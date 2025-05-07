«Арсенал» и «ПСЖ» в Париже бьются за финал Лиги чемпионов! Ну что за матч! LIVE

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Сегодня, 7 мая, состоится ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом». Встреча пройдёт в Париже. «Чемпионат» проведёт онлайн события.
Минимальное преимущество французов после первого полуфинала не сказать что делает их железобетонными фаворитами. Однако перевес всё же на стороне «ПСЖ» – команда Луиса Энрике ещё и примет своего соперника дома в комфортной обстановке. «Арсеналу» же придётся собрать всю волю в кулак, чтобы для начала нивелировать преимущество оппонента, а затем попробовать выйти вперёд по итогам двух матчей.
Микелю Артете не очень повезло: часть лидеров его команды пропустят встречу. В первую очередь речь о Кае Хаверце, Габриэле Жезусе и Габриэле Магальяйнсе. У хозяев под вопросом разве что Преснел Кимпембе.
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