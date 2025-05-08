«Понимаю, что судьи тоже ошибаются, но это вопиющие случаи». Брызгалову больно за «Факел»

Очень тяжело складывается сезон для воронежского клуба. За три тура до финиша чемпионата у «Факела» 16 очков и последнее место в таблице. После матча воронежцев со «Спартаком» корреспондент «Чемпионата» пообщалась с одним из самых опытных игроков команды Сергеем Брызгаловым. Обсудили турнирное положение «Факела», изменения Шалимова и кульминацию «золотой» гонки РПЛ.

— Раннее удаление Литвинова существенно повлияло на ход игры со «Спартаком»?

— Я бы не сказал, что в концовке первого тайма мы играли хуже «Спартака». У нас даже были какие-то подходы к воротам соперника. К сожалению, во втором тайме «Спартак» перестроился на пять защитников, а мы немного не разобрались, нервничали. Хотели быстрее доставить мяч в атаку, забить. Были нервы, неоправданные потери мяча, которые вынуждали бежать назад. Не хватило рассудительности, чтобы более хладнокровно сыграть в атаке.

Брызгалов в матче со «Спартаком» Фото: ФК «Спартак»

— «Спартак» чем-то удивил?

— Мы их разбирали, готовились. У соперника очень активная и опасная линия атаки. Играют быстро, мощно впереди. Команда боролась за чемпионство, но в ключевых матчах допустила ошибки. Да, выбыли из гонки, однако выдали классный отрезок из семи встреч без поражений. Это мощная команда, которая каждому сопернику доставляет неудобства.

— Ничья оставляет «Факелу» шанс остаться в РПЛ?

— Конечно! Впереди ещё есть матчи. Многое зависело от встречи «Пари НН» с «Зенитом». В розыгрыше остаётся девять очков. Надеюсь, у нас будут шансы для борьбы. «Факелу» нужны только победы, но не всё зависит только от нас. Соперники должны терять очки.

— Как на команде отразился приход Шалимова?

— Максимально быстро поняли его требования. Времени на раскачку не было. Наверное, где-то это авантюрно — всё вкладываем в атаку, потому что нам нужны голы. Мы не забивали восемь-девять игр, поэтому большая ставка делалась на голы. Где-то в ущерб обороне, но этот риск был вынужденным.

— Уход Пятибратова после разгромного поражения от «Краснодара» шокировал?

— Всегда непросто, когда происходят перестановки. Но все мы взрослые люди и понимаем, что это было, есть и будет в футболе. Такова роль тренера в футболе. В некоторых матчах был не тот «Факел», который вы привыкли видеть. В любом случае наша задача — тренироваться и выполнять тренерские установки. Мы стараемся это делать.

— Нужно ли искать какую-то дополнительную мотивацию, находясь на последнем месте?

— Это РПЛ! Твоя главная цель — остаться тут. Куда больше может быть мотивация, когда ты играешь против того же «Спартака», «Локомотива». У тебя есть шанс забрать в следующем матче три очка, подняться в таблице и порадовать болельщиков. Когда ты выигрываешь, готовишься с хорошим настроением к следующей встрече. Это и есть мотивация!

— Какие ключевые факторы, которые повлияли на команду в этом сезоне?

— Тяжело сейчас их выделить. Надо садиться в конце сезона и разбирать, что произошло. Если сравнивать с предыдущими сезонами, то мы сильно просели в агрессии. Это очевидно! Нам не хватает страсти, борьбы. Если посмотреть на таблицу, мы забили 12 мячей за весь чемпионат. Тяжело находиться выше борьбы за вылет с таким количеством голов. Стадион для всех одинаковый. А какая у нас поддержка? Весь город за нас болеет! Это дорогого стоит. По весне были моменты с судейством, где мы остались недовольны. Та же игра с «Рубином», когда не вмешался VAR. Мне кажется, когда система введена в РПЛ, не может быть такого, чтобы она не работала. Было ещё два удаления, которые потом признали ошибочными, — с «Зенитом» и «Оренбургом». С Питером при своих трибунах могли добиться другого результата, если бы не удаление. Потеряли очки в этих матчах. Понимаю, что судьи тоже ошибаются, однако это вопиющие случаи.

Сергей Брызгалов в «Спартаке» Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

— А переезд на новый стадион сказался?

— Сложно сказать. Про старый стадион всё время говорили, что у нас есть преимущество. Хоть все и говорят, что мы к нему были адаптированы, но мы там даже не тренировались! Точно так же приезжали туда только на игры, как и наши соперники. Были и простои, когда по две-три недели не играли — перерыв на сборные, а потом — выезд. Так что могли и месяц не играть у себя. Мы были в таких же условиях, что и наши соперники. Тоже не знали, в каком состоянии поле, когда выходили на игру. А к новому стадиону мы быстро привыкли — тренируемся на нём каждый день. Никаких проблем нет.

— Как вам борьба за чемпионство в этом сезоне?

— Интересно! Второй сезон подряд видим борьбу. Думаю, она будет не только до последнего тура, но и до последних секунд. Не знаю, будет новый чемпион или нет, однако борьба в РПЛ возрастает с каждым сезоном. Взять тот же «Краснодар»: побеждал «Рубин» 2:0, а потом соперник их зажал и отыграл один мяч. Это говорит о том, что играют от ножа. Цена ошибки очень велика.

— А по вашему будущему в «Факеле» есть понимание?

— Сезон закончится – тогда и посмотрим. Дальше будет видно. Пока я в команде и готов помочь ей по максимуму.