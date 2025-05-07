Энрике — самый недооценённый тренер в мире. За 10 лет никто не создал больше топ-команд

Когда футбольные болельщики говорят о лучших тренерах, то обычно обсуждают Карло Анчелотти, Хосепа Гвардиолу, Юргена Клоппа, Диего Симеоне или Антонио Конте. Согласитесь, далеко не всем в голову сразу приходит имя Луиса Энрике. Хотя испанец своей работой заслуживает быть как минимум в топ-5 рейтинга сильнейших тренеров.

Энрике развивал свои идеи сам. Никакого «менторства» от Гвардиолы

Распространённое мнение: Энрике — ученик Гвардиолы. Но это совсем не так. Да, Луис работал в «Барсе Б», когда Пеп возглавлял основу. Но их тренерские пути ни разу не пересекались после. Да и в 2008 году Гвардиола звал Энрике в штаб главной «Барсы», однако тот выбрал самостоятельную работу во второй команде каталонцев.

Обоим специалистам по 54 года: трудно назвать одного «учителем» другого. Вдохновителем — возможно. Но и сам Гвардиола всегда отмечал, что собирает идеи у разных тренеров, миксуя их в собственный футбольный коктейль. У Энрике и Пепа схожие взгляды на игру из-за принадлежности к «Барселоне» (= Йохану Круиффу). И всё же Луис — самостоятельная фигура, у которой есть и свои уникальные идеи.

А ещё, в отличие от Пепа, у Энрике был гораздо более тернистый старт тренерской карьеры. Его никто не позвал сразу в главную «Барсу»: Луис добивался успехов и ошибался в «Роме» и «Сельте». Вероятно, именно этот опыт дал Энрике важное качество, которого не всегда хватает Гвардиоле — готовность подстраиваться под игроков, а не «ломать» футболистов под систему. Луис в этом плане преуспел сильнее друга.

Энрике сиял с «Барселоной», сборной Испании и «ПСЖ». Столько крутых проектов с 2015-го не было ни у кого

С 2015 года Энрике взял 14 трофеев: девять — с «Барселоной», пять — с «ПСЖ». Также он стал лучшим тренером 2015-го, а со сборной Испании добрался до полуфинала Евро-2020. За отрезок в 10 лет Луис построил три сильных команды. Та «Барселона» ассоциируется с лучшим атакующим трио в истории в лице Неймара, Суареса и Месси. Сборная Испании Энрике — это тотальный контроль мяча и игры. А «ПСЖ» — прессинг-гигант с «броуновским» движением в нападении.

Кто ещё за 10 лет построил три топ-команды? На размышление даётся 30 секунд… Да, тяжело найти альтернативного кандидата. Гвардиола всё это время творил в «Манчестер Сити» (пока что только две сборки достойны статуса великих), Диего Симеоне и Юрген Клопп оставались верны «Атлетико» и «Ливерпулю» соответственно, Карло Анчелотти = «Реал», у Томаса Тухеля или Антонио Конте также вряд ли наберётся по три грандиозных проекта.

Тем и отличаются великие тренеры от неплохих — дистанцией. И Энрике с ней отлично справляется. Ещё и в разных командах (и даже сборных). Хотя по количеству трофеев за 10 лет он всё же уступает другу Гвардиоле (14-21). Но в случае победы «ПСЖ» в Кубке Франции и Лиге чемпионов отрыв сократится. И уже тот факт, что мы сравниваем Пепа и Луиса, — хороший индикатор крутости второго.

Контраст прошлого и нынешнего сезона «ПСЖ» показателен

Настройка сложного механизма требует времени. Гвардиола и Клопп не сразу сделали из «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» монстров. Поэтому первый сезон Луиса Энрике в «ПСЖ» вряд ли стоит считать показательным. Хотя клуб взял чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции плюс дошёл до полуфинала Лиги чемпионов. Давайте абстрагируемся от того, что «ПСЖ» играет в Лиге 1: разве это не топ-результат в дебютный год для тренера?

Но футбол в исполнении парижан оставлял вопросы. Особенно хромала реализация: именно она подвела «ПСЖ» в полуфинале ЛЧ с дортмундской «Боруссией». Энрике требовались ещё одна предсезонка и трансферная кампания, чтобы усилить состав.

Летом 2024 года Париж потерял Килиана Мбаппе. Расстроился ли Энрике? Вряд ли. Окей, Луис умеет работать со звёздами (вспоминаем удачный кейс с Неймаром, Месси и Суаресом). Однако без Килиана тренер получил больше творческой свободы в работе с составом. Мбаппе ощущал себя суперзвездой и был капризен в вопросах прессинга и игры в обороне. А теперь у парижан появился шанс построить коллектив трудяг.

В атаку «ПСЖ» приобрёл мини-Неймара — Дезире Дуэ (летом 2024-го) и забрал из «Наполи» Хвичу Кварацхелию (уже зимой 2025-го). Оборону усилил Вильям Пачо из «Айнтрахта», а в полузащиту парижане нашли Жоау Невеша («Бенфика»). Ну и не забываем про нашего Матвея Сафонова. Итог: 100-процентное попадание со всеми сделками!

Энрике позволил своему нападению постоянную смену позиций и большее пространство для творчества. Кварацхелия, Дуэ и Баркола угрожают с флангов, а Усман Дембеле в роли «ложной девятки» превратился в супербомбардира (первое место по голам в Лиге 1, шестое — в ЛЧ) и одного из главных претендентов на «Золотой мяч». В центре поля пашут Невеш, Витинья, Фабиан Руис, а к надёжности обороны стало меньше претензий. Нет сомнений и в элитных навыках голкипера Джанлуиджи Доннаруммы (первый матч с «Арсеналом» — шедевр от итальянца).

«ПСЖ» сильно прибавил по xG (ожидаемые голы) в сравнении с прошлым сезоном: 68,8 (при 81 реальном, 34 матча Лиги 1) против 84,0 (при 85 реальных, 32 встречи Лиги 1). Парижане чаще попадают в створ (42,9–37,1%), лучше пасуют (89,7–88,3% точных передач) и прибавили в креативе (498–425 по ключевым передачам). Работа Луиса Энрике – в действии.

Даже если «ПСЖ» уступит в ответном полуфинале «Арсеналу», этот сезон для парижан — на 100% успешный. Ещё никогда команда не выглядела настолько монолитной, сильной и современной. Ключевая заслуга в этом принадлежит вечно недооценённому Луису Энрике. А если «ПСЖ» всё же возьмёт Лигу чемпионов, то отношение к тренеру наверняка изменится.