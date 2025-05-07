Запомните этот вечер Лиги чемпионов. Этот матч. И эту любовь к футболу

В такие вечера я особенно прислушиваюсь к соседям. Кричат ли они вместе со мной? Может, немного подпрыгивают? Эти вечера — редкость. А такие, как сегодня, — один на десятки лет. Запомните ваши чувства. При 2:0, 2:3 и 3:3. Да и при 4:3 — тоже. Нет, к невероятным камбэкам в футболе мы привыкли. А каждый болельщик точно назовёт пять или 10 памятных матчей конкретно своего клуба. Но сегодня…

Сейчас, кажется, заставлю ненавидеть себя болельщиков большинства европейских топ-клубов. Но то, что произошло сегодня в Милане, было круче, например, камбэков «Реала». Нет, я не собираюсь их обесценивать, это тоже величие. Но это было величие одного, пусть и «Королевского» клуба. И с «Атлетико», и с «Сити», и с «Баварией» — мы восхищались «Мадридом».

Ещё сегодня было круче камбэка «Ливерпуля» (простите, коллеги) в 2005-м. Там не было голов на 90-й минуте и позже. Это также было круче, чем «Барселона» — «ПСЖ»: сегодня не было избиения одной команды, а к судьям осталось минимум вопросов. И как болельщик одной команды из северного Лондона вынужден признать — это было круче ответного матча с «Аяксом».

Потому что сегодня величие показали обе команды. Полные антиподы. Яркость и невероятная жажда атаки против баланса, жёсткой дисциплины и невероятного прагматизма. Против желания умирать на поле (простите за пафос, но сегодня можно). В каком-то смысле это было даже противостояние попсовой команды и непопсовой: вряд ли нужно объяснять, что в мире гораздо больше болеют за «Барсу» и именно в её составе больше суперзвёзд. Почти каждый мог выбрать для себя, что ближе. Мне выбирать было нельзя — свой выбор я сделал ещё 16 лет назад. Но восхищаться каталонской командой это не мешает.

Потому что невозможно не восхищаться желанием Ямаля бежать в атаку уже в добавленное время, когда можно было бы просто придержать мяч. Или просто тем, как гости переключают скорости с одного тайма на другой. В какой-то момент подумалось, что первый тайм «на классе» забрал «Интер», а второй — «Барса». Она была чудесной — как сегодня, так и по сезону в целом. И только давайте не душнить об игре в обороне: просто напомню, что обе команды за сезон провели уже больше 50 матчей.

Восхищаться и обожать футбол нужно и из-за Ачерби. Все уже выучили, что ему 37 (!) лет и он центральный защитник. Который продавил — не верю, что это пишу — капитана «Барсы» в чужой штрафной на 90+3-й минуте. И забил свой первый мяч в ЛЧ в карьере. Нужно ли как-то ещё описывать его характер, который, наверное, олицетворяет вообще весь сегодняшний «Интер»?

Франческо Ачерби празднует третий гол «Интера» Фото: Dan Mullan/Getty Images

Знакомые, которые не особо следят за футболом (включают на поздних стадиях ЛЧ, например), удивлялись: «Интер»? Это интересно?» Надеюсь, им понравилось. Полуфиналов с 3:3 в каждом из двух матчей не было никогда. А тем более — с двумя камбэками за 90 минут в ответном. Так что с лучшим полуфиналом в истории теперь всё ясно.

Футбол, осталось выдать нам новый лучший в истории финал. А то с победы Аргентины с Месси на ЧМ прошло уже достаточно времени.

Хотя мы и так тебя обожаем.