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Расписание спортивных матчей 8 мая 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи четверга: полуфиналы Лиги Европы, ЦСКА — УНИКС, теннис и ЧМ по пляжному футболу
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 8 мая 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Лучший спорт 8 мая: «Будё-Глимт» Хайкина, «Манчестер Юнайтед», «Челси» — в футболе, Кубок Стэнли, плей-офф ВХЛ и жара в НБА!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз», плей-офф НХЛ, 1/4 финала, второй матч

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
08 мая 2025, четверг. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: возьмут ли чемпионы реванш?

«Флорида» слабо начала первый матч: отлично сыграл Вильям Нюландер, который в плей-офф традиционно пашет за себя и за того парня. Однако ход серии может изменить удар локтем, который Сэм Беннетт нанёс основному вратарю «Торонто» Энтони Столарзу. Американец покинул игру, но Беннетт не получил дополнительного наказания. Сможет ли Столарз сыграть в следующих встречах?

Статистика плей-офф НХЛ
Как прошёл первый матч:
Они готовы снять проклятие? «Торонто» победил чемпиона, но потерял основного вратаря
Они готовы снять проклятие? «Торонто» победил чемпиона, но потерял основного вратаря

🏀 2:00: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс», НБА, плей-офф, 1/4 финала, второй матч

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
08 мая 2025, четверг. 02:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Не начался
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: чемпионам пора просыпаться

Не на такое начало серии явно надеялся «Бостон». Поражение в овертайме (105:108 ОТ) должно помочь «кельтам» многое переосмыслить. Прежде всего, может быть, пора перестать надеяться только на трёхочковые броски? В первой встрече не полетело, и всё, никакого другого плана. «Нью-Йорк» тоже не особо вариативен, но второй матч должен прояснить многое.

Статистика плей-офф НБА
Кто стал X-фактором первой игры?
Бум! Чемпионы НБА в плей-офф попали под раздачу
Бум! Чемпионы НБА в плей-офф попали под раздачу

🏒 4:30: «Виннипег Джетс» — «Даллас Старз», плей-офф НХЛ, 1/4 финала, первый матч

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
08 мая 2025, четверг. 04:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Не начался
Даллас Старз
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: какой топ клуб Запада начнёт с победы?

Самая интересная серия второго раунда сведёт клубы Центрального дивизиона. Победитель регулярного сезона встречается с командой с самой глубокой атакой в НХЛ. Правда, пока непонятно, какое влияние на серию окажут травмы ведущих игроков: смогут ли за «Джетс« сыграть Марк Шайфли и Джош Моррисси, а за «Старс» — Джейсон Робертсон и Миро Хейсканен.

Статистика плей-офф НХЛ
История тренера «Далласа»:
Тренер «Далласа» вошёл в историю американского спорта. Однако чемпионом он ещё не стал
Тренер «Далласа» вошёл в историю американского спорта. Однако чемпионом он ещё не стал

🏀 4:30: «Оклахома-Сити Тандер» — «Денвер Наггетс», НБА, плей-офф, 1/4 финала, второй матч

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
08 мая 2025, четверг. 04:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Денвер Наггетс
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: лучшая команда регулярки сделает выводы?

Никола Йокич провёл выдающийся первый матч в серии с «Оклахомой». 42 очка и 22 подбора в плей-офф — нечто! Тем не менее звездой встречи стал не он. Аарон Гордон отправил в цель победную «трёшку» и подарил победу «Денверу». Команда во главе с Гилджес-Александером вела на протяжении всего матча, но в самый ответственный момент пошла под откос. Удастся ли лучшей команде регулярки исправиться в глазах своих болельщиков?

Статистика плей-офф НБА
Невероятный первый матч!
Мощнейший матч в плей-офф НБА! Такие моменты нужно видеть своими глазами. Концовка — чума
Видео
Мощнейший матч в плей-офф НБА! Такие моменты нужно видеть своими глазами. Концовка — чума

🎾13:30*: Диана Шнайдер (Россия, 13) — Кэролайн Доулхайд (США), Рим, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

* Время матча может измениться и будет уточнено.

Рим (ж). 2-й круг
08 мая 2025, четверг. 13:30 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Кэролайн Доулхайд
США
Кэролайн Доулхайд
К. Доулхайд

Интрига: защитит ли Шнайдер очки за прошлогодний результат в Риме?

Год назад Диана Шнайдер дебютировала на «тысячнике» в столице Италии и дошла тогда до третьего круга. В этот раз 21-летней россиянке, которая, как и все сеяные, начинает борьбу с 1/32 финала, необходимо выиграть только один матч, чтобы повторить прошлогодний результат. Соперницей Дианы будет 73-я ракетка мира из США Кэролайн Доулхайд. Эти теннисистки ещё не играли друг с другом на уровне WTA.

Рим-2025. Женщины. Турнирная сетка
Что нужно Шнайдер, чтобы ворваться в топ-10:
Россиян впервые с 2019-го нет в топ-10, а Мирра в 100 очках от топ-5. Рейтинговые расклады
Россиян впервые с 2019-го нет в топ-10, а Мирра в 100 очках от топ-5. Рейтинговые расклады

⚽️ 14:00: Беларусь — Иран, ЧМ по пляжному футболу, 1/4 финала

ЧМ-2025 . 1/4 финала
08 мая 2025, четверг. 14:00 МСК
Беларусь
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: историческая возможность для реванша

Сборная Беларуси вышла в 1/4 финала на Иран. Ту самую команду, которая оставила их без бронзовых медалей на ЧМ-2024. Обидные 1:6 в Дубае Бриштель с партнёрами точно не забыли. Сейчас, на Сейшелах, ситуация чуть другая. Белорусы вышли из группы с первого места, а вот иранцы — со второго, сыграв вничью с Испанией в основное время. Важно понимать, что явного фаворита в этой битве нет, а мотивация у обеих команд будет запредельной, ведь проигравший поедет домой, а победитель войдёт в топ-4 и поведёт борьбу за медали турнира. В общем, беречь силы уже никто не будет.

Турнирная сетка ЧМ-2025 по пляжному футболу
Как Беларусь выходила из группы на ЧМ-2025?
Беларусь раскатала Гватемалу и вышла в плей-офф ЧМ-2025 по пляжному футболу!
Беларусь раскатала Гватемалу и вышла в плей-офф ЧМ-2025 по пляжному футболу!

🏒 17:00: «Химик» — «Югра», плей-офф ВХЛ, 1/2 финала, пятый матч

OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
08 мая 2025, четверг. 17:00 МСК
Химик
Воскресенск
Не начался
Югра
Ханты-Мансийск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: будет ли известен первый финалист?

Воскресенский клуб, усиленный мощным десантом из «Спартака», выиграл четвёртый матч в Ханты-Мансийске. Теперь серия вернулась в Подмосковье, и на домашней площадке легендарный клуб может оформить второй за три года выход в финал ВХЛ. Впрочем, один из грандов ВХЛ «Югра» просто так не сдастся.

Статистика плей-офф ВХЛ
История чемпионства в 2023-м.
Легендарный клуб стал чемпионом. История «Химика», взявшего первый трофей за 69 лет
Легендарный клуб стал чемпионом. История «Химика», взявшего первый трофей за 69 лет

🏀 17:00: ЦСКА — УНИКС, Единая лига, 1/2 финала, второй матч

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
08 мая 2025, четверг. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: казанцы дадут бой?

ЦСКА с победы начал серию с УНИКСом (67:56). У обеих команд были различного рода проблемы с реализацией и атакой в целом. Вряд ли во втором матче зрители увидят повторение такого сценария. Казанцам кровь из носу необходимо прибавлять, и они на это способны, но удастся ли?

Статистика плей-офф Единой лиги ВТБ
Обзор первого матча:
Нападение УНИКСа — что это было? ЦСКА выигрывает первый матч очень «низового» полуфинала
Нападение УНИКСа — что это было? ЦСКА выигрывает первый матч очень «низового» полуфинала

🏒 19:30: Беларусь — «Россия 25», товарищеский матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига Ставок тур Сборной . Лига Ставок тур Сборной
08 мая 2025, четверг. 19:30 МСК
Беларусь
Не начался
Россия 25
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: что мы услышим на пресс-конференции?

«Россия 25» уже точно проиграла серию Беларуси, уступив в трёх встречах из четырёх. В первом матче в Тольятти команда Дмитрия Квартальнова забросила восемь шайб — в официальных встречах сборная России не пропускала столько 12 лет после печального четвертьфинала ЧМ-2013. Так что теперь у команды Романа Ротенберга осталась только возможность красиво закончить сезон, а у главного тренера — подарить нам несколько ярких цитат.

Как прошёл третий матч серии:
«Россия 25» опять проиграла Беларуси. Пинчук приговорил команду Ротенберга хет-триком
«Россия 25» опять проиграла Беларуси. Пинчук приговорил команду Ротенберга хет-триком

⚽️ 22:00: «Будё-Глимт» — «Тоттенхэм Хотспур», Лига Европы, 1/2 финала, ответный матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига Европы . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: будет ли сенсация в ответном полуфинале ЛЕ?

«Тоттенхэм» разобрался с «Будё-Глимт» в первом полуфинале Лиги Европы — 3:1. Однако итог оставляет шансы норвежцам в ответной встрече. «Будё» неважен статус соперника: до финала ЛЕ — одна победа. Поэтому наверняка команда Хьетиля Кнутсена отдаст 200% сил ради успешного результата. Но всё же «Тоттенхэм» — фаворит с преимуществом в два мяча. Ох, что и ждёт нас!

Статистика Лиги Европы
Как тренер «Будё» сделал из команды сильный европейский клуб:
Человек, который изменил всё. Благодаря кому «Будё-Глимт» превратился в топовую команду
Человек, который изменил всё. Благодаря кому «Будё-Глимт» превратился в топовую команду

⚽️ 22:00: «Манчестер Юнайтед» — «Атлетик» Бильбао, Лига Европы, 1/2 финала, ответный матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига Европы . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Не начался
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «МЮ» не испытает проблем на пути к финалу?

В первом полуфинале «Манчестер Юнайтед» отгрузил три безответных мяча «Атлетику» в Испании. Англичане на 99,9% гарантировали себе выход в финал. Однако пока есть хоть один шанс, «Атлетик» будет биться за попадание в решающий матч. Тем более что финал нынешней ЛЕ состоится на их домашнем стадионе в Бильбао. Еврокубки приучили нас к чудесам: возможно, мы увидим ещё одно на «Олд Траффорде» в четверг вечером.

Статистика Лиги Европы
В Бильбао «МЮ» уничтожил хозяев:
«МЮ» растоптал мечту «Атлетика» о домашнем финале ЛЕ! А судья стал врагом Бильбао. Видео
«МЮ» растоптал мечту «Атлетика» о домашнем финале ЛЕ! А судья стал врагом Бильбао. Видео

⚽️ 22:00: «Челси» — «Юргорден», Лига конференций, 1/2 финала, ответный матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига конференций . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
Юргорден
Стокгольм, Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Челси» окажется в финале Лиги конференций?

«Челси» разгромил «Юргорден» в первом матче в Швеции — 4:1. Вопрос выхода в финал Лиги конференций почти решён. В ответной встрече на «Стэмфорд Бридж» хозяевам достаточно не уступить в три мяча. Верите в такой фантастический итог для шведов? Вряд ли. Так что ждём красивого футбола от «Челси» и уверенного выхода в финал ЛК.

Статистика Лиги конференций
В АПЛ «Челси» разобрался с новым чемпионом:
«Челси» сделал чемпионский коридор «Ливерпулю» — и победил. Борьба за ЛЧ теперь ещё круче
«Челси» сделал чемпионский коридор «Ливерпулю» — и победил. Борьба за ЛЧ теперь ещё круче
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