Кто страдает от камбэков в ЛЧ больше всех в истории? Главные жертвы — «Барса» и «ПСЖ»

Лига чемпионов продолжает дарить удивительные сценарии с невероятными волевыми победами. Многие камбэки вписаны золотыми буквами в историю самого популярного клубного турнира. Такие матчи или двухматчевые противостояния в плей-офф запоминаются навсегда – любой болельщик с лёгкостью назовёт хотя бы 5-10 самых легендарных, если, конечно, не обладает «девичьей памятью».

Как правило, вспоминаются герои – победившие клубы и забившие решающие голы игроки. Но у каждой медали есть обратная сторона. Знаете ли вы, кто чаще страдал от камбэков соперников? В этом материале мы собрали всех таких неудачников плей-офф Лиги чемпионов (подаривших волевые победы как минимум дважды), начиная с сезона-1992/1993, когда главный еврокубок получил своё нынешнее название. Отметим, что взяли мы только те противостояния, по ходу которых команда уступила, растеряв преимущество в два и более мяча, либо потерпела поражение, ведя с разницей в один гол до последних минут.

«Аякс» — 2 поражения

Болельщикам «Аякса» особенно неприятно вспоминать два вылета в плей-офф Лиги чемпионов. В 2006 году амстердамцы должны были проходить «Интер» в 1/8 финала, ведь в домашнем матче выигрывали после первого тайма со счётом 2:0. Но голы Деяна Станковича и Хулио Круса помогли «нерадзурри» унести ноги из Нидерландов. Затем в Милане нынешний тренер «Спартака» снова насолил «Аяксу» – забил единственный мяч. Впрочем, более известен другой фейл «Аякса». В 2019-м команда Эрика тен Хага отдала путёвку в финал «Тоттенхэму», ведя с разницей в три гола за 40 минут до конца ответной встречи! Хет-трик Лукаса Моуры действительно был настоящим чудом.

«Бавария» — 2 поражения

Даже «Бавария», славящаяся стальным характером, пару раз давала слабину в плей-офф ЛЧ. Самый известный случай – разумеется, поражение от «Манчестер Юнайтед» в финале 1999 года. К 90-й минуте немцы побеждали со счётом 1:0, но в компенсированное время Тедди Шерингем и Уле-Гуннар Сульшер перевернули своими голами всё с ног на голову. В 2011-м «Бавария» умудрилась упустить преимущество в два мяча над «Интером» в 1/8 финала. Немцы победили в Милане –1:0, а за полчаса до конца домашнего матча выигрывали со счётом 2:1, тем не менее Уэсли Снейдер и Горан Пандев вытащили «нерадзурри».

«Манчестер Сити» — 2 поражения

«Манчестер Сити» тоже пару раз сел в лужу в плей-офф ЛЧ, причём в обоих случаях – при Хосепе Гвардиоле. В 2017 году «горожане» любезно пропустили в четвертьфинал «Монако», одержав дома волевую победу – 5:3. На выезде «Ман Сити» был бит со счётом 1:3 и отложил мечту о завоевании трофея. В 2022-м мы стали свидетелями грандиозного сражения команды Гвардиолы с «Реалом» в полуфинале. В Манчестере хозяева выиграли минимально – 4:3, а в Испании вели со счётом 1:0 к 90-й минуте, но дубль Родриго и гол Карима Бензема в дополнительное время сделали невозможное для Мадрида возможным.

«Реал» — 2 поражения

Даже мастер камбэков «Реал» (лидер по успешным спасениям наряду с «Баварией») дважды отдавал, казалось, добытые победы в плей-офф Лиги чемпионов! В 2004 году «сливочные» проиграли в четвертьфинале «Монако», несмотря на домашнюю победу со счётом 4:2. А ведь и на выезде мадридцы повели после точного удара Рауля, однако затем пропустили трижды за 20 минут, в том числе от отданного в аренду монегаскам Фернандо Морьентеса, и вылетели из-за правила выездного гола. В 2007-м «Реал» не удержал перевес в два мяча над «Баварией» в 1/8 финала. В Мадриде хозяева вели со счётом 3:1, но пропустили в концовке, а в Мюнхене потерпели поражение – 1:2.

«Ювентус» — 2 поражения

В 1999 году «Манчестер Юнайтед» совершил крутой камбэк не только в финале с «Баварией», но и в полуфинале с «Ювентусом». Первая игра на «Олд Траффорд» завершилась вничью 1:1, а в ответной Филиппо Индзаги положил два мяча к 11-й минуте. Тем не менее в оставшееся время команда Алекса Фергюсона соорудила три гола в ворота итальянцев и пошла за трофеем. Ещё поклонникам «Ювентуса» неприятно вспоминать Лигу чемпионов сезона-2015/2016, когда туринцы, сами того не ожидая, пропустили в четвертьфинал «Баварию». В Турине хозяева отыгрались со счёта 0:2, а в Мюнхене забили ещё дважды. Но «Бавария» вытащила эту битву, уйдя от поражения и дожав соперника в дополнительное время.

«Атлетико» — 3 поражения

У Диего Симеоне свои кошмары – его команда трижды отдавала почти выигранные дуэли в плей-офф ЛЧ. В 2014 году «Атлетико» забирал трофей в финале с «Реалом», выигрывая со счётом 1:0 к 90-й минуте, однако пропустил в компенсированное время от Серхио Рамоса. А в дополнительное получил ещё три мяча. В 2019-м «Ювентус» отыграл у мадридцев в 1/8 финала выездное поражение – 0:2. Криштиану Роналду нокаутировал своего бывшего принципиального соперника хет-триком в Турине. В прошлом розыгрыше «Атлетико» наступил на грабли, встречаясь с «Боруссией» в четвертьфинале. Команда Симеоне забила дважды в Мадриде, но потом пропустила гол. В Дортмунде уступила крупнее – 2:4.

«Милан» — 3 поражения

«Милан» тоже трижды отпускал почти поверженного противника. В 2004 году – в уникальном противостоянии с «Депортиво» в четвертьфинале. На «Сан-Сиро» хозяева вынесли испанцев (4:1), а вот в Ла-Корунье сами растерялись и получили 0:4! На следующий сезон был сыгран легендарный финал «Милана» с «Ливерпулем». В 2005-м в Стамбуле англичане умудрились превратить 0:3 после первого тайма в 3:3 и затем победить в серии пенальти. После этого в 2013-м миланцы стали жертвой камбэка «Барселоны» в 1/8 финала. В этом случае также выдали успешный домашний матч и выиграли – 2:0. Но на «Камп Ноу» попали под Месси: дубль Лео помог каталонцам разгромить итальянцев со счётом 4:0.

«Барселона» — 4 поражения

У яркой «Барселоны» защита, в отличие от атаки, никогда не была самой сильной стороной. В четырёх случаях это приводило к особенно обидным неудачам в плей-офф ЛЧ. Причём за последние семь лет! В 2018 году сине-гранатовые отпустили в четвертьфинале «Рому». Победив дома со счётом 4:1, уступили на выезде – 0:3 (сработало правило выездного гола). В 2019-м «Барса» вынесла «Ливерпуль» в первом полуфинале – 3:0. Тем не менее на «Энфилде» уже команда Юргена Клоппа катком прошлась по сопернику и победила крупнее – 4:0. В прошлом розыгрыше ЛЧ каталонцы одолели в четвертьфинале «ПСЖ» в Париже – 3:2, а в домашней встрече повели, тем не менее были разгромлены со счётом 1:4. Наконец, в нынешнем сезоне произошёл конфуз в дуэли с «Интером», который, пусть и не отыграл два гола (это сделала сама «Барса»), но спасся на 90+3-й минуте и добил команду Ханс-Дитера Флика в дополнительное время.

«ПСЖ» — 4 поражения

«ПСЖ» наряду с «Барселоной» сильнее всего портит нервы своим болельщикам, теряя победы в плей-офф Лиги чемпионов. Таких историй – уже четыре. В 2014 году французы уступили в четвертьфинале «Челси». Хотя дома выиграли со счётом 3:1, на выезде пропустили дважды и вернулись в Париж с пустыми руками. В 2017-м «ПСЖ» поучаствовал в самом невероятном камбэке в истории ЛЧ. Да-да, речь о тех самых встречах с «Барселоной». Проиграть 1:6 на выезде после домашней победы со счётом 4:0 – как это вообще возможно?! До сих пор не верится, что тот матч был в реальности, а не приснился. В 2019-м не наученный ошибками «ПСЖ» позволил «МЮ» перевернуть ход битвы в 1/8 финала. Французы выиграли на выезде со счётом 2:0, но уступили на своём поле – 1:3. А в 2022 году парижан размазал «Реал» в 1/8 финала в Мадриде после того, как «ПСЖ» добыл минимальную победу (1:0) дома и забил первым на «Сантьяго Бернабеу». На два гола Килиана Мбаппе своим хет-триком ответил Карим Бензема.