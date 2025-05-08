«ПСЖ» слишком уверенно высадил «Арсенал» из ЛЧ! Не помешал даже безобразный пенальти

«ПСЖ» – в финале Лиги чемпионов во второй раз в своей истории! Команда Луиса Энрике снова обыграла «Арсенал». Теперь в решающей встрече 31 мая поспорит за трофей с «Интером».

С первого удара по мячу «Арсенал» показал, что приехал в Париж не для того, чтобы увидеть «Парк де Пренс» и умереть. Воля к жизни тянула «канониров» к воротам Доннаруммы. Команда Микеля Артеты забрала территорию и включила мощный прессинг, быстро возвращая себе мяч после потерь. Редко увидишь настолько робкий «ПСЖ», как в стартовую четверть часа этого матча. Конечно, парижане хотели удержать добытое в Лондоне преимущество в один гол, но вряд ли планировали такой ход игры.

Уже на третьей минуте «ПСЖ» повезло не пропустить, когда Райс продавил в штрафной Маркиньоса и бил головой. Хотя формально центрфорвардом «Арсенала» был Мерино, в этой роли эпизодически мог оказаться и Деклан. Потом «канониры» забросали штрафную Доннаруммы аутами. Парти так далеко выкидывал мяч, что, казалось, способен забросить его на противоположную трибуну. Благодаря стандартам гости создали два подряд момента – от пропущенных голов после ударов Мартинелли и Эдегора парижан спасал крутыми сейвами итальянский голкипер. Но при этом Джанлуиджи получил повреждение плеча. Пока Доннарумме оказывали помощь, Луис Энрике отправил разминаться Сафонова, тем не менее выход российского вратаря не потребовался.

«Арсенал» давил через фланги – Сака и Мартинелли запугивали Мендеша с Хакими наглым дриблингом. Ещё и Тимбер справа лез вперёд, вынуждая Кварацхелию садиться в защиту едва ли не пятым в линию. Тем не менее именно Хвича на 17-й минуте первым в составе «ПСЖ» совершил касание мяча в штрафной «канониров» и пробил по воротам. И попал в штангу! Потом команда Артеты немного ослабила хватку – постоянно давить с максимальной силой в полуфинале ЛЧ просто невозможно. Не с «Ипсвичем» всё же играли.

До перерыва «Арсенал» фактически в четыре раза превзошёл парижан по точным передачам на чужой трети. «ПСЖ» рассчитывал в атаке прежде всего на переходные фазы. Дождался своего шанса – и забил. Правда, только после штрафного. Как же классно Руис обработал мяч животом, прокинув его мимо Мартинелли в полукруге! Удар с лёта тоже получился у испанца великолепным. А заработал стандарт Кварацхелия, фол на котором стоил Райсу предупреждения. «Арсенал» не заслужил проиграть первый тайм, однако проиграл его.

Фабиан Руис забивает гол Фото: David Ramos/Getty Images

После перерыва давление «Арсенала» не приносило плодов до тех пор, пока команда Артеты не зарабатывала стандарты. Когда «канониры» ходили с козырей, хозяева с трудом держались. Однажды Сака закрутил в ворота прямо с углового, и Доннарумма еле-еле выбил летевший в створ мяч. В остальном «ПСЖ» качественно оборонялся, стал делать больше перехватов в центре.

Затем Сака упал в штрафной парижан, а судья Цвайер только спустя время отправился к экрану. Оказалось, что VAR позвал немца вообще по другому поводу. Мало кто обратил внимание на игру рукой со стороны Льюиса-Скелли после удара Хакими. Видеоассистенты – заметили. Тем не менее интрига ещё чуть-чуть продержалась. Витинья слабовато покатил мяч низом с «точки», а Райя не стал гадать и просто прыгнул по удару. Красивый сейв.

Давид Райя после того, как взял пенальти от Витиньи Фото: David Price/Getty Images

«ПСЖ» не забил с 11-метрового, однако сделал это ещё через три минуты с игры. Перед голом парижан на замену вышел Дембеле, чьё участие во встрече находилось под вопросом из-за травмы. Луис Энрике вовремя отправил на работу своего киллера. Усман поучаствовал в результативной контратаке. Кварацхелия доставил мяч в штрафную, а рванувший в очередной раз к чужим воротам Хакими выцарапал его у соперника, обыгрался с Дембеле и идеально исполнил ударом низом в дальний угол.

Сделав счёт 3:0 по сумме двух матчей «ПСЖ» как будто потерял концентрацию, а в полуфинале Лиги чемпионов это недопустимо даже в такой ситуации. «Арсенал» поднял голову, Сака включил режим супергероя. Вскоре Букайо забил, выиграв борьбу на опережение. Парижане доказывали судье, что Троссард в ходе атаки нарушил правила на Маркиньосе (возможно, и сфолил), но гол был засчитан. И тут же Сака мог оформить дубль. Как не попал в пустые ворота – необъяснимо! Этот промах приговорил «канониров». Других шансов «ПСЖ» не дал и выбил в плей-офф уже третью команду из АПЛ.