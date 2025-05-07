Лучший полуфинал Лиги чемпионов в истории. «Интер», «Барса», у нас нет слов

3:3 в первом матче — это был лишь разогрев. В Милане мы получили 2:0, 2:3, 3:3 в добавленное время — и команду Индзаги в финале!

Эти два матча «Интера» с «Барселоной» будут вспоминать и через 10 лет, и через 20, и через 30. Вероятно, лучшая битва в полуфиналах Лиги чемпионов за всю историю. 7:6 по сумме двух встреч – и камбэк команды Симоне Индзаги после камбэка команды Ханса-Дитера Флика…

Капитан «Интера» Мартинес вопреки прогнозам не только восстановился после повреждения к ответному матчу с «Барселоной», но и появился в основе. «Нерадзурри» сыграли тем же составом, что и в столице Каталонии. А у сине-гранатовых было одно вынужденное изменение – вместо травмированного Кунде на правом фланге обороны вышел Гарсия.

Этот матч, как и игра недельной давности, мог начаться с быстрого гола. Даже ещё более быстрого, чем тюрамовский, хотя куда уж. Прошло всего 15 секунд, как ошибка Бастони подарила шанс «Барселоне». Кошмар «Интера» Ямаль едва не стал автором голевого паса, вырезав передачу в штрафную внешней стороной стопы на Торреса. Но сменщик Левандовского, который, к слову, вернулся в заявку после травмы, промахнулся. Да и вообще поспешил – забрался в офсайд.

Этот эпизод наводил на мысль, что битва в Милане получится такой же суперрезультативной, как и матч недельной давности. Но на самом деле первого легитимного удара пришлось ждать до 15-й минуты, когда Ямаль слабовато выстрелил из-под Мхитаряна из-за штрафной. Генриху трудно было страховать Димарко в единоборствах с Ламином – он и так-то не оборонительный хавбек, а тут надо сдерживать такого гения. Несколько раз юный вингер обыгрывал один в один армянина. Тем не менее в целом «Интер» хорошо защищался, агрессивнее прессинговал, чем в Барселоне. Поэтому у сине-гранатовых и преимущество по владению оказалось меньше.

Игра всё равно захватывала: каждый эпизод – от ножа! В середине первого тайма «Интер» забил. «Барсу» подставил «привозом» Ольмо. Димарко перехватил мяч, поделился им с Думфрисом, а герой первой игры покатил на пустые Мартинесу. Лаутаро уже оправдал свой выход на поле с повреждением.

Уступая в счёте, «Барселона» усилила давление, а Ямаль опять пытался выступить в роли спасителя. Каталонцы создавали моменты, но продолжали спешить в завершающей стадии. Брак всё портил – до перерыва команда Флика наиграла лишь на 0,59 по xG и только однажды попала в створ. Был спорный момент с касанием мяча рукой в штрафной «Интера» Ачерби, но судья Марциняк решил, что он не тянет на фол. А вот 11-метровый в ворота «Барсы» поляк в другом сложном эпизоде назначил. По повтору можно сделать вывод, что Кубарси, выполняя подкат под Мартинеса, попал и в ногу Лаутаро, и в мяч. Как бы то ни было, Чалханоглу реализовал пенальти (турок пробил в левый нижний угол от себя, а голкипер Щенсны прыгнул влево от себя), и лидер Примеры оказался на грани катастрофы.

ФОЛ КУБАРСИ НА МАРТИНЕСЕ Фото: Marco Luzzani/Getty Images

При разборе игры у Флика наверняка будет множество вопросов по первому тайму к фланговым защитникам – Мартину и Гарсии. Это, мягко говоря, не самые сильные звенья «Барселоны» в отсутствие травмированных Кунде и Бальде. Но надо же было такому случиться, что именно Мартин с Гарсией создали гол каталонцев вскоре после перерыва. В позиционной атаке Херард со второй попытки выполнил подачу, а Эрик забил классным ударом с лёта. «Интер» слишком прижался, отдав мяч.

Более того, эти двое тут же могли организовать ещё один гол каталонцев. После очередного стандарта «Интера», с которыми «Барса» на сей раз справлялась, команда Флика соорудила контрвыпад три в два. В нём поучаствовали Мартин с Гарсией. Левый защитник снова нашёл пасом правого, но тот не забил из убойной позиции – сейв всего плей-офф совершил Зоммер! Сине-гранатовые, в конце концов, использовали относительную свободу, которую получали крайние защитники при схеме «Интера» 5-3-2. Мартин поймал невероятный кураж. На исходе часа матча он подал из полуфланга на Ольмо, и тот забил в падении головой.

ХЕРАРД МАРТИН ОТДАЁТ ГОЛЕВОЙ ПАС Фото: Maciej Rogowski/Getty Images

По тому, как складывался матч во втором тайме, можно было подумать, что у «нерадзурри» просто иссякли батарейки. Даже после двух пропущенных голов «Интер» никак не мог отодвинуть игру от своих ворот. Очень большим преимуществом владела «Барселона». Ямалю давали пространство – вингер создавал моменты. Зоммер тащил. Однажды Ламин даже заработал пенальти, но в том эпизоде Мхитарян сфолил до штрафной. Марциняк отменил неверное решение благодаря VAR. Не лучший день в карьере польского рефери.

К 90-й минуте «Барселона» наиграла на 1,34 по xG против 0,19 у «Интера». Превзошла соперника по ударам в створ в шесть раз – 6:1. Закончилось всё логично. Педри сотворил, как казалось, победный гол сине-гранатовых перехватом и классным пасом на Рафинью. Бразилец пробил, Зоммер сделал сейв, но сам же Рафинья дослал мяч в сетку – положил под дальнюю штангу.

Всё, «Интер» сдался и уничтожен? Ничего подобного! Ямаль должен был добивать «нерадзурри» контрольным выстрелом, однако зарядил в штангу. Ламин оставил надежду хозяевам, и в компенсированное время случилось чудо. Зоммер выбил мяч куда подальше, Тюрам выиграл единоборство, кошмар «Барсы» Думфрис ушёл от соперника и прострелил, а оказавшийся на месте центрфорварда защитник Ачерби (Мартинес был уже заменён) сыграл так, словно это он Лаутаро – выиграл борьбу на опережение и забил в касание. Гости указывали Марциняку на фол хозяев в ходе голевой атаке, но бригада поляка не нашла нарушений.

Хотя сделанные Индзаги замены добавили «нерадзурри» энергии, каталонцы продолжали поддавливать в дополнительное время. А повёл опять «Интер» – слов нет от такого непредсказуемого, безумного футбола! Флик сильно ошибся со своим запасным. Араухо, появившись на поле, сыграл катастрофически. Именно из-под него забил Ачерби, его же обыграл в ходе четвёртой голевой атаки Тюрам. Уже в штрафной Тамери отпасовал на Фраттези, а тот блестяще решил эпизод, на паузе.

У «Барселоны» оставалось ещё чуть более 20 минут, чтобы отыграться. Для такого полуфинала – целая вечность. Каталонцы действительно были близки ко второму за один вечер камбэку. Свежий Левандовски не забил, уставший Ямаль – простил (точнее, Зоммер сделал новый волшебный сейв), и даже Араухо едва не вытащил сине-гранатовых в последней атаке. Но «Интер» выстоял. Команда Индзаги сыграет в финале спустя два года после поражения от «Манчестер Сити».