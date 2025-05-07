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ПСЖ — Арсенал, прямая онлайн-трансляция ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов, где смотреть, 7 мая 2025

«Арсенал» и «ПСЖ» в Париже бьются за финал Лиги чемпионов! Ну что за матч! LIVE
Георгий Илющенко
«Арсенал» и «ПСЖ» бьются за финал ЛЧ
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Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 7 мая, состоится ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом». Встреча пройдёт в Париже. «Чемпионат» проведёт онлайн события.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Минимальное преимущество французов после первого полуфинала не сказать что делает их железобетонными фаворитами. Однако перевес всё же на стороне «ПСЖ» – команда Луиса Энрике ещё и примет своего соперника дома в комфортной обстановке. «Арсеналу» же придётся собрать всю волю в кулак, чтобы для начала нивелировать преимущество оппонента, а затем попробовать выйти вперёд по итогам двух матчей.

Микелю Артете не очень повезло: часть лидеров его команды пропустят встречу. В первую очередь речь о Кае Хаверце, Габриэле Жезусе и Габриэле Магальяйнсе. У хозяев под вопросом разве что Преснел Кимпембе.

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