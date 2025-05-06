Топ-матчи среды: «ПСЖ» — «Арсенал», Кубок Стэнли и «Зенит» — «Локо» — в Единой лиге

За чем следить 7 мая: «Вашингтон» Овечкина в плей-офф НХЛ, «Миннесота» — «Голден Стэйт» и «Кливленд» — «Индиана» — в НБА плюс плей-офф ВХЛ!

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Время в материале указано по Москве.

🏀 2:00: «Кливленд Кавальерс» — «Индиана Пэйсерс», НБА, плей-офф, 1/4 финала, второй матч

Интрига: Гарлэнд спасёт ситуацию?

«Кливленд Кавальерс» стал лучшим в Восточной конференции по итогам регулярки. В плей-офф команда вперёд ногами вынесла «Майами», и это без преувеличения! Правда, мало кто ожидал поражения от «Индианы» в первом матче второго раунда. В составе не было Дариуса Гарлэнда, который должен появиться во второй встрече. Начинать серию с 0-2 никоим образом нельзя, особенно для фаворита.

🏒 2:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз», НХЛ, плей-офф, 1/4 финала, первый матч

Интрига: как завершится первая часть противостояния «столичных» и «ураганов»?

«Вашингтон» и «Каролина» уверенно прошли первый раунд плей-офф НХЛ, затратив всего по пять матчей на проход стартового барьера. «Кэпиталз» со счётом 4-1 переиграли «Монреаль Канадиенс», а «Харрикейнз» аналогичным образом выбили из борьбы «Нью-Джерси Дэвилз». Ближайшей ночью Александр Овечкин и его команда впервые с чемпионского 2018 года сыграют встречу второго раунда плей-офф НХЛ. Какой она получится для коллектива Спенсера Карбери?

🏀 4:30: «Миннесота Тимбервулвз» — «Голден Стэйт Уорриорз», НБА, плей-офф, 1/4 финала, первый матч

Интрига: Эдвардс сдержит обещание?

Лидер «Миннесоты» Энтони Эдвардс в 2023 году заявил, что хочет разобраться с «Голден Стэйт» в плей-офф. Всему виной — длинный язык Дрэймонда Грина. Звезде «волков» наконец-то выпал шанс повстречаться с «воинами» в постсезоне. Карри, Батлер и Грин выглядят грозно, но и «Миннесота» без шансов вынесла «Лейкерс». Кто начнёт серию с победы?

🏒 4:30: «Вегас Голден Найтс» — «Эдмонтон Ойлерз», НХЛ, плей-офф, 1/4 финала, первый матч

Интрига: продолжит ли «Эдмонтон» победную серию?

Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль и Ко провальным образом стартовали в первом раунде плей-офф. На старте нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли финалист минувшего плей-офф потерпел два поражения подряд, оказавшись в двух шагах от сенсационного вылета из турнира. Но следующие четыре матча в серии с «Лос-Анджелес Кингз» сложились в пользу «нефтяников», благодаря чему они вышли на «Вегас Голден Найтс», который, в свою очередь, выбил из борьбы «Миннесоту Уайлд». Каким получится старт второго раунда для Макдэвида и его партнёров?

🏒 19:00: «Динамо» СПб — «Торпедо-Горький», ВХЛ, плей-офф, 1/2 финала, пятый матч

Интрига: произойдёт ли первая гостевая победа в серии?

Полуфиналисты плей-офф ВХЛ обменялись двумя домашними победами на старте своей серии. Первые две встречи на питерском льду завершились в пользу «Динамо», после чего «Торпедо-Горький» ответило своими двумя выигранными встречами на домашней площадке. На пятый матч противостояние вернулось в Санкт-Петербург. Продолжится ли домашняя тенденция или гости наконец смогут сказать своё слово в непривычной обстановке?

🏀 20:00: «Зенит» — «Локомотив-Кубань», Единая лига, 1/2 финала, второй матч

Интрига: у краснодарцев есть шансы?

«Зенит» подходил к полуфинальной серии в статусе фаворита, но мало кто ожидал, что сине-бело-голубым удастся победить «Локомотив-Кубань» с такой огромной разницей (106:79). Краснодарцам в срочном порядке необходимо делать выводы и менять что-то в своей игре. Есть ли на это силы и ресурсы? Всё будет зависеть от мотивации и решений Андрея Ведищева. Ждём более интересной второй встречи.

⚽️ 21:00: «Аль-Наср» — «Аль-Иттихад», Саудовская Аравия — Про-Лига, 30-й тур

Интрига: команда Роналду уступит главному фавориту в борьбе за золото?

«Аль-Иттихад» идёт за золотом саудовской лиги. За пять туров до финиша команда на шесть очков опережает «Аль-Хиляль». И стать ещё ближе к титулу «Аль-Иттихад» может по итогам встречи с «Аль-Насром». Клуб, за который выступает Криштиану Роналду, идёт на третьей строчке. А в случае поражения в следующем туре рискует выпасть из топ-3. Важнейшая встреча для обеих команд.

⚽️ 22:00: «ПСЖ» — «Арсенал», Лига чемпионов, 1/2 финала, ответный матч

Интрига: кто сыграет в финале ЛЧ?

«ПСЖ» и «Арсенал» выходили в финал Лиги чемпионов по разу за свою историю. Но теперь один из клубов точно сыграет во второй раз в решающей встрече. Фаворит — «ПСЖ»: французы минимально победили «Арсенал» в Лондоне. А ответный матч ещё и состоится в Париже. У команды Луиса Энрике отличные шансы на финал! Но разве «Арсенал» отдаст проход просто так? Нас ждёт эпичнейшая игра!