Кто попадёт в следующую ЛЧ за счёт победителя этого сезона? Теперь есть точный расклад

Тут без хороших новостей для клубов из Италии и Франции. Зато с отличными — для Греции!

Определились оба финалиста Лиги чемпионов. В Мюнхене 31 мая сыграют «Интер» и «ПСЖ». Обе команды уже гарантировали себе участие в следующем сезоне ЛЧ. Кому тогда уходит путёвка победителя Лиги чемпионов при новом формате? Ни Италия, ни Франция уже точно не получат дополнительное, пятое место в главном еврокубке. Эти страны делегируют по четыре команды (у французов один из клубов отправится в квалификацию, а не сразу в основную стадию).

Кубок Лиги чемпионов Фото: Denis Doyle/Getty Images

Официальное разъяснение от УЕФА: «Один из основных принципов нового формата еврокубков — важная роль клубного коэффициента. А именно выступления команды в европейских клубных соревнованиях за последний пятилетний период. Именно по этой причине если победитель ЛЧ уже получил путёвку через национальную лигу, то освободившееся место отдаётся чемпиону страны с 11-го по 55-е место с лучшим клубным рейтингом».

Тут возникает вопрос, почему УЕФА выбрал именно такие параметры. Дело в том, что организаторы изначально искали баланс при расширении турнира с 32 до 36 команд. Этот вопрос вызывал много споров, и УЕФА стремился при новом формате улучшить положение и грандов, и небольших команд. Так была определена формула, при которой место победителя ЛЧ отходит чемпиону одной из второстепенных лиг.

Жеребьёвка Лиги чемпионов Фото: Kristian Skeie/Getty Images

Напомним, чемпионы топ-10 стран в рейтинге сразу попадают в основную стадию ЛЧ. Помимо привычных пяти лиг, там стабильно оказываются Португалия и Нидерланды, а оставшиеся три места регулярно меняются в зависимости от успехов/провалов клубов в еврокубках. Например, в основной стадии нынешнего сезона ЛЧ были в том числе «Брюгге» — чемпион Бельгии (восьмая страна в рейтинге), «Селтик» — чемпион Шотландии (девятая) и «Штурм» — чемпион Австрии (10-я). А в следующем сезоне ЛЧ примут участие чемпион Бельгии (не определился), Турции (с огромной вероятностью — «Галатасарай») и Чехии (точно «Славия»).

Так кому достанется путёвка победителя этой ЛЧ, раз и «Интер», и «ПСЖ» гарантировали себе место через национальную лигу? Хоть ещё не все европейские чемпионаты завершены, уже есть ответ на этот вопрос. Это будет «Олимпиакос», который недавно выиграл чемпионат Греции под руководством Хосе Луиса Мендилибара. Рейтинг этого клуба за последние пять лет составил 56,500 балла (в том числе благодаря победе в Лиге конференций в прошлом сезоне). Греки должны были отправиться в квалификацию ЛЧ, но вместо этого попадут сразу в основную стадию. Следовательно, азербайджанский «Карабах» и словацкий «Слован» начнут квалификацию ЛЧ не с первого, а со второго отборочного раунда.

«Олимпиакос» Фото: x.com/olympiacosfc

По сути, единственным конкурентом «Олимпиакоса» был «Рейнджерс», у которого выше рейтинг — 71,250. Шотландцы за последние пять лет доходили в том числе до финала Лиги Европы, а вообще четыре раза за пять лет играли в плей-офф этого турнира. Однако в этом сезоне «Рейнджерс» уступил чемпионство «Селтику». Обе команды ближайшим летом сыграют в квалификации ЛЧ. В основную стадию турнира не пройдёт никто из них, потому что Шотландия выпала из топ-10 лиг Европы.

«Рейнджерс» (Шотландия) — 71,250 (2-е место)

«Олимпиакос» (Греция) — 56,500 (чемпионы)

«Динамо» З (Хорватия) — 56,000 (2-е)

«Шахтёр» (Украина) — 52,000 (3-е)

«Будё-Глимт» (Норвегия) — 49,000 (чемпионы)

«Ред Булл Зальцбург» (Австрия) — 48,000 (4-е)

«Копенгаген» (Дания) — 44,875 (1-е)

«Црвена Звезда» (Сербия) — 44,000 (чемпионы)

ПАОК (Греция) — 42,250 (3-е)

«Ференцварош» (Венгрия) — 39,000 (1-е)

Что касается прямой путёвки в ЛЧ, которая предусмотрена для победителя ЛЕ, то, похоже, она достанется английскому обладателю трофея. Если вдруг ЛЕ выиграет клуб, который пробьётся в ЛЧ через национальный чемпионат, то путёвка будет также распределена по клубному рейтингу. Только здесь — уже среди всех команд, пробившихся в квалификацию ЛЧ. По актуальному расположению команд в национальных лигах лучший рейтинг у «Бенфики» (87,750), которая идёт второй в чемпионате Португалии.