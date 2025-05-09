«Краснодар» прервёт ужасную серию с ЦСКА, а «Спартак» уложит «Динамо»? Интриги тура РПЛ

28-й тур РПЛ будет разбит на три дня. Борьба продолжается и за чемпионство, и за место в топ-3, и за выживание. Рассказываем о главных интригах предстоящего тура, который стартует 10 мая.

Первая встреча тура пройдёт на искусственном газоне в Оренбурге. Тот случай, когда игра имеет немаловажное значение для обеих команд. Хозяева отстают от зоны стыков на пять очков. Если не обыграют дома «Химки» – почти наверняка начнут новый сезон в Первой лиге. У подмосковного клуба дела чуть лучше: он оторвался от зоны переходных матчей на одно очко. Но при определённом раскладе «Химки» могут встретить следующий тур в гораздо более тяжёлом положении, нежели сейчас.

В этом сезоне соперники встречались друг с другом трижды (дважды — в Кубке страны). И ещё ни разу не было такого, чтобы забивали обе команды. Игра РПЛ завершилась без голов, а в Кубке соперники обменялись домашними победами с сухим счётом. «Оренбургу» не поможет дисквалифицированный Саид Сахархизан. А ещё на карточках у команды «висят» Алексей Татаев и Максим Сидоров. У «Химок» тоже двое таких футболистов — Лукас Вера и Александр Руденко.

«Зенит» в прошлом туре не без проблем обыграл дома «Пари НН» (2:1). Очень вовремя проснулся Александр Соболев — форвард оформил первый дубль в РПЛ в составе сине-бело-голубых. «Зенит» сохранил чемпионскую интригу в лиге. До «Краснодара» — четыре очка. Команде Сергея Семака нельзя терять очков в Каспийске, иначе, скорее всего, можно забыть о чемпионстве в год 100-летия клуба. «Динамо» пока за пределами зоны стыков, но до неё — всего три очка.

Команда Хасанби Биджиева доказала, что способна портить жизнь топ-клубам. Она приложила «Спартак» (2:1) в Москве, а «Краснодар» с огромным трудом увёз победу из Дагестана. «Быки» выиграли со счётом 3:2, а соперник не реализовал пенальти в концовке. «Динамо» уступило «Зениту» в первом круге (1:2), однако действующему чемпиону тогда пришлось нелегко. У хозяев под угрозой дисквалификации находятся Гамид Агаларов, Муталип Алибеков и Сослан Кагермазов, у гостей — Лусиано Гонду и Саша Зделар.

Главный матч субботы пройдёт в столице России. «Краснодар» возглавляет таблицу РПЛ и несётся к первому в истории чемпионскому титулу. В середине апреля «быки» «сгорели» в Санкт-Петербурге (1:4). А потом показали, что у них всё в порядке с психологией — три победы подряд. ЦСКА ни разу не проиграл в лиге на весеннем отрезке, благодаря чему залетел в топ-3. Но «Спартак» и московское «Динамо» находятся совсем рядом.

Гостевые встречи с ЦСКА — кошмар болельщиков «Краснодара». «Быки» не побеждают на домашней арене армейцев с 2018 года. С того момента команды провели семь официальных матчей на «ВЭБ Арене» — шесть побед хозяев, одна ничья. А ещё «Краснодар» ни разу не забил в трёх прошедших встречах с красно-синими в Москве.

На этот раз соперники проведут игру без главных тренеров — оба дисквалифицированы. Из-за перебора предупреждений встречу пропустят защитник «быков» Витор Тормена и атакующий футболист армейцев Аббосбек Файзуллаев. А кто «висит» на карточках? У «Краснодара» — Жоау Батчи и Джованни Гонсалес, у ЦСКА — Келлвен, Данил Круговой, Виллиан Роша, Иван Обляков, Секу Койта и Сауль Гуарирапа. Мощный список!

Самара примет первый матч воскресной программы тура. «Акрон» в прошлом туре одолел махачкалинское «Динамо» (1:0) и почти гарантировал себе сохранение места в РПЛ. «Ахмат» не побеждает в лиге в течение трёх туров. Более того, он выиграл всего одну встречу из последних восьми. Пока что команда Сергея Ташуева находится в зоне стыков, однако отставание от спасительного места минимальное.

Команды встречались друг с другом всего один раз — зрители в Грозном так и не увидели голов. «Акрон» выйдет на поле без капитана — Константин Савичев перебрал с жёлтыми карточками. Под угрозой дисквалификации находятся Марат Бокоев, Родригу Эшковал и Максим Кузьмин. У «Ахмата» такие же проблемы у Антона Швеца, Даниила Уткина и Георгия Мелкадзе. Правда, Уткин пропустит предстоящий матч из-за перелома пальца ноги.

Если «Факел» потеряет очки в предстоящей игре, то заметно приблизит себя к «Лучшей лиге мира». Сейчас он отстаёт от зоны переходных матчей на семь очков. Это почти приговор. Конечно, шансы на сохранение места в РПЛ есть, но они уж слишком низкие. К тому же воронежский клуб ни разу не победил на весеннем отрезке и забил всего один мяч. У «Локо» в последнее время всё плохо — одна победа в шести встречах РПЛ. Плюс вылет из Кубка России. Пока всё идёт к тому, что команда завершит сезон на шестом месте.

После возвращения «Факела» в РПЛ (2022 год) команды дважды играли друг с другом в Воронеже. Сначала хозяева наказали топ-клуб (2:0), однако спустя год «Локомотив» растоптал соперника (4:1). Гостям на этот раз не помогут два дисквалифицированных футболиста — Евгений Морозов и Артём Тимофеев. У «Факела» таких проблем нет. Под угрозой дисквалификации находятся Вячеслав Якимов, Никита Моцпан, Ильнур Альшин, Райан Сенхаджи, Артём Карпукас, Лукас Фассон, Вадим Раков, Максим Ненахов и Дмитрий Воробьёв. Первые четыре игрока представляют «Факел», остальные — «Локомотив».

«Рубин» и «Ростов» бьются за седьмое место в таблице РПЛ. Можно сказать, это борьба за звание первой команды после топ-клубов. Пока у казанского клуба 39 очков, у донского — 38. Результаты «Рубина» весной во многом зависят от места проведения матчей. Идеальная статистика на домашнем стадионе — четыре победы в четырёх встречах. В гостях всё намного хуже — четыре поражения в пяти турах. У «Ростова» впереди кубковая игра со «Спартаком», так что нельзя исключать, что тренеры дадут отдохнуть основным футболистам.

Любопытно, что «Рубин» неважно играет с «Ростовом» в Казани. Хозяева одержали всего две победы в 10 предыдущих встречах. У донского клуба на карточках «висит» один человек (Хорен Байрамян), у казанского — три (Велдин Ходжа, Руслан Безруков и Олег Иванов).

И «Динамо», и «Спартак» сохраняют шансы на место в топ-3. Правда, пока оба клуба располагаются за пределами первой тройки. Впрочем, красно-белые отстают от ЦСКА на одно очко, бело-голубые — на два. «Спартак» одержал всего одну победу в четырёх предыдущих матчах РПЛ, но зато пробился в финал Пути регионов Кубка России. «Динамо» уволило тренера Марцела Личку после вылета из кубкового турнира. Под руководством Ролана Гусева (и. о. главного тренера до конца сезона) команда справилась на выезде с «Крыльями Советов» (3:1). И это при том, что гости провели почти всю вторую половину встречи вдесятером.

В последнее время поездки «Спартака» на стадион «Динамо» приносят радость фанатам красно-белого клуба. Их команда трижды победила в трёх предыдущих встречах с учётом Кубка. Прервут ли хозяева неудачную серию? КДК отменил красную карточку Хорхе Карраскаля, так что у него есть возможность сыграть со «Спартаком». Под угрозой дисквалификации у «Динамо» находятся Эли Даса, Луис Чавес и всё тот же Карраскаль. «Спартаку» не поможет удалённый в прошлом туре Руслан Литвинов.

Программу 28-го тура закроет игра в Нижнем Новгороде. Весной команда Виктора Гончаренко одержала всего две победы, но обе — на своём поле. Пока она барахтается в зоне стыков, хотя отставание от спасительного места составляет всего лишь два очка. «Крылья» в прошлом туре прервали серию из пяти матчей без поражений, однако у них высокие шансы на то, чтобы избежать переходных встреч.

«Пари НН» дважды обыграл «Крылья» в двух предыдущих домашних матчах. Самарцы не побеждали в гостевых встречах с этим соперником с 2021 года (тогда команды выступали в Первой лиге). Доминик Ороз не поможет «Крыльям» из-за дисквалификации. У «Пари НН» на карточках «висят» Лука Тичич, Виктор Александров, Владислав Карапузов и Александр Трошечкин, у самарцев — Кирилл Печенин, Сергей Бабкин, Игорь Дмитриев и Томас Гальдамес.