Разновидности футбола — от классики до самых экзотических

В статье узнаете, какие виды игры существуют и чем они отличаются друг от друга.

Футбол — один из самых популярных видов спорта в мире, но далеко не все знают, что существует множество его разновидностей — от классической игры до самых необычных вариаций.

Классика

Классический футбол — это то, что мы привыкли видеть на стадионах и по телевизору. 11 игроков в команде, травяное поле с особой разметкой и воротами. Игра длится 90 минут (два тайма по 45 минут) с перерывом между таймами по 15 минут.

Главная цель — забить мяч в ворота соперника ногами или головой – впрочем, любой частью тела, кроме руки.

Подробнее про большой футбол и его правила — в отдельной статье: Правила игры в футбол и основные термины

Мини-футбол

Мини-футбол или футзал — это уменьшенная версия классического футбола, но, конечно же, со своими особенностями:

игры проводятся в закрытом помещении;

количество игроков — шесть на шесть;

тайм длится 20 минут, а не 45;

покрытие игрового поля — паркет, вместо привычного газона;

мяч не «пятёрка», а «четвёрка» — немного меньше по размеру и тяжелее;

обратные замены — если игрока заменили, он имеет право вернуться на поле позже, также посредством замены;

тренерам разрешено брать тайм-аут раз в тайм, но не более одной минуты.

Выше перечислили основные особенности и отличия, однако это отдельная дисциплина. Много нюансов и подводных камней, которых хватит на отдельную статью.

Мини-футбол в зале Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Пляжный футбол

Этот вид похож на мини-футбол, но только размерами поля. В пляжный футбол играют на песке, что усложняет движение мяча, да и передвижение игроков в целом — ноги утопают, бегать тяжелее, чем на паркете или по газону. Однако красоту игры это не убивает.

Более того, зрелищность — главная фишка пляжного футбола. Из-за тяжёлого движения мяча футболисты чаще играют верхом и бьют по воротам не из самых удобных положений – например, через себя в прыжке.

Мяч практически не отличается от классического футбольного. Размеры такие же, но для пляжного футбола его делают из более мягких материалов. Связано это с тем, что в такой футбол играют босиком.

В пляжном футболе – также две команды, но уже по пять человек в каждой. Матч длится три тайма по 12 минут.

Удар «ножницами» в пляжном футболе Фото: Joern Pollex/Getty Images

Американский футбол

Американский футбол (не путать с регби) — это совершенно другая игра, в отличие от привычного нам футбола, хотя она и сохранила такое название. Из схожего — в американском футболе играют две команды по 11 человек.

На этом – всё.

Главное отличие от классического футбола — мяч протаскивают по полю в руках. Также мяч овальный, очки (вместо голов) набираются иначе, время игры — час (четыре тайма по 15 минут). Главная цель — занести мяч в зачётную зону соперника.

Экзотические виды футбола

В любительский футбол играют не только дети во дворах. Взрослые бывают намного креативнее в игре с мячом. Расскажем о самых необычных видах футбола.

Болотный футбол

Один из самых интересных видов футбола. В болотном футболе площадка для игры представляет собой участок, заполненный илом и грязью. Игра проводится два тайма по 13 минут, в ней принимают участие две команды по шесть человек — пять полевых и один вратарь.

Замены происходят без остановки игры, штрафные удары производятся с рук, а вместо бутс на футболистах резиновые сапоги, которые, кстати, менять по ходу матча нельзя.

По легенде, эту игру придумал финский лыжник Эса Ромппайнен, когда во время тренировки укреплял голеностоп на болоте. Решив совместить приятное с полезным, спортсмен создал новый увлекательный вид спорта. Недаром болотный футбол зародился именно в Финляндии.

Футбол на болоте Фото: Jeff J Mitchell/Getty Images

Футдаблбол

Такой вид спорта появился на Украине в 2007 году. Создатели решили привнести новые краски в привычные правила и просто вбросили в игру второй мяч. Игра ведётся до того момента, пока два мяча не окажутся либо в сетке ворот, либо в руках вратаря или в ауте.

Эта игра намного динамичнее традиционного футбола, однако имеет и свои минусы — зрителям крайне сложно наблюдать за двумя мячами, а судьям — и подавно. В первом матче так вообще произошла путаница, и после продолжительных споров встреча была завершена при счёте 15:8.

Гэльский футбол

Ирландцы, родоначальники этого вида спорта, уверяют, что корни этой игры уходят в XIV век. Гэльский футбол — ядрёная смесь баскетбола, футбола и регби. Мяч можно продвигать как руками, так и ногами.

Ворота здесь напоминают регбийные, а мяч можно забивать в обе зоны, зарабатывая различное количество очков (в сетку — три, между штанг — одно). Также приветствуются силовые приёмы, удары рукой и прочее.

Два 100-летия назад ирландцы даже создали ассоциацию, посвящённую старинным видам спорта, и искренне не понимают, чем гэльские забавы уступают английским футболу и крикету.

Велобол

Ходит легенда, что в XIX веке один американский клерк во время велопрогулки пнул колесом одну маленькую, постоянно гавкающую на него маленькую собачку (мы такое осуждаем). В тот самый момент ему в голову пришла гениальная мысль — пинать предметы, сидя на велосипеде, но вместо животных использовать мяч.

Его идею поддержали друзья, и вскоре зародился новый вид футбола, в котором две команды, сидя на велосипедах, стараются загнать мяч в чужие ворота. Использовать можно только голову, туловище и колесо, другими конечностями и предметами касаться мяча категорически запрещено.

Футбол на велосипедах Фото: Victor Fraile/Getty Images

Мотобол

Апгрейд велобола. Идею продолжили французы с их жаждой изобретать что-то новое и использовать новейшие приспособления. В 1930-е годы велосипеды сменили на мотоциклы и вновь принялись пинать мяч, сидя верхом на «железных конях».

Мотоциклы для мотобола отличаются специальными дугами. Кстати, такой вид спорта был весьма популярен в СССР — матчи проходили даже в «Лужниках», а судьёй выступал сам Юрий Гагарин.

Футбол на мотоциклах Фото: Jean Grob/Getty Images

Подводный футбол

Вскоре борьбу за мяч попробовали перенести в другое пространство. Так он оказался под водой. Хочется верить, что по мотивам стихотворения Агнии Барто про Таню, которая уронила в речку мячик, — но это вряд ли.

Встречи проводят в бассейне, наполненном водой, и глубиной три-пять метров. В подводный футбол может сыграть далеко не каждый — его правила сочетают в себе элементы регби и водного поло. Мяч можно держать и руками, и пинать ногой, однако ни в коем случае нельзя, чтобы он показался на поверхности. Ворота находятся на дне бассейна, а мяч наполнен водой, чтобы было возможно его передвигать по дну. Интересно посмотреть, как выглядят здесь нырки в штрафной.

Файербол

В Индии набирает популярность так называемый файербол. Правила те же, что и в традиционном футболе, только горячие индусы играют босиком, а мяч, набитый кокосовой стружкой, в начале игры поджигают. Матч продолжается до того момента, пока мяч не потухнет. Огонь, а не игра!

Футбол с горящим мячом Фото: Arief Priyono/Getty Images

Крабий футбол

Один из самых странных и неоднозначных видов спорта во всём мире. Просто попытайтесь это осознать: команда 11 на 11 пинает мяч на зелёной площадке, передвигаясь по полю в позе краба.

Правила те же, что и в обычном футболе, только выглядит всё это в разы комичнее. Придумали это в Британии, однако с каждым годом такое развлечение набирает популярность в США.

Королевский масленичный футбол

Ещё одна разновидность футбола, однако играют в такой «футбол» раз в год во время Великого поста и только в Англии, конкретнее — в Эшборне.

Город делится на две равные части, люди — на две команды. Количество игроков не ограничено, игра в прямом смысле напоминает «стенку на стенку». Воротами служат мельницы, которые находятся в противоположных сторонах города, забить гол — постучать три раза мячом по сооружению.

Тайм длится не привычные 45 минут, а восемь часов. Только представьте: огромное количество совершенно разных людей несутся за мячом по городу ради забавы, которая, к слову, очень травмоопасна. Интересная масленичная традиция, это вам не чучело сжигать.

Королевский масленичный футбол на улицах города Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Рашбол

Самая молодая разновидность футбола. Рашбол придумали в России в начале XXI века, во Владивостоке. Сходство с классическим футболом есть — одинаковое количество игроков, размер поля и запрет на игру рукой.

Различий намного больше:

разметка поля делится на зоны: вратарская, штрафная, защитная, нейтральная и зона атаки;

два вида офсайдов, оба фиксированные: передний офсайд схож с хоккейным, а задний офсайд – аналог баскетбольного;

удаление игроков: в рашболе за нарушение правил удаляют на время, после игрок может вернуться на поле;

игра вратаря: пасовать вратарю запрещено, более того, если защитник вошёл во вратарскую зону своей команды — назначают пенальти, а если голкипер покинул вратарскую зону, то он становится полевым игроком, вернуться ему можно только после забитого мяча;

судьи, вернее их количество: в рашболе шесть арбитров — главный, два линейных помощника, два для вратарских зон и один – на скамейке штрафников;

время игры: два тайма по 25 минут с перерывом в 10 минут.

Также в рашболе особая система наказания. Главный принцип — игра без фолов! Но если они случаются, судья использует всем известные жёлтые и красные карточки, а также чёрную карточку:

жёлтая — удаление плюс-минус на две минуты, за лёгкие нарушения, например, неспортивное поведение.

красная — удаление на три-пять минут, за нарушения средней тяжести, например, фол, после которого назначили штрафной удар.

чёрная — удаление до конца тайма, за грубые нарушения, например, за атаку на вратаря в его зоне.

Карточки тоже суммируются. Две жёлтые = одна красная, две красные = одна чёрная.

А ещё, исход игры решается не по забитым голам, а по выигранным таймам — пять очков, если тайм выиграли, три очка за ничью и одно очко, если проиграли.

Судья показывает чёрную карточку Фото: Piaras Ó Mídheach/Getty Images

У каждого из этих видов футбола своя уникальная история и правила, однако объединяет их одно — любовь к игре с мячом и стремление к победе.

Также есть Цуцзюй, Кемари, Флорентийский кальчо, — но их можно отнести к истории. Подробнее про эти виды читайте в отдельной статье.