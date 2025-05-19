Довбня — душа «Спартака». А какие ещё были легендарные третьи вратари в футболе?

Матч «Спартака» в Самаре запомнился не победой. В конце концов, никаких турнирных задач у красно-белых уже не осталось. Деян Станкович бросился экспериментировать с составом — и так увлёкся, что выпустил в середине второго тайма третьего вратаря Александра Довбню.

Чем так крут Александр Довбня?

Александр Довбня и Александр Максименко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Перед стартом сезона-2024/2025 клуб искал третьего вратаря. Тогда в ростере находились Александр Максименко и Александр Селихов, а Илью Свинова отправили в Первую лигу за игровой практикой. Были слухи о Станиславе Крицюке, Николае Заболотном и других, но поиски привели к совсем неожиданной кандидатуре – Александру Довбне.

На самом деле, вратарь хорошо знаком многим болельщикам «Спартака». В сезоне-2017/2018 постчемпионская команда Массимо Карреры дважды играла со «СКА-Хабаровск»: на выезде скатала ничью, а дома победила. За две игры москвичи пробили по воротам 73 раза, не реализовали пенальти и забить смогли лишь однажды. Когда на последних минутах ответного матча Фернандо положил феноменальным ударом со штрафного.

Главным героем тех встреч, ожидаемо, признали вратаря СКА. А им был как раз Довбня, отразивший суммарно 25 ударов от игроков «Спартака». После матча первого круга к Александру даже подошёл Артём Ребров и выразил респект.

Александр Довбня экс-вратарь «СКА-Хабаровск», вратарь «Спартака» «С Артёмом Ребровым немного пообщались. Он сказал, что я молодец. Мне была приятна такая оценка от вратаря «Спартака». Аж мурашки по коже побежали. Правда, приятно! Он ещё спросил, насколько тяжело я переношу постоянные перелеты».

Правда, один Довбня не спас хабаровчан от вылета из Премьер-Лиги. Позже он пробовал свои силы в «Оренбурге», «Роторе», московском «Торпедо» и «Шиннике», но нигде закрепиться не смог. Летом 2024-го его контракт с ярославским клубом истёк, и внезапно 37-летнего вратаря позвали в российский гранд.

Александр Довбня на скамейке «Спартака» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Александр никак не мог дебютировать за красно-белых вплоть до предпоследнего тура РПЛ. Даже с уходом Селихова клуб не повысил Довбню в ранге вратарей и подписал Илью Помазуна. Но Александр не беспокоился. Даже без инсайдов можно было понять, что его задача состоит в поддержании хорошей командной атмосферы.

В соцсетях «Спартака» регулярно появляются ролики с зажигающим вратарём: то тепло поздравит Максименко с «сухарём», то поднимет настроение Угальде на скамейке. А ещё расслабленно болтает с корреспондентами во время игр Кубка России, разбавляя репортажи шутками и весёлыми заметками. В общем, журналисты и эсэмэмщики клуба вовсю используют его образ.

Артём Ребров экс-вратарь «Спартака» «В медиа любят над Довбней хихикать, но он много важного делает – и для команды, и особенно для Максименко. Довбня дал ему спокойствие – где-то подошёл похлопал, где-то пошутил, где-то подколол. И тем самым избавил от многих раздражителей, которые раньше мешали полностью раскрыться. По сути, Довбня стал для Макси тем, кем был я когда-то. Довбня и Селе тоже немало помог: они с ним тоже на одной волне были, он его здорово поддерживал – особенно перед матчами на Кубок».

Metaratings сообщал, что руководство намерено продлить контракт с вратарём. Так что за атмосферу в команде беспокоиться не стоит.

Легендарные третьи вратари: Габулов, Карсон, Пинсольо и другие

«Довбня-стайл»-вратарей много даже в Европе. К ним можно отнести Антонио Доннарумму (брат Джанлуиджи, сидел третьим в «Милане»), Александера Маннингера (приехал в «Ливерпуль» в 40 лет), Эндрю Лонергана (схожая история), Стюарта Тейлора (за 20 лет провел менее 100 матчей, но числился в «Арсенале» и «Манчестер Сити»). Однако подробнее разберём более актуальные примеры.

Скотт Карсон в «Сити» Фото: Shaun Botterill/Getty Images

В узком кругу известен третий вратарь «Манчестер Сити» Скотт Карсон. За шесть лет англичанин вышел на поле в трёх матчах. Сыграл в АПЛ с «Ньюкаслом» (и даже отразил пенальти!), несколько минут – в Суперкубке Англии, а в 2022-м – со «Спортингом» в Лиге чемпионов.

Пеп рассказывал, что Карсон – один из капитанов «Сити» и душа раздевалки. «Лучший совет, который я могу дать молодым игрокам, – проводить больше времени рядом со Скоттом. Это будет лучше, чем быть со мной», – уверял тренер. Карсону уже 39 лет, его контракт истекает летом, но велика вероятность, что он задержится в Манчестере ещё на сезон.

Схожий кейс есть в «Ювентусе». Вратарь Карло Пинсольо – воспитанник клуба, до 2017-го катался по арендам, а потом закрепился как лидер раздевалки туринцев. За восемь лет вышел на поле всего шесть раз, хотя в юности подавал надежды: у него девять матчей за молодёжную сборную Италии.

Пинсольо заслужил публичный респект от Макса Аллегри (а этого удостаивается далеко не каждый), а для Джанлуиджи Буффона и Пауло Дибалы он был чуть ли не главным другом. «С Карло невозможно не смеяться. Он делает каждый день в «Юве» ярче. И да, он отличный вратарь, даже если редко выходит на поле», – восхищался Джиджи.

В нойеровскую эпоху «Баварии» мюнхенцы тоже нашли вратаря-талисмана – Тома Штарке. Немец играл за «Гамбург» и «Байер», но славу заслужил именно после перехода в клуб-гегемон. В нужный момент страховал отсутствовавшего Мануэля и разбавлял тишину в раздевалке. В 2017-м Том завершил карьеру и начал работать тренером вратарей, но из-за внезапной травмы Нойера согласился вернуться ещё на год. Сейчас Штарке по-прежнему работает в структуре «Баварии».

Владимир Габулов на ЧМ-2018 Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Самый известный российский кейс – Владимир Габулов. На пике карьеры он на равных боролся с Игорем Акинфеевым за звание первого номера в сборной России и принял участие в легендарной победе над сборной Англии в 2007-м. Последним аккордом в карьере Владимира стала поездка на ЧМ-2018 в составе сборной, из-за чего многие возмущались. Якобы Габулов не в форме и есть более подходящие кандидаты. Однако Станислав Черчесов котировал Владимира на уровне Акинфеева: «Габулов – это тот человек, с которым можно идти в разведку. В сборной он был незаменим – даже когда не играл. Очень умный, спокойный, настоящий профессионал».

Так что далеко не всегда игроки приносят пользу только на футбольном поле.