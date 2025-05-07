Топ-матчи четверга: полуфиналы Лиги Европы, ЦСКА — УНИКС, теннис и ЧМ по пляжному футболу

Лучший спорт 8 мая: «Будё-Глимт» Хайкина, «Манчестер Юнайтед», «Челси» — в футболе, Кубок Стэнли, плей-офф ВХЛ и жара в НБА!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз», плей-офф НХЛ, 1/4 финала, второй матч

Интрига: возьмут ли чемпионы реванш?

«Флорида» слабо начала первый матч: отлично сыграл Вильям Нюландер, который в плей-офф традиционно пашет за себя и за того парня. Однако ход серии может изменить удар локтем, который Сэм Беннетт нанёс основному вратарю «Торонто» Энтони Столарзу. Американец покинул игру, но Беннетт не получил дополнительного наказания. Сможет ли Столарз сыграть в следующих встречах?

🏀 2:00: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс», НБА, плей-офф, 1/4 финала, второй матч

Интрига: чемпионам пора просыпаться

Не на такое начало серии явно надеялся «Бостон». Поражение в овертайме (105:108 ОТ) должно помочь «кельтам» многое переосмыслить. Прежде всего, может быть, пора перестать надеяться только на трёхочковые броски? В первой встрече не полетело, и всё, никакого другого плана. «Нью-Йорк» тоже не особо вариативен, но второй матч должен прояснить многое.

🏒 4:30: «Виннипег Джетс» — «Даллас Старз», плей-офф НХЛ, 1/4 финала, первый матч

Интрига: какой топ клуб Запада начнёт с победы?

Самая интересная серия второго раунда сведёт клубы Центрального дивизиона. Победитель регулярного сезона встречается с командой с самой глубокой атакой в НХЛ. Правда, пока непонятно, какое влияние на серию окажут травмы ведущих игроков: смогут ли за «Джетс« сыграть Марк Шайфли и Джош Моррисси, а за «Старс» — Джейсон Робертсон и Миро Хейсканен.

🏀 4:30: «Оклахома-Сити Тандер» — «Денвер Наггетс», НБА, плей-офф, 1/4 финала, второй матч

Интрига: лучшая команда регулярки сделает выводы?

Никола Йокич провёл выдающийся первый матч в серии с «Оклахомой». 42 очка и 22 подбора в плей-офф — нечто! Тем не менее звездой встречи стал не он. Аарон Гордон отправил в цель победную «трёшку» и подарил победу «Денверу». Команда во главе с Гилджес-Александером вела на протяжении всего матча, но в самый ответственный момент пошла под откос. Удастся ли лучшей команде регулярки исправиться в глазах своих болельщиков?

🎾13:30*: Диана Шнайдер (Россия, 13) — Кэролайн Доулхайд (США), Рим, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

* Время матча может измениться и будет уточнено.

Интрига: защитит ли Шнайдер очки за прошлогодний результат в Риме?

Год назад Диана Шнайдер дебютировала на «тысячнике» в столице Италии и дошла тогда до третьего круга. В этот раз 21-летней россиянке, которая, как и все сеяные, начинает борьбу с 1/32 финала, необходимо выиграть только один матч, чтобы повторить прошлогодний результат. Соперницей Дианы будет 73-я ракетка мира из США Кэролайн Доулхайд. Эти теннисистки ещё не играли друг с другом на уровне WTA.

⚽️ 14:00: Беларусь — Иран, ЧМ по пляжному футболу, 1/4 финала

Интрига: историческая возможность для реванша

Сборная Беларуси вышла в 1/4 финала на Иран. Ту самую команду, которая оставила их без бронзовых медалей на ЧМ-2024. Обидные 1:6 в Дубае Бриштель с партнёрами точно не забыли. Сейчас, на Сейшелах, ситуация чуть другая. Белорусы вышли из группы с первого места, а вот иранцы — со второго, сыграв вничью с Испанией в основное время. Важно понимать, что явного фаворита в этой битве нет, а мотивация у обеих команд будет запредельной, ведь проигравший поедет домой, а победитель войдёт в топ-4 и поведёт борьбу за медали турнира. В общем, беречь силы уже никто не будет.

🏒 17:00: «Химик» — «Югра», плей-офф ВХЛ, 1/2 финала, пятый матч

Интрига: будет ли известен первый финалист?

Воскресенский клуб, усиленный мощным десантом из «Спартака», выиграл четвёртый матч в Ханты-Мансийске. Теперь серия вернулась в Подмосковье, и на домашней площадке легендарный клуб может оформить второй за три года выход в финал ВХЛ. Впрочем, один из грандов ВХЛ «Югра» просто так не сдастся.

🏀 17:00: ЦСКА — УНИКС, Единая лига, 1/2 финала, второй матч

Интрига: казанцы дадут бой?

ЦСКА с победы начал серию с УНИКСом (67:56). У обеих команд были различного рода проблемы с реализацией и атакой в целом. Вряд ли во втором матче зрители увидят повторение такого сценария. Казанцам кровь из носу необходимо прибавлять, и они на это способны, но удастся ли?

🏒 19:30: Беларусь — «Россия 25», товарищеский матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига Ставок тур Сборной . Лига Ставок тур Сборной Лига Ставок тур Сборной . Лига Ставок тур Сборной 08 мая 2025, четверг. 19:30 МСК Беларусь Не начался Россия 25 Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: что мы услышим на пресс-конференции?

«Россия 25» уже точно проиграла серию Беларуси, уступив в трёх встречах из четырёх. В первом матче в Тольятти команда Дмитрия Квартальнова забросила восемь шайб — в официальных встречах сборная России не пропускала столько 12 лет после печального четвертьфинала ЧМ-2013. Так что теперь у команды Романа Ротенберга осталась только возможность красиво закончить сезон, а у главного тренера — подарить нам несколько ярких цитат.

⚽️ 22:00: «Будё-Глимт» — «Тоттенхэм Хотспур», Лига Европы, 1/2 финала, ответный матч

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Интрига: будет ли сенсация в ответном полуфинале ЛЕ?

«Тоттенхэм» разобрался с «Будё-Глимт» в первом полуфинале Лиги Европы — 3:1. Однако итог оставляет шансы норвежцам в ответной встрече. «Будё» неважен статус соперника: до финала ЛЕ — одна победа. Поэтому наверняка команда Хьетиля Кнутсена отдаст 200% сил ради успешного результата. Но всё же «Тоттенхэм» — фаворит с преимуществом в два мяча. Ох, что и ждёт нас!

⚽️ 22:00: «Манчестер Юнайтед» — «Атлетик» Бильбао, Лига Европы, 1/2 финала, ответный матч

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Интрига: «МЮ» не испытает проблем на пути к финалу?

В первом полуфинале «Манчестер Юнайтед» отгрузил три безответных мяча «Атлетику» в Испании. Англичане на 99,9% гарантировали себе выход в финал. Однако пока есть хоть один шанс, «Атлетик» будет биться за попадание в решающий матч. Тем более что финал нынешней ЛЕ состоится на их домашнем стадионе в Бильбао. Еврокубки приучили нас к чудесам: возможно, мы увидим ещё одно на «Олд Траффорде» в четверг вечером.

⚽️ 22:00: «Челси» — «Юргорден», Лига конференций, 1/2 финала, ответный матч

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Интрига: «Челси» окажется в финале Лиги конференций?

«Челси» разгромил «Юргорден» в первом матче в Швеции — 4:1. Вопрос выхода в финал Лиги конференций почти решён. В ответной встрече на «Стэмфорд Бридж» хозяевам достаточно не уступить в три мяча. Верите в такой фантастический итог для шведов? Вряд ли. Так что ждём красивого футбола от «Челси» и уверенного выхода в финал ЛК.