«Я бы задумался над возвращением в «Краснодар». Главное вратарское открытие сезона в РПЛ

Зимой Никита Кокарев чуть не уехал в Португалию, а сейчас сохраняет «Химки» в элите, несмотря на все трудности клуба с финансами.

Никита Кокарев — главное вратарское открытие РПЛ. 22-летний воспитанник «Краснодара» проводит свой дебютный сезон в высшей лиге, и во многом благодаря ему «Химки» пока находятся вне зоны стыков. Резиуан Мирзов после одного из матчей даже сказал: «Наконец-то появился вратарь».

Как сам Никита воспринимает свой успех? За счёт чего добился такого прогресса? Почему не уехал в Европу и готов ли вернуться в «Краснодар»? И, наконец, каково тащить клуб, в котором не платят зарплату? Обо всём этом и не только – в нашем интервью.

Никита Кокарев в «Химках» Фото: Пресс-служба ФК «Химки»

Первый сезон в РПЛ, инструкции болбоям, интерес «Зенита»

— Первый сезон в РПЛ — и сразу прорывной. Как ты его оцениваешь?

— Мне нравится моя игра. Радует, что виден прогресс, что не стою на месте. Видна работа, которую мы проделали с тренерским штабом и тренером вратарей. Стабильность у вратарей приходит с опытом. Видимо, опыт начинает появляться.

— Ты не так давно даже лекцию болбоям устроил.

— Ребята первый раз мячи подавали. Не знали, что делать, как правильно. Они маленькие, им никто ничего не объяснил. Я понял, что надо взять это в свои руки. Пацанам нужно было чувствовать ритм игры. Когда мы играем на выезде, все болбои соперников понимают, когда нужно придержать мяч, когда нужно чуть хитрость проявить. Это небольшие футбольные секреты, но они важны. Болбои — тоже часть нашей команды, наши игроки. Пацаны всё поняли, нормально отреагировали.

— Со следующего сезона с хитростями будет сложнее. Судьи начнут восемь секунд отсчитывать.

— Это интересно, да. Я не понимаю, с какого момента будут они отсчитываться: когда вратарь мяч поймал или когда он встал с газона и готов вводить мяч.

— Когда ты переходил в «Химки», тебя не смущали внешние факторы? Перестановки тренеров, проблемы с деньгами.

— Была цель — играть в РПЛ. Я этого хотел и долго к этому стремился. Понимал, что это реальная возможность, реальная конкуренция.

— Тогда писали, что «Зенит» тобой интересовался.

— Я лично не контактировал с клубом. Взаимодействие, скорее всего, было с моими представителями.

— Как тебе жилось в условиях бойкота тренировок? Какие мысли были в этот момент?

— В любом случае мысли были о предстоящей игре. Для нас любой матч сейчас – это финал и шанс набрать очки. Хотелось, чтобы всё как можно скорее разрешилось наилучшим для всех образом.

— Почему до этого дошло и как вообще опишешь ситуацию?

— Я не могу её достоверно оценивать, поскольку не знаю всех нюансов. Думаю, что на всё происходящее повлияли внешние обстоятельства. Испытал облегчение, когда к нам приехал Алаев. Благодарны ему за участие.

— Вам долго не платили зарплату. Как ты справлялся?

— Пришлось чуть подужаться. Я ни у кого в долг не брал, вообще это не люблю. Постарался избежать дискомфорта, просто живём по средствам. Убрал лишние траты. Что именно? Всё, что возможно убрать, убрал. Необоснованные покупки. Сейчас такого нет.

— Мотивация играть в футбол не падает, когда тебе не платят?

— Для меня это не взаимосвязанные вещи. Футбол — работа, обязанность. Мы — профессиональные игроки, которые должны выходить на поле, не думая о деньгах, травмах и так далее.

— Вам обещали, что всё будет хорошо?

— Да, гарантировали, что всё нормализуется, что мы пройдём лицензирование.

— Очень много людей вокруг говорят, что «Химки» никому не нужны, потому что на них никто не ходит.

— К сожалению, у нас и правда очень мало болельщиков, маленькая фан-база. Это очень расстраивает, но нам остаётся только показывать хорошую игру, доказывать, что на нас стоит ходить. Однако я не согласен, что мы никому не нужны. Раз мы в РПЛ, значит, заслужили здесь находиться.

— Каким матчем больше всего доволен в этом сезоне?

— Когда победили «Локо» в гостях 2:1.

— А после какого не находил себе места?

— Тоже после «Локомотива», когда разгромно проиграли в Кубке России. Тяжёлый момент. Давно за встречу столько голов не пропускал. После матча состояние было плохое.

— Долго отходишь?

— Закончилась игра, вечер подумал, с тренером обсудил глобальную ошибку, если она была. Исправили – и поехали дальше. Я нормально сплю после матчей.

— Что для тебя изменилось, когда сменил Первую лигу на РПЛ?

— Скорости изменились. Нужно быстрее принимать решения. Это особенно сильно ощущалось на первых тренировках. В первые два месяца пришлось привыкать. Не дают времени подумать, куда отдашь пас, когда получаешь мяч от своего.

Никита Кокарев Фото: Пресс-служба ФК «Химки»

Главный вратарский ориентир для Кокарева и сорвавшийся трансфер в Португалию

— Понятно, как развиваются полевые игроки. Как развиваются вратари?

— Работа в зале, психологическая работа над собой. И самый важный момент — проработка ошибок. Вратарское искусство — не сильно обширное само по себе. Мы выполняем одни и те же вещи на протяжении всей карьеры. Главное — понимать, когда и что делать. У меня нет личного тренера, но мне повезло, что в клубах всегда были классные специалисты по физподготовке.

— Как вратари психологически становятся сильнее?

— Чем больше проживаешь футбольные ситуации, тем сильнее становишься. Конечно, и через ошибки, однако лучше их не допускать, а прорабатывать на примерах других.

— Как построен процесс проработки ошибок?

— Я смотрю очень много футбола: европейские чемпионаты, Первая и Вторая лиги России. Там я внимательно слежу за действиями вратарей, потому что мне это интересно. Вижу, что, например, вратарь какой-то отдал передачу по-особенному. Думаю: «Классно, на следующей тренировке попробую». Или кто-то ошибся, а я сижу и думаю: «Как надо было сыграть, чтобы не ошибиться?»

— За кем из вратарей чаще следишь?

— Я люблю Италию. Мне нравится игра Меньяна и Зоммера. Особенно второго хочу выделить, у нас с ним схожая антропометрия. Но его уверенность во время игры… Мне очень нравится. Многое подмечаю в его игре для себя. Особенно игру на выходах с учётом его роста.

— Если бы у тебя была возможность забрать у любого вратаря любой скилл, то какой бы это был скилл?

— А рост можно забрать? (Смеётся) На самом деле это шутка, меня всё устраивает. А так — у Зоммера бы забрал игру на ленточке, он классно выбирает позицию, чем заменяет свой показатель роста.

сейв Зоммера сейв Кокарева

— Какой свой вратарский навык считаешь самым сильным?

— Трудолюбие. Я понимаю, что если я что-то не могу, то мне нужно это проработать.

— А чем недоволен больше всего?

— Трудолюбие и лень — такая тонкая грань. У меня иногда бывает, что ленюсь, когда нужно чуть больше поработать, чуть больше восстановиться. Это у меня очень редко, но проскакивает, когда вместо 20 минут плавания в бассейне я плаваю 10.

— Самое сложное для вратаря?

— Быть психологически устойчивым. Тяжело держать концентрацию весь матч так, как её держат вратари. Полевые могут на время в космос улететь, расслабиться.

— Как относишься к стереотипу, что все вратари поехавшие?

— Глупости полные. Просто позиция вратаря отличается от полевых. Если ты можешь играть руками, это не значит, что ты не из этого мира. Читал, что Агкацев говорил, что среди полевых гораздо больше инопланетян — я согласен. Я знаю, например, игроков, кто занимался рэпом по-серьёзному. Хотя я считаю, что если ты футболист, то должен заниматься футболом.

— Зимой тобой интересовалась «Боавишта». Что ты об этом знаешь?

— Интерес был. Но у португальского клуба появились проблемы с финансами, из-за чего сделка и остановилась. Знаю, что «Химки» обозначили за меня цену в € 3,5 млн.

— Справедливая цена?

— На тот момент она была чуть завышенной, однако у клуба есть право это делать.

— Ты был готов ехать?

— Нужно было понимать задачи команды. Если все договорились бы, если «Боавиште» нужен был основной вратарь, то почему нет?

— Как у тебя с английским?

— У меня ежедневная практика на тренировках, тренер вратарей у Артиги тоже вёл занятия на английском. Была мысль начать учить испанский, даже взял пару уроков, но тяжело пошло. Лучше подучу английский, хотя я спокойно изъясняюсь и понимаю.

Академия «Краснодара», жёсткий режим и Галицкий

— Ты с восьми лет в «Краснодаре».

— С восьми в структуре, с 12 – в академии. Структура начинается с базовой школы. По всему Краснодарскому краю тогда были филиалы академии, у каждого филиала — свой тренер. Мы тренировались, ездили на соревнования. В 12 лет около 90 человек отовсюду заехали в академию, где уже жили одни и каждый день тренировались.

— Как ты попал в «Краснодар»?

— Мой отец был знаком с тренером нашего филиала. Мы приехали на тренировку, я показал, на что способен. Тренер одобрил. Причём уже потом я узнал, что, будучи 2003 года рождения, я первый раз тренировался с 1999-м.

— Почему вратарь?

— Отец был вратарём, с детства смотрел только на него. Даже не было мысли играть на какой-нибудь другой позиции. Хотя сейчас понимаю, что надо было чаще себя пробовать полевым. Ногами бы играл сильнее.

— Ведерников назвал академию «Краснодара» академией строгого режима с единственным развлечением — сходить до ларька с воспитателем. Ты так же запомнил?

— Он чуть преувеличил. В целом всё правильно говорит, но про ларьки я не знаю. Хотя, возможно, у них другие развлечения были — он всё-таки постарше меня. Академия — очень классное место. Если твоя главная цель — стать профессиональным футболистом, то нет места идеальнее. Режим действительно строгий. Для всех возрастов он одинаковый: просыпаешься в 6:30, завтрак, тренировка, школа и вторая тренировка. И всё это время все без телефона.

— Чему научило отсутствие телефона?

— Оно не научило, а не мешало. Ты спокойно концентрируешься на футболе, учишься, никуда из-за него не опаздываешь.

— Долго привыкал к академии без родителей?

— Привыкал, конечно, грустил. Было очень тяжело. Звонил родителям, просил забрать, но справился через полтора месяца. Тяжело было, потому что мы заезжали в августе во время летних каникул. И мне было тяжело понять, почему все дети отдыхают, а я должен рано просыпаться, тренироваться. Однако всё шло в плюс.

Юный Никита Кокарев в «Краснодаре» Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

— Много на твоих глазах сломалось?

— Из моего возраста один сломался, не смог долго продержаться в таких условиях.

— Самая запоминающаяся история из академии?

— Однажды трубу прорвало из-за сильного дождя. Затопило первый этаж, мы там всё вычерпывали. А ещё карантин запомнился. Я был тогда в 11-м классе. И мы даже в карантин проводили тренировки, но в очень интересных условиях. Тренерам запретили подходить к нам, они руководили тренировками с тренерских мачт, где обычно операторы стоят. К сдаче экзаменов тоже готовились дистанционно. Жили в «пузыре».

— От вопросов про Галицкого не уйти. Сколько раз общался с ним лично?

— К сожалению, ни разу. Пересекались только на тренировках, играх.

— Он же раньше считал, что пенальти надо брать по удару.

— Да. Для вратарей всех возрастов было обязательным, что если в игре назначают пенальти, то вратарь должен реагировать, а не гадать. Потом все вратари начали говорить, что это неправильно. И, если не ошибаюсь, в какой-то момент все начали гадать. Одновременно в одном туре все угадали и отбили. И после этого требование Галицкого реагировать отменили. Агкацев правильно сказал, что шансов нет при хорошем ударе среагировать.

— Какой у тебя механизм подготовки к пенальти?

— Глобально — никакого. В Кубке мы пенальтистов смотрим, в чемпионате — нет. Я больше ориентируюсь на ощущение и поведение бьющего. Можно по разбегу понять, по замаху, по опорной. Вера вот очень хорошо бьёт. По его разбегу невозможно ничего прочитать.

— Хоть ты и не общался с Галицким, как к нему относишься?

— Прекрасно. Сильно уважаю его как человека, как бизнесмена, который построил такую огромную империю. Человек создал такие условия для игроков, чтобы каждый из них дал максимальный выхлоп. В «Краснодаре» дают вообще всю базу.

— Какие у тебя были мысли, когда ты увидел, как выглядел Галицкий на матче с «Динамо» год назад?

— Сильно переживаю из-за его здоровья. Хочется пожелать ему огромного здоровья. Он великий человек, который делает великие вещи, способные менять весь город. Вроде бы сейчас всё лучше.

Секреты вратарской подготовки в «Краснодаре», желание вернуться обратно

— Когда тебя впервые подтянули к тренировкам с основой «Краснодара»?

— Когда Крицюк был основным. У меня из того периода даже ярких воспоминаний нет. Я приехал на тренировку, кто-то решил пробить по воротам и попал мне в голову. Воспоминания все и закончились. Классно было, когда я был третьим вратарём во время похода за Кубком в сезоне-2022/2023. Мы хорошо шли, где-то везло, где-то Сафонов в серии пенальти помог. Но в финале вот не сложилось. Я очень сильно тогда переживал, понимал, что творится история.

— Объясни, как «Краснодар» готовит топовых вратарей?

— Секретов нет. По ходу обучения в академии у вратарей с возрастом меняются тренеры. И у голкиперов есть уникальная возможность брать лучшее от всех тренеров. Один тренер прекрасно работает над игрой ногами, второй лучше в игре один в один и так далее. Я прошёл через четырёх тренеров. Думаю, что в академии в плане подготовки до сих пор ничего не поменялось.

— Агкацев говорил, что на год заезжает 10 вратарей, а остаётся один. Как отсеивают?

— Это у Стаса было 10, а он остался единственным. У нас заехало шесть вратарей, осталось четыре. Не знаю, на что обращают внимание тренеры, когда решают убрать человека. И, конечно, помогает, что все постоянно тренируются в академии и живут там.

Никита Кокарев в «Арсенале» (Тула) Фото: Пресс-служба ФК «Арсенал» (Тула)

— Как процесс тренировок построен? Есть ли в них игровой элемент, чтобы не было нудятины?

— Самое нудное, когда тебя учат ловить. Часто было, что полевые утром отдыхают и спят, а у нас — тренировка. И мы полтора часа ловим, ловим, ловим мячи. Но навык это формирует отлично.

— Допустим, что тебе летом звонят из «Краснодара» и говорят: «Возвращайся». Что скажешь?

— Это было бы интересно, я бы об этом точно подумал.

— Даже если не будет гарантий практики?

— Не знаю, согласился бы я, однако точно задумался бы. Это мой футбольный дом, меня там воспитали. Но мне важно чувствовать, что я развиваюсь, постоянно играть.

— Почему ты ушёл из «Краснодара»? Понимал, что шансов нет?

— Во второй команде во мне не было нужды, не знаю почему, а в академию я уже по возрасту не проходил. Однако я всем благодарен, сложилось всё лучшим образом. Огромное спасибо Сторожуку, который меня вытащил в «Арсенал», уговорил. Я тогда сильно сомневался в этом переходе, но Сторожук умеет убеждать.

— Какие у тебя цели на ближайшие пять лет карьеры?

— Два года назад я бы сказал, что мне было бы просто хорошо быть в РПЛ. Сейчас амбиции растут, хочется играть в топ-командах Европы, как Матвей. Хочется выжать из себя максимум.