Первый сезон ЛЧ с новым форматом — лучший в истории. Вот 12 доказательств

Нынешняя Лига чемпионов — первая в обновлённом формате с 36 командами, общим этапом и предварительным раундом плей-офф. И первый же розыгрыш показал: УЕФА попал с изменениями! Ещё до финального матча можно утверждать, что эта ЛЧ — лучшая в истории. Аргументы? Пожалуйста.

Эпичный общий этап

В общем этапе 36 команд рубились в единой таблице. Восемь лучших клубов попали в 1/8 финала напрямую, ещё 16 отправились в предварительный раунд плей-офф, остальные — на выход. Формат подарил непредсказуемость до последнего. В каждом из восьми туров команды встречались с новыми соперниками, горизонт планирования сократился. Теперь игра вполсилы чревата падением в таблице. Это повысило конкуренцию и зрелищность турнира.

Больше крутых матчей из-за нового расписания

Вместо прежнего формата с шестью турами мы получили по восемь встреч (и восемь соперников) для каждого клуба. Это позволило увидеть больше классных вывесок и весёлых матчей. Их было очень много. Вспомним самые яркие:

1-й тур, «Бавария» — «Динамо» Загреб — 9:2;

2-й тур, «РБ Лейпциг» — «Ювентус» — 2:3;

3-й тур, «Барселона» — «Бавария» — 4:1;

3-й тур, «Реал» Мадрид — «Боруссия» Дортмунд — 5:2;

4-й тур, «Реал» Мадрид — «Милан» — 1:3;

4-й тур, «Спортинг» — «Манчестер Сити» — 4:1;

5-й тур, «Манчестер Сити» — «Фейеноорд» — 3:3;

6-й тур, «Боруссия» Дортмунд — «Барселона» — 2:3;

6-й тур, «Аталанта» — «Реал» Мадрид — 2:3;

7-й тур, «Бенфика» — «Барселона» — 4:5;

7-й тур, «ПСЖ» — «Манчестер Сити» — 4:2.

Несколько топ-клубов в предварительном раунде плей-офф

Перед стартом общего этапа было ясно: мест для всех грандов в топ-8 не хватит. В итоге отправиться в предварительный раунд плей-офф пришлось сразу пяти большим командам! «Бавария», мадридский «Реал», «ПСЖ», «Ювентус» и «Манчестер Сити» оказались вне восьмёрки сильнейших. Плюс в импровизированную 1/16 финала отправились крепкая «Аталанта», «Милан» и финалист ЛЧ-2023/2024 «Боруссия» Дортмунд. А при прошлом формате невыход хотя бы одной из вышеперечисленных команд в плей-офф стал бы сенсацией.

Много, реально много сенсаций!

Да, несколько топ-клубов пролетели мимо попадания в 1/8 финала напрямую. Но «Ливерпуль», «Барселона», «Арсенал», «Интер», «Атлетико» и «Байер» оказались в восьмёрке сильнейших. А вот «Лилль» и «Астон Виллу» в топ-8 не ожидал никто! Но команды забрались в плей-офф, минуя предварительный этап. Также высоко в общем этапе оказались ПСВ (14-е место) и скромный французский «Брест» (18-е место).

Бельгийский «Брюгге» занял 24-ю строчку и квалифицировался в предварительный раунд буквально в последние секунды общего этапа. А затем брюссельцы прошли в 1/8 финала, сенсационно разобравшись с «Аталантой». Но на следующем этапе сказка завершилась в битве с «Астон Виллой».

«Брест» боролся за место в топ-8 до последнего тура. Но клубу в итоге пришлось рубиться в предварительном раунде. Там им достались соотечественники из «ПСЖ» — те поступили не по-дружески (3:0, 7:0).

«Лилль» в 1/8 финала уступил дортмундской «Боруссии» (1:1, 1:2), а «Астон Вилла» прошла «Брюгге» (3:1, 3:0), но в четвертьфинале не переборола «ПСЖ» (1:3, 3:2).

Провал «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» в первой части сезона пережил худший момент в эпоху Пепа Гвардиолы в клубе. Команду трясло в АПЛ (одна победа за девять туров в ноябре-декабре 2024-го), а в Лиге чемпионов одержала всего три победы на общем этапе при трёх поражениях. «Сити» мог пролететь даже мимо предварительного раунда, но занял скромное 22-е место и добыл место в следующем этапе только в 8-м туре (одержали волевую победу над «Брюгге» — 3:1).

Но следом англичане попали на… мадридский «Реал». Мегавывеска уже в предварительном раунде плей-офф. На ту секунду испанцы выглядели намного предпочтительнее «Манчестер Сити» и без труда прошли дальше (3:2, 3:1). А Хосеп Гвардиола впервые в тренерской карьере не сыграл в 1/8 финала ЛЧ.

Историческая победа «Арсенала» над ПСВ

Ещё ни разу в истории Лиги чемпионов гостевая команда не забивала семь мячей в плей-офф. Но «Арсенал» сделал это в первой игре 1/8 финала с ПСВ. Тотальный позор для нидерландцев. Клуб возместил болельщикам стоимость билетов на ответную игру в Лондоне, потратив на это € 200 тыс. На «Эмирейтс» ПСВ выглядел собраннее и добыл ничью — 2:2. Но дальше легко прошёл «Арсенал».

Аномалии в противостоянии «ПСЖ» и «Ливерпуля»

Уже в 1/8 финала жеребьёвка свела «ПСЖ» и «Ливерпуль». Мини-финал на первой стадии плей-офф. Но в первом матче в Париже сценарий встречи получится таким, будто играли клубы из разных дивизионов. Хозяева переехали соперника по ударам — 27:2 (в створ — 10:1). По логике встречи, «ПСЖ» должен был забрать лёгкую победу. Но… «Ливерпуль» забил единственным ударом в створ в концовке! А голкипер англичан Алисон Бекер совершил девять сейвов и провёл феноменальную игру. «Наверное, это был лучший матч в моей жизни», — сказал бразилец после встречи.

В ответной игре в Англии сценарий отзеркалился. Теперь уже круче выглядел «Ливерпуль», но единственный мяч забил «ПСЖ». Дело дошло до серии пенальти, в которой точнее оказались французы. Два матча с нелогичным исходом завершились суммарно справедливым выходом Парижа в четвертьфинал.

Эмоциональное мадридское дерби в 1/8 финала

Битвы «Реала» и «Атлетико» гарантируют веселье. Не стала исключением и серия в 1/8 финала ЛЧ. В первой встрече команда Карло Анчелотти одержала победу (2:1), но запомнилась игра скорее голами. Все три — шедевры! Особенно эстетически красивым получился удар Хулиана Альвареса с закруткой в дальнюю девятку. Хотя если убрать голы из матча, то «Реал» и «Атлетико» создали минимум моментов.

В ответной встрече команда Диего Симеоне забила уже на первой минуте! Конор Галлахер воспользовался отскоком в штрафной «Реала» в первой же атаке. А затем голов пришлось ждать до серии пенальти. Точнее оказались гости. Форвард «Атлетико» Хулиан Альварес совершил критический фейл: исполняя 11-метровый, аргентинец поскользнулся и коснулся мяча одной ногой, прежде чем точно пробить другой. Двойное касание запрещено, поэтому его попытку на засчитали.

«Реал» праздновал проход дальше так, будто уже выиграл Лигу чемпионов. Гости провоцировали болельщиков «Атлетико» и танцевали перед ними. «Реал» — настоящий «криптонит» для команды Симеоне в ЛЧ: они одержали две победы над соперником в финале (2014, 2016) и трижды выбивали его в плей-офф (2015, 2017, 2025).

Сорвавшиеся чудо-камбэки «Боруссии» и «Астон Виллы»

«Барселона» разнесла «Боруссию» Дортмунд (4:0) в первом четвертьфинале ЛЧ. А «ПСЖ» разобрался дома с «Астон Виллой» (3:1). Ответные встречи казались формальностью. Но у немцев и англичан были другие планы! Дортмунд устроил весёлый приём «Барселоне» и одержал победу — 3:1. И это ещё «Боруссия» не забила пару мячей из-за офсайда.

«Астон Вилла» в ответном матче уступала со счётом 0:2 к 27-й минуте. Однако уже к середине второго тайма бирмингемцы забили трижды! И до конца матча команда Унаи Эмери давила на защиту «ПСЖ», находившись в одном мяче от экстра-таймов.

Ни «Астон Вилла», ни «Боруссия» не совершили камбэк. Но оба клуба показали характер и подарили интригу там, где её не ждал никто.

Штрафные Деклана Райса и вылет мадридского «Реала»

В первом четвертьфинале Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Реалом» мы узнали скрытую суперспособность Деклана Райса. Полузащитник лондонцев забил два мяча прямым ударом со штрафного! Тяжело выбрать, какой же гол получился лучше. Оба — шедевры для музея. Ещё круче мячи делает тот факт, что Райс забил их Тибо Куртуа. Благодаря дублю Деклана «Арсенал» разгромил «Реал» дома — 3:0.

Мадридцы грозились устроить «ремонтаду» на «Сантьяго Бернабеу». Но Карло Анчелотти так и не придумал, как остановить лондонцев. «Арсенал» обыграл «Реал» и в гостях (2:1), отправив действующего победителя ЛЧ на отдых.

Лучший полуфинал в истории Лиги чемпионов

Великая. Выдающаяся. Эпичная. Крутая. Яркая. Запоминающаяся. Можно бесконечно описывать полуфинальную серию между «Интером» и «Барселоной». 3:3 в первом матче в Испании с кучей голов-шедевров. Думали, команды не повторят? А они превзошли первую игру в Милане! Камбэки в обе стороны, спасительный для итальянцев гол на 90+4-й минуте, 3:3 в основное время и победный мяч Давиде Фраттези в экстра-тайме.

Вечером 6 мая мы пережили несколько жизней за одну игру в Милане. «Интер» отправился во второй финал Лиги чемпионов за три сезона. Есть шанс взять четвёртый трофей в истории! А «Барса» остаётся без финала уже 10 лет. Но это противостояние точно останется в истории каталонцев. Как и «Интера».

Россиянин — в финале ЛЧ!

Приятный пункт для российских болельщиков. Матвей Сафонов проводит первый сезон в «ПСЖ». И голкипер сразу добрался с клубом до финала Лиги чемпионов! В нынешнем розыгрыше Сафонов появился на поле в двух матчах общего этапа: с «Жироной» (1:0) и «Баварией» (0:1). В плей-офф Матвей не играл, но его заслуга в выход в финал, конечно, имеется. Сафонов может стать первым с 2016 года россиянином с трофеем Лиги чемпионов. Тогда турнир выиграл мадридский «Реал» вместе с Денисом Черышевым.

Впереди — финал Лиги чемпионов. И что-то подсказывает: он станет идеальным завершением лучшего розыгрыша в истории.