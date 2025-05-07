Даже свои хватались за голову! Но отличились не только владикавказцы — вот лучшие голы и сейвы тура Первой лиги.

Пас через себя и минус два одним финтом! Круче «Алании» в выходные не забивал никто. Видео

Финиш чемпионата в Первой лиге всё ближе – сыгран 31-й тур. Но пока нынешний сезон продолжает баловать нас красивыми голами и яркими вратарскими спасениями. Главные хайлайты прошедшего уикенда – в этом материале. Разумеется, с видео!

Начинаем наш обзор с самых классных голов 31-го тура. Даниил Моторин из «КАМАЗА» не зря слетал в далёкий Хабаровск, несмотря на то что команда вернулась с пустыми руками. Форвард сотворил мини-шедевр, который будет долго вспоминать: завершил атаку челнинцев тонким ударом пяткой, находясь спиной к воротам.

Александр Клещенко из «Ротора» забил вроде бы попроще, но тоже мастерский гол. Придя на подачу углового, открылся, где нужно, и выиграл воздух – хорошо кивнул защитник. А вот нападающий «Урала» Мартин Секулич стал автором немного курьёзного гола, дослав в сетку мяч после попадания в штангу. Однако какой же впечатляющий проход совершил защитник Итало в этом эпизоде! Ещё в матче екатеринбуржцев с «Родиной» был очень симпатичный гол в исполнении столичной команды. Качественный выход из-под прессинга, многоходовая комбинация с переводом мяча с правого фланга на левый и удар в падении замыкавшего дальнюю штангу Ивана Тимошенко.

«Торпедо» неожиданно одолело «Балтику» в Калининграде благодаря прекрасному голу Ейсона Гусмана, разыгравшего двоечку с Александром Юшиным. Экс-форвард сборной России вскрыл оборону соперника проникающим пасом, а колумбиец покатил точно низом – не зря московский клуб потратился на самый дорогой трансфер зимы (Гусмана, по данным Transfermarkt, купили за € 1,8 млн). А вот «Алания» раскрывает собственные таланты. Артём Закиров завершил голом позиционную атаку после чудесного паса Руслана Гогниева, который показал пару ловких движений фокусника в штрафной. Потом же Закирова и остальных удивил Артур Козырев, чей гол заставил одноклубников схватиться за головы. 18-летний форвард завершил разгром «Чайки», продемонстрировав яркий дриблинг: обыграл пару защитников перед тем, как отправить мяч в сетку.

Далее – лучшие сейвы прошедшего тура. У «КАМАЗА» выдал топовый эпизод в Хабаровске не только форвард, но и голкипер. Невероятно, как Артур Анисимов отбил мяч после удара головой и рикошета от партнёра по команде!

Вратарь «Енисея» Станислав Антипин, пусть и пропустил трижды в Волгограде, тоже пережил приятные эмоции. Это случилось после выхода один на один Максима Турищева, который бил под давлением защитника, однако остался без гола, так как мяч остановила нога-шлагбаум.

Вратарь «Торпедо» Михаил Волков – герой матча в Калининграде наряду с Гусманом. В полёте для фотографов потащил мяч из-под перекладины после удара Ильи Петрова. А вот голкипер «Урала» Александр Селихов и вовсе отбил два пенальти во встрече с «Родиной». Впрочем, экс-спартаковец отражал ещё удары с «точки» Джейми Варди из «Лестера» и Халка, так что Тимошенко стоило придумать что-то посложнее.