«Зенит» потерял ключевого игрока. Как Семаку доигрывать сезон без Вендела?

Александр Соболев хоть и забил гол в начале второго тайма встречи с «Пари НН», но сразу после этого у Сергея Семака точно испортилось настроение. Вендел поднял руку, и даже без консультаций с медицинским штабом стало понятно: играть дальше бразилец не сможет. Уходил с поля он, держась за заднюю поверхность бедра. А это, как правило, минус три недели. На следующий день после матча босс «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что читалось и так: «Вендел, скорее всего, не сыграет до конца сезона», – заявил он. В теории футболист может поправиться к Суперфиналу Кубка России (1 июня). Если он у «Зенита» ещё будет.

Теперь вопрос – как и кем заменить ключевого игрока центра поля. В игре с Нижним позицию бразильца после его замены занял его соотечественник Дуглас Сантос. В центре он остался, по сути, один – остальные бежали добывать результат. Однако едва ли в оставшихся встречах сезона Семак будет играть в аналогичный футбол. Скорее мы увидим более привычные 4-3-3, но для этого Венделу нужно подобрать альтернативу.

Саша Зделар и Дуглас Сантос Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Самый очевидный вариант – Саша Зделар. Парень может действовать на любой позиции в центре поля. Например, с Нижним он начал на месте Вильмара Барриоса, ведь колумбиец пропускал матч из-за дисквалификации. Соответственно, Саша может сыграть рядом с ним на условной позиции Вендела. С одной стороны, «Зенит» сильно потеряет в продвижении мяча, с другой – прибавит в страховке флангов, где можно использовать более атакующие модели. Плюс, если в центре играют Зделар и Барриос, у Глушенкова по сути отсутствует необходимость опускаться в оборону. Можно спокойно играть чуть ли не вторым форвардом. Едва ли Махачкала, «Ростов» и «Ахмат» доставят много проблем такому центру поля.

Базовый вариант номер два – Дуглас Сантос. Капитан «Зенита» неоднократно страховал партнёров, смещаясь в центр поля. Но в основном это было вынужденно, всё же на фланге бразилец куда полезнее. Особенно при начале атак, ведь если команда разыгрывает от ворот, то передача зачастую идёт именно на Дугласа. Многие знают: обойдётся без потерь, а мяч так или иначе дойдёт до атаки. Поэтому роль Сантоса слева в обороне даже важнее, чем подстраховка кого-то в середине. Так что этот вариант нельзя исключать (в этом случае на фланге сможет выйти Горшков), однако в то же время он явно не основной. Скорее сам Юрий будет готов выйти в центре поля. Это более оправданно.

Ещё одна оборонительная опция – Ванья Дркушич. Её мы увидели в матче с ЦСКА, в котором Вендел не играл из-за перебора жёлтых карточек. Тогда «Зенит» вышел скорее в 4-4-2 с Барриосом и Дркушичем в центре поля. Локальные задачи решить удалось: ЦСКА не забил, но и сами действующие чемпионы выглядели не очень убедительно, в том числе в атаке. Возможно, поэтому Дркушич с того момента не выходил на поле в РПЛ в опорной зоне.

Есть ещё одна опция, которая почему-то часто игнорируется тренерским штабом – Ильзат Ахметов. По своим характеристикам он кажется наиболее подходящей заменой Венделу с точки зрения помощи в атаке. При этом в РПЛ у парня всего пять встреч: трижды он получал по минуте, один раз – пять. А максимум – тайм с «Акроном», где «Зенит» проиграл. Может, поэтому Ильзат с того момента вне милости? Однако по тем эпизодам, что мы видим в Кубке России и товарищеских матчах, он явно способен помогать, в том числе на позиции Вендела. Но, видимо, у тренерского штаба свои причины использовать других игроков.

Вендел и Сергей Семак Фото: fc-zenit.ru

Сам Вендел вряд ли сильно переживает из-за происходящего. Совсем скоро у него начнёт действовать контракт с «Ботафого», а команда в июне сыграет на клубном чемпионате мира. И едва ли бразилец станет форсировать восстановление, если будет присутствовать риск новой травмы. В то же время мы уже наблюдали, как игроки «Зенита» могут поправляться куда раньше прогнозируемых сроков. Так что не удивляйтесь, если Вендела в футболке «Зенита» мы ещё увидим.