Такого с российскими легионерами ещё не было. Вратарь забил и организовал другой гол!

Уникальный случай произошёл с российским игроком за границей. Кажется, ничего подобного наши голкиперы-легионеры ещё не вытворяли. 26-летний вратарь Алексей Козлов организовал два гола (один из которых забил сам) в концовке матча и спас свою команду от поражения! Футболист этот почти неизвестный на родине, но теперь страна должна узнать имя героя. Пусть даже речь идёт о невероятном перформансе вратаря в далёком от топовых чемпионате Кыргызстана.

О футболе в этой стране мы знаем не так много. Два с половиной года назад сборная России летала в Кыргызстан и с большим трудом одержала минимальную победу со счётом 2:1. Ещё вспоминается, что в 2023-м местный «Мурас Юнайтед» возглавлял экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис. Впрочем, бывшая российская звезда светила в Джалал-Абаде всего полгода. Канчельскис уехал из Кыргызстана, не реализовав мечту о чемпионском титуле.

Зато сейчас «Мурас Юнайтед» – лидер чемпионата. За восемь туров набрал 22 очка (семь побед при одной ничьей). А Козлов выступает за «Нефтчи» из Кочкор-Аты, который занимает шестое место и отстаёт от первой строчки на 10 очков. В прошедшем туре команда российского голкипера проводила домашнюю встречу с «Узгеном», замыкающим топ-10.

Алексей Козлов Фото: Пресс-служба ФК «Нефтчи» (Кочкор-Ата)

Несмотря на статус фаворита, «Нефтчи» в этом матче дважды вынужден был совершать камбэк. Гости открыли счёт уже на второй минуте – хозяева отыгрались на исходе получаса. Тем не менее во втором тайме «Узген» забил два гола, так что к 90-й минуте команда из Кочкор-Аты уступала со счётом 1:3. Концовка встречи получилась жаркой, как лето в Кыргызстане. На 90+1-й минуте «Нефтчи» заработал пенальти и сократил отставание. Этот эпизод начался с того, что хозяева выманили соперника на прессинг и отдали мяч Козлову, а тот длинной передачей на чужую половину поля вывел партнёра один на один. Сопернику ничего не оставалось, кроме как сфолить в штрафной. Можно сказать, Алексей сделал голевой пас.

А на 90+6-й минуте Козлов сам прибежал на угловой к воротам «Узгена» и открылся по центру штрафной. После подачи партнёр завладел мячом на дальней штанге, после чего покатил под удар вратарю. Алексей решил эпизод так, словно всю жизнь играл форварда – забил с 14-15 метров ударом в касание с левой!

«Именно Козлову суждено было стать центральной фигурой игры, символом упорства и боевого духа «Нефтчи», не сдавшегося до самого финального свистка. Гол вратаря оказался настоящей сенсацией тура и, без сомнения, одним из самых ярких моментов текущего чемпионата. Имя Алексея Козлова теперь на слуху у всех поклонников кыргызского футбола», – отреагировал на яркий перформанс российского голкипера сайт «Вечерний Бишкек».

«Непередаваемые эмоции – первый гол в карьере!» – признался сам Алексей, получивший приз лучшему игроку матча. – Почувствовал, что надо пойти в штрафную, помочь ребятам. Очень хотелось выиграть, однако, к сожалению, ничья. Мы остались недовольны результатом. Но случилось так, как случилось. Рад, что забил. И очень благодарен болельщикам».

Козлов – из Сергиева Посада, прошёл через академии «Локомотива», ЦСКА и «Спартака». Однако после выпуска в первую команду красно-белых не пробился и стал путешествовать по бывшему СССР. Сначала выступал в Латвии за «Юрмалу», затем в Литве – за «Утенис». В 2019-м вернулся на полгода в Россию, которые провёл в омском «Иртыше». Потом опять стал легионером: в течение пяти лет поиграл в Беларуси за «Торпедо» (Жодино), «Гомель», «Минск», «Нафтан» и «Славию», взял Кубок страны. Ненадолго заскочил в Казахстан, где ему предложил контракт «Каспий». А с января нынешнего года Алексей в Кыргызстане. За «Нефтчи» у Козлова восемь матчей, он пропустил 11 мячей и выдал один «сухарь».

По словам Алексея, зимой у него были варианты в России, но «без конкретики».

«Сразу бросилось в глаза то, что в Кыргызстане футбол развивается по всем фронтам, – сказал Козлов, перейдя в «Нефтчи». – Люди хотят прогрессировать и делать этот вид спорта сильнее и популярнее. Повсеместно идёт строительство, реализовываются масштабные проекты. То же самое и в футболе: слышал, что за минувший год в стране построили 12 стадионов! Сейчас в Бишкеке строится самый большой в Центральной Азии стадион, увеличилось количество команд-участниц Премьер-лиги Кыргызстана. Во внутренний чемпионат вливаются колоссальные денежные средства, добавлена система VAR, приезжают качественные легионеры».

Легионеров в чемпионате Кыргызстана действительно немало – 114 человек. Почти треть от всех заявленных на сезон игроков. Есть даже девять бразильцев. А больше всего иностранных футболистов из Узбекистана (28), Украины (25) и России (21). За «Нефтчи», помимо Козлов, а из наших соотечественников выступают ещё защитник Алексей Костюк и нападающий Марк Краснов.