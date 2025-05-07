«Судья был проинструктирован!» О чём говорят медиа после вылета «Барсы» из ЛЧ

Эту ночь мы запомним надолго. Один из лучших, а возможно, вообще лучший полуфинал за всю историю Лиги чемпионов. Волны эмоций, смена преимущества, слёзы, счастье – в миланском матче было всё. А теперь посмотрим, как на игру отреагировали медиа Италии и Испании.

Marca: «210 минут, чтобы дети стали фанатами футбола»

Marca: «210 минут, чтобы дети стали фанатами футбола» Фото: Marca

В Испании восторгаются уровнем, несмотря на поражение.

«Правда в том, что второй раз это уже не увидеть. Нет ни одного человека, кто мог бы спокойно продержаться 90 минут, наблюдая за такой игрой. Пора признать: нам нравится видеть именно такие встречи – с голами, а не 0:0 от скупых тренеров, потому что они своенравны. «Барса» и «Интер» подарили миру 210 минут, чтобы дети стали фанатами футбола. Камбэки, великие голы, сейвы… Да здравствует футбол.

В нём были и свои герои. Ламин снова был неудержим, он обводил, бил и старался помочь до самого конца. И если «Барса» не в финале, то это потому, что Зоммер сделал два сейва после ударов гения.

А есть ещё Индзаги. Настоящий итальянец! Он потопил свою команду во втором тайме, отдав мяч «Барсе», и Флик отблагодарил его. Однако когда потребовалось включиться, «Интер» сравнял счёт. Индзаги – отличный тренер, а его команда полностью ему подчинена. И если «Интер» выиграет Лигу чемпионов, это будет в высшей степени справедливо».

AS: «Футбол жесток по отношению к молодёжи. Марциняк — тоже»

AS: «Футбол жесток по отношению к молодёжи. Марциняк — тоже» Фото: AS

В Испании считают, что судья был одним из главных героев матча.

«Барселона» пала с высоко поднятой головой в ещё одной оде футболу, которая может подвести итог одному из лучших матчей в истории Лиги чемпионов. «Интер» выиграл первый тайм со счётом 2:0, но уступил во втором после шоу соперника. А всё решили детали. И ещё Зоммер, вратарь «Интера», нашедший противоядие ударам Ямаля.

Флик – парень с чёткими идеями и стилем, который не подлежит обсуждению. И нельзя сказать, что он ошибся хотя бы раз. Даже выход Жерара Мартина, который ещё два года назад играл в третьем дивизионе, а сейчас в полуфинале Лиги чемпионов, был полностью оправдан. Его игра была потрясающей.

Ямаль был пыткой для итальянских защитников. «Барселона» совершила невероятный камбэк, когда Рафинья забил третий гол. Потом всё тот же Ямаль мог всё закончить, но весь мир увидел Ачерби. Футбол жесток по отношению к молодёжи. Марциняк, который принял ряд очень спорных решений не в пользу «Барселоны», – тоже».

Mundo Deportivo: «Ни одна команда не играет в футбол так хорошо, как «Барса»

Mundo Deportivo: «Ни одна команда не играет в футбол так хорошо, как «Барса» Фото: Mundo Deportivo

Каталонское медиа, естественно, за своих.

«Барсы» не будет в мюнхенском финале, потому что «Интер» забил на один гол больше. Но на табло никогда не укажут, что проигравшая команда устроила показательное выступление, которое делает Лигу чемпионов лучшим турниром на Земле. В Милане Ханси Флик и его игроки достигли уровня, немыслимого в начале сезона. И не случайно, а создав экстраординарный футбол, который загонял «Интер» в угол на протяжении большей части матча.

Если и чего-то не хватало команде, так это опыта в такого рода противостояниях. Того, в чём итальянцы являются искусными исполнителями. Они также боролись с судьёй, который ошибался, поскольку третьему голу итальянцев предшествовали фолы, о чём не говорят на телевидении. Эта деталь показывает, что Марциняк был проинструктирован.

Что касается футбола, зрелищности и моментов, то «Барса» заслуживала большей удачи. Хотя это не утешение. Но вчера мы увидели, что ни одна команда в мире не играет так хорошо, как «Барселона».

La Gazzetta Dello Sport: «Интер» был фениксом»

La Gazzetta Dello Sport: «Интер» был фениксом» Фото: La Gazzetta Dello Sport

В Италии восхищаются своими.

«Болельщики «Интера», которые покинули стадион на 90-й минуте, усталые и безутешные, потеряли осколок настоящей жизни, который они никогда не восстановят. Даже через 40 лет те, кто остался на стадионе до конца, будут помнить те эмоции, которые футболисты дали пережить болельщикам этой майской ночью. «Интер» выбил «Барсу» в историческом, сумасшедшем полуфинале с 13 голами. Спасибо Франческо Ачерби, который скользнул в штрафную, как сапсан на последней минуте игры. Спасибо Давиде Фраттези, который забил в дополнительное время и праздновал так, будто покорил Эверест. Там, в облаках, можно увидеть следующий пункт назначения: Мюнхен, 31 мая, финал Лиги чемпионов.

«Интер» был фениксом, и он снова выходит в финал Лиги чемпионов. Четыре золотых дня семьи Индзаги: Пиппо – в Серии А с «Пизой», Симоне во второй раз за три года в финале Лиги чемпионов. И разве кто-то скажет, что это несправедливо?»

Tuttosport: Зоммер был кошкой. Он напомнил чудо Сезара

Tuttosport: Зоммер был кошкой. Он напомнил чудо Сезара Фото: Tuttosport

Есть и трепет перед персональными героями.

«Интер» вернулся в финал Лиги чемпионов. Через два года после стамбульской капитуляции, когда уступил на тот момент лучшей команде мира – «Сити». Но теперь у него будет новый шанс – после впечатляющего полуфинала. Среди главных героев матча – Зоммер, автор нескольких потрясающих спасений: при счёте 2:1, например, он как кошка парировал удар Эрика Гарсии, а потом не дал Ямалю забить чудесный гол, который мог бы привести к серии пенальти.

Многим это напомнило «чудо» Жулио Сезара в моменте с Месси на «Камп Ноу» в 2010 году. Может, это действительно знак?.. Ведь тот «Интер» действительно вошёл в историю, выиграв трофей».

Corriere della Sera: «Обезумевшее лицо Индзаги похоже на лицо Моуринью»

Corriere della Sera: Обезумевшее лицо Индзаги похоже на лицо Моуринью Фото: Corriere della Sera

И никуда не уйти от сравнений с 2010 годом.

«Влажная от разного рода эмоций и прекрасная ночь в Милане. Всё это отсылает к 2010 году. Обезумевшее лицо Индзаги похоже на лицо Жозе Моуринью в конце вечного дополнительного времени, экстаза и страдания. Тогда на кону стоял требл, на этот раз – всего лишь выход в финал ЛЧ, который команда уже с треском проигрывала два года назад в Стамбуле.

Как и в первом матче – это был сумасшедший сюжет, бесконечный роман с поворотами в разные стороны. В момент, когда «Барселона» уже праздновала выход в финал, она, видимо, забыла важную вещь: «Интер» никогда не умирает. Уставший, истощённый, но он всегда встаёт на ноги. В этот раз это продемонстрировал Ачерби. А всё, что было потом – уже история».