, что они готовы предложить легенде РПЛ новое соглашение. Остался только один вопрос – почему оно до сих пор не подписано?

Существует две теории. Первая – самая очевидная: Дзюба до сих пор не решил, хочет ли он продолжать карьеру. Рекорд Дмитрия Лоськова по голам и передачам он уже побил (если ориентироваться на данные Transfermarkt), так что мотивация продолжать, наверное, не такая большая. Только разве что для себя. Сам он неоднократно повторял, что решение примет по окончании сезона. Однако это не отменяет возможности провести переговоры заранее. Факт диалога подтверждает представитель игрока. Но отмечает – решения ещё нет.

Леонид Гольдман представитель Артёма Дзюбы «Могу лишь подтвердить информацию, которая ранее была озвучена руководством «Акрона» — процесс переговоров о продлении контракта Артёма идёт. Но конкретики пока дать не могу. Надеюсь, что до окончания сезона ясность наступит. Как уже неоднократно говорил, нужно, чтобы сам Дзюба окончательно принял решение, что он готов продолжать карьеру, а уже дальше — чтобы мы договорились по условиям с «Акроном».

Окей, предположим, Дзюба решает продолжать. И следом наверняка встанет вопрос тех самых условий. Здесь уже важно понимать контекст подписания. Артём приходил в «Акрон», существенно снизив свои изначальные запросы. Генеральный директор клуба Алексей Власов не опровергал инсайд «Чемпионата» по зарплате форварда – она составляет около 1,5 млн рублей в месяц. При этом Дзюба – даже не самый высокооплачиваемый футболист команды. Хоть и входит в топ-5.

Логично предположить, что едва ли Артём хочет сохранить зарплату на прежнем уровне. Ладно бы он уже не приносил пользу и был балластом, однако всё это не про него. После прихода в команду он пропустил только один матч в РПЛ. Параллельно не только устанавливал личные рекорды, но и стал лучшим бомбардиром «Акрона» в чемпионате России. Сейчас у Дзюбы девять голов. А ведь он стал играть только с 8-го тура. Очень хорошие цифры.

Дзюба (справа) празднует гол с партнёрами по «Акрону» Фото: Пресс-служба ФК «Акрон»

Источники «Чемпионата» считают, что финансовый аспект – один из тех, который сейчас, возможно, не даёт сделке по продлению контракта зафиксироваться на бумаге. Стороны обсуждают условия и, скорее всего, договорятся. Ведь на уровне владельца клуба Павла Морозова было подтверждено желание продолжить сотрудничество с футболистом. И компромисс наверняка получится найти.

А если нет – Артём точно будет востребован на рынке. Есть «Динамо», которое следующий сезон начнёт без травмированного Константина Тюкавина. Есть «Краснодар», где, возможно, завершает карьеру Фёдор Смолов. Есть «Рубин», где туманно будущее Мирлинда Даку. Так что даже в случае форс-мажора Дзюба найдёт себе команду уровня РПЛ. Если у него самого ещё сохранится желание играть и быть полезным.