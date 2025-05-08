«Зенит» впервые пострадал от судей, а Гончаренко должен их благодарить. Таблица ошибок

Продолжаем подводить итоги 27-го тура РПЛ. В минувший уикенд не было большого количества судейских ляпов, но без серьёзной ошибки всё же не обошлось. Обновляем таблицу за весь сезон, основываясь на экспертизе экс-арбитра российского чемпионата Игоря Федотова.
Мы считаем:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или аннулировали гол;
- ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
- если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Ошибки судей в 26-м туре
В этом туре была допущена только одна грубая ошибка, которая могла повлиять на исход матча. Судья Сергей Карасёв не назначил пенальти в ворота «Пари НН» за игру рукой Кирилла Гоцука. «Зенит» всё равно победил, но едва не потерял важнейшие очки в борьбе за чемпионский титул.
«Карасёв остался на радиусе, а когда мяч полетел — пошёл пешком. Ему надо было рвать в диагональ, чтобы всё увидеть. Я не говорю, что это простой момент, но Карасёв ничего не сделал, хотя имел возможность. При этом он с Соболевым и Гоцуком о чём-то говорил. Вариант тут один: Соболев говорил, что это рука, а Гоцук — что нет. Карасёв, видимо, объяснил, что не рука. Вероятно, поэтому и не полез Фёдоров на VAR, побоявшись авторитета Карасёва. И это ошибка — надо было звать. Рука Гоцука шла вперёд, была поднята вверх, мяч попал в ладонь. Как Карасёв мог это проговорить и сказать, что не пенальти? Я не могу такого представить. Явная ошибка Карасёва и Фёдорова. Надо слушать VAR, о чём они на самом деле говорили и кто кого авторитетом задавил. Судьям повезло, что «Зенит» выиграл, однако для общей картины работы это очень плохо».
Таблица ошибок судей после 27 туров РПЛ
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|Разница
|«Химки»
|3
|0
|-3
|«Динамо» Москва
|3
|0
|-3
|«Оренбург»
|3
|0
|-3
|«Акрон»
|2
|0
|-2
|«Динамо» Махачкала
|3
|2
|-1
|«Крылья Советов»
|3
|3
|0
|«Ахмат»
|2
|2
|0
|«Ростов»
|2
|2
|0
|«Зенит»
|1
|1
|0
|«Рубин»
|0
|0
|0
|ЦСКА
|0
|1
|+1
|«Краснодар»
|0
|1
|+1
|«Спартак»
|0
|2
|+2
|«Факел»
|0
|2
|+2
|«Локомотив»
|0
|3
|+3
|«Пари НН»
|1
|4
|+3