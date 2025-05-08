Бизнесмен из Москвы вернул маленький клуб в Серию А. И ещё второго Индзаги!

Перед стартом сезона в это было тяжело поверить. Но «Пиза» всё же смогла.

«Пиза» вернулась в чемпионат Италии спустя 34 года. За это время команда пережила банкротство и провалилась в Серию E, но теперь снова будет выступать в высшем дивизионе. В прошедшем туре «Пиза» проиграла, однако в параллельном матче уступила и «Специя», которая лишилась шансов на прямую путёвку в Серию А. Три недели назад «Сассуоло» гарантировал себе возвращение в чемпионат Италии, а теперь этого добилась и «Пиза». Вскоре определится восьмёрка команд, которая разыграет между собой последнюю путёвку в итальянскую элиту.

Так получилось, что «Сассуоло» закончил игру чуть раньше, поэтому запасные «Пизы» досматривали свой матч уже в специальных футболках с логотипом Серии А. Как только встреча в Бари закончилась, команда начала праздновать вместе с гостевой трибуной. Футболисты подхватили главного тренера Филиппо Индзаги и подбрасывали в воздух.

После танцев и песен на поле игроки продолжили отмечать в раздевалке. Затем веселье переместилось в командный автобус, но даже это было только началом. Команда в полном составе отправилась домой в Пизу. Из автобуса футболисты выходили с огромной колонкой и пивом в руках. К ним сразу же присоединились фанаты. К этому моменту болельщики заполнили стадион «Пизы» до отказа. Вечеринка началась, как только на поле оказались игроки и тренеры. Пение, танцы, баннеры, фаеры, флаги, дымовые шашки – город гудел ещё долго.

Выход в чемпионат Италии для «Пизы» было тяжело прогнозировать перед стартом сезона. В двух предыдущих сезонах Серии B команда не попадала даже в топ-10. Заканчивала на 11-м и 13-м местах.

По стоимости состава «Пиза» была шестой на момент старта сезона-2024/2025 (информация — Transfermarkt):

€ 126,6 млн – «Сассуоло» € 44,9 млн – «Палермо» € 44,1 млн – «Салернитана» € 42,4 млн – «Кремонезе» € 39,9 млн – «Сампдория» € 36,9 млн – «Пиза»

По годовому зарплатному фонду «Пиза» шла восьмой (информация — Capology):

€ 31,1 млн – «Сассуоло» € 22,3 млн – «Палермо» € 20,2 млн – «Салернитана» € 18,7 млн – «Кремонезе» € 18,3 млн – «Сампдория» € 16,3 млн – «Специя» € 13,8 млн – «Фрозиноне» € 13,6 млн – «Пиза»

Успех «Пизы» стал возможен во многом благодаря бизнесмену Александру Кнастеру, который родился в Москве в 1959-м и первые 16 лет жил в СССР. Затем его семья переехала в США, где он получил образование. Закончив Гарвард со степенью магистра и поработав в нескольких инвестиционных банках, Кнастер вернулся в Россию в 1995-м. Сначала он возглавил офис Credit Suisse First Boston по России и СНГ. А спустя три года стал главным управляющим директором «Альфа-банка».

Александр Кнастер Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

«Он умный и гибкий человек, который умеет договариваться. Все проблемные вопросы, которые возникали у «Альфы», всегда решал Алекс», – рассказывал Forbes бывший вице-президент «Альфа-банка» Александр Гафин (его сын Дмитрий сейчас возглавляет совет директоров «Динамо»).

В январе 2021 года Кнастер купил «Пизу» и сразу вложился в команду. В клубе появилось много легионеров (в этом сезоне их было 13). А ещё бизнесмен занялся возведением новой базы – строительство стартовало в феврале 2025 года. И, судя по проекту, это будет одна из лучших футбольных баз в Италии. А вот ситуация со стадионом оказалась сложнее. Кнастер приезжал из США, где проживает с семьёй, чтобы определиться с реконструкцией арены, но договориться с муниципалитетом пока не удалось.

Перед «Пизой» теперь стоит задача закрепиться в чемпионате Италии. Индзаги трижды выводил команды из Серии B в Серию А, однако его тренерский опыт в высшем дивизионе остаётся неубедительным. Для него это ещё один шанс показать, что он может зажигать в чемпионате Италии не только как футболист.

Симоне и Филиппо Индзаги

И ещё одна приятная новость – в Серию А вернулся Филиппо Индзаги. Теперь будем наблюдать его вместе с братом Симоне в одном турнире.