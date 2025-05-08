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РПЛ, таблица ошибок судей после 27 туров: против кого арбитры ошибаются чаще всего — Спартак, Зенит, Краснодар, ЦСКА

«Зенит» впервые пострадал от судей, а Гончаренко должен их благодарить. Таблица ошибок
Анатолий Романов
Таблица ошибок судей после 27-го тура РПЛ
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Сергей Карасёв опять расстроил.

Продолжаем подводить итоги 27-го тура РПЛ. В минувший уикенд не было большого количества судейских ляпов, но без серьёзной ошибки всё же не обошлось. Обновляем таблицу за весь сезон, основываясь на экспертизе экс-арбитра российского чемпионата Игоря Федотова.

Мы считаем:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или аннулировали гол;
  • ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
  • если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Подробный разбор судейства в туре от Федотова:
«Арбитрам повезло, что «Зенит» выиграл». Разбор судейства в 27-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Арбитрам повезло, что «Зенит» выиграл». Разбор судейства в 27-м туре РПЛ

Ошибки судей в 26-м туре

В этом туре была допущена только одна грубая ошибка, которая могла повлиять на исход матча. Судья Сергей Карасёв не назначил пенальти в ворота «Пари НН» за игру рукой Кирилла Гоцука. «Зенит» всё равно победил, но едва не потерял важнейшие очки в борьбе за чемпионский титул.

Игорь Федотов
Игорь Федотов
бывший арбитр РПЛ

«Карасёв остался на радиусе, а когда мяч полетел — пошёл пешком. Ему надо было рвать в диагональ, чтобы всё увидеть. Я не говорю, что это простой момент, но Карасёв ничего не сделал, хотя имел возможность. При этом он с Соболевым и Гоцуком о чём-то говорил. Вариант тут один: Соболев говорил, что это рука, а Гоцук — что нет. Карасёв, видимо, объяснил, что не рука. Вероятно, поэтому и не полез Фёдоров на VAR, побоявшись авторитета Карасёва. И это ошибка — надо было звать. Рука Гоцука шла вперёд, была поднята вверх, мяч попал в ладонь. Как Карасёв мог это проговорить и сказать, что не пенальти? Я не могу такого представить. Явная ошибка Карасёва и Фёдорова. Надо слушать VAR, о чём они на самом деле говорили и кто кого авторитетом задавил. Судьям повезло, что «Зенит» выиграл, однако для общей картины работы это очень плохо».

Таблица ошибок судей после 27 туров РПЛ

КомандаОшибки против командыОшибки в пользу командыРазница
«Химки»30-3
«Динамо» Москва30-3
«Оренбург»30-3
«Акрон»20-2
«Динамо» Махачкала32-1
«Крылья Советов»330
«Ахмат»220
«Ростов»220
«Зенит»110
«Рубин»000
ЦСКА01+1
«Краснодар»01+1
«Спартак»02+2
«Факел»02+2
«Локомотив»03+3
«Пари НН»14+3
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