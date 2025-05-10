Чемпионство в РПЛ не выигрывается россиянами. И здорово, что Галицкий это понял

«Краснодар» несётся к первому чемпионству в своей истории, имея легионерский костяк. Это факт, который почему-то не так широко обсуждается. И если учитывать данные Opta или Рустата, команда держит лидирующие позиции по количеству минут для легионеров. Российским футболистам отводят всего 29% игрового времени – даже игроки «Зенита» в одном из исследований получают чуть больше. Где-то рядом — представители «Спартака».

Да, можно сколько угодно стебаться над этой концепцией, вспоминать слова Сергея Галицкого про 11 воспитанников и тыкать в клуб пальцем, задавая вечный вопрос: а где же свои? Но это всё иррационально. В какой-то момент развития проекта Галицкому просто было необходимо сделать выбор: либо концентрироваться на развитии воспитанников, либо толкаться за трофеи. Бизнесмен хоть и не сразу, но посчитал, что второе важнее. И команду под эту цель собрали.

Полагаю, перед глазами Галицкого были примеры. Давайте честно признаемся: в ретроспективе последних 10 лет в РПЛ не существовало команды, которая выигрывала бы чемпионство или Кубок России, имея только отечественный костяк. Хоть нас периодически и пытаются убедить в обратном. В частности, можно послушать Артёма Дзюбу, для которого «Зенит» неожиданно стал ассоциироваться с Рио-де-Жанейро. Но если объективно: все шесть чемпионств – в том числе пять с Дзюбой – были завоёваны во многом благодаря иностранной силе, в которую интегрировали сильных россиян.

Артём Дзюба и легионеры «Зенита» Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Одна квота россиянина всегда отводилась вратарю, из стабильных полевых отмечаем Вячеслава Караваева, Ярослава Ракицкого (у украинца четыре титула), Магомеда Оздоева, Далера Кузяева, Андрея Мостового и самого Дзюбу. Да, можно вспомнить ещё Юрия Жиркова, Александра Ерохина и Олега Шатова. Но даже если учесть всех в праймовый период карьеры – это не полноценный состав. В каждом сезоне важнейшую роль играли именно иностранные футболисты. Зачастую – превалирующую.

За всем этим наверняка наблюдали и в «Краснодаре», где после неплохих результатов с иностранным костяком (в том числе в еврокубках) в какой-то момент вынужденно вернулись к азам. Вообще, этот период был небольшой и скорее кризисный: когда в 2022-м многие легионеры уехали, и в какой-то момент на поле оказались те самые 11 воспитанников. Под руководством Александра Сторожука. Но ещё раз – это классно для лент новостей и клубной истории, однако Галицкий уже в тот момент наверняка чётко рисовал себе картину будущего. В которой должны быть и трофеи. Поэтому кто-то из уехавших иностранцев вернулся, кого-то клуб купил, а сейчас мы наблюдаем то, чего не избежать в чемпионской команде: иностранный костяк, разбавленный россиянами.

И такое – у всех участников чемпионской гонки (независимо от этапа, когда они к ней подключились или когда выпали из неё): у «Спартака», «Зенита», ЦСКА и «Динамо». В разной степени, конечно. Но в целом тренд понятен. Кто-то скажет – а вот есть пример «Локомотива», который осенью был наверху. Аплодисменты Михаилу Галактионову – его команда действительно лидер РПЛ по числу минут для россиян, однако даже при таком достижении всё идёт к тому, что главного тренера поменяют. Видимо, в клубе тоже решили: развитие россиян – здорово, но раз мы вкладываем большие деньги, то хотим видеть и реальные достижения. А не количество минут молодого игрока на поле. Такая стратегия здорово подходит для клубов, у которых на воспитании своих кадров строится вся экономика. А российские топы могут позволить себе не быть зависимыми от продаж игроков. И бороться исключительно за титулы.

А развиваться можно в клубах классом пониже. Они для этого, наверное, и должны существовать. И как же хорошо, что Галицкий в своё время своим же решением вытащил «Краснодар» из числа середняков и органически сделал топ-клубом. А вскоре, возможно, и чемпионом России.