«Зенит» впервые пострадал от судей, а Гончаренко должен их благодарить. Таблица ошибок

Продолжаем подводить итоги 27-го тура РПЛ. В минувший уикенд не было большого количества судейских ляпов, но без серьёзной ошибки всё же не обошлось. Обновляем таблицу за весь сезон, основываясь на экспертизе экс-арбитра российского чемпионата Игоря Федотова.

Мы считаем:

В этом туре была допущена только одна грубая ошибка, которая могла повлиять на исход матча. Судья Сергей Карасёв не назначил пенальти в ворота «Пари НН» за игру рукой Кирилла Гоцука. «Зенит» всё равно победил, но едва не потерял важнейшие очки в борьбе за чемпионский титул.

Игорь Федотов

бывший арбитр РПЛ

«Карасёв остался на радиусе, а когда мяч полетел — пошёл пешком. Ему надо было рвать в диагональ, чтобы всё увидеть. Я не говорю, что это простой момент, но Карасёв ничего не сделал, хотя имел возможность. При этом он с Соболевым и Гоцуком о чём-то говорил. Вариант тут один: Соболев говорил, что это рука, а Гоцук — что нет. Карасёв, видимо, объяснил, что не рука. Вероятно, поэтому и не полез Фёдоров на VAR, побоявшись авторитета Карасёва. И это ошибка — надо было звать. Рука Гоцука шла вперёд, была поднята вверх, мяч попал в ладонь. Как Карасёв мог это проговорить и сказать, что не пенальти? Я не могу такого представить. Явная ошибка Карасёва и Фёдорова. Надо слушать VAR, о чём они на самом деле говорили и кто кого авторитетом задавил. Судьям повезло, что «Зенит» выиграл, однако для общей картины работы это очень плохо».