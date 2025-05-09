Ключевое «класико», топ-матчи в АПЛ и битва за титул в Серии А. 11 главных игр уикенда

До конца сезона остаётся всего пара недель. Чемпионская интрига ещё жива в Испании и Италии. А интриг в борьбе за места в еврокубках хватает везде! На предстоящих выходных нам предстоит увидеть ключевую встречу «Реала» и «Барселоны» в борьбе за золото Примеры. Чувствуете, какой мощный футбольный уикенд нас ожидает? «Класико» – это ещё не всё. Мы отобрали лучшие игры выходных и предлагаем вам создать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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«Барселона» — «Реал» Мадрид: воскресенье, 11 мая, 17:15 мск
Интрига: «Барселона» разберётся с «Реалом» после обидного поражения в полуфинале ЛЧ?
Весь мир смотрит матчи «Барселоны» и мадридского «Реала». А в нынешнем сезоне это будет уже третье решающее «класико»!.. В январе каталонцы разобрали «Мадрид» в финале Суперкубка Испании (5:2), а в конце апреля «Барса» обыграла «Реал» в финале Кубка (3:2, доп. вр.). Теперь де-факто клубы сразятся за золото Примеры.
За четыре тура до финиша «Барселона» на четыре очка опережает «Реал». В случае победы команда Ханс-Дитера Флика на 99% обеспечит себе титул. Тяжело представить, что каталонцы растеряют потенциальное преимущество в семь очков. А вот победа «Реала» серьёзно закрутит интригу в концовке сезона! Да и заканчивать год без больших трофеев мадридцы не привыкли. Да, есть Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок, но хочется победы в чемпионате Испании – этот титул будет посерьёзнее. А «Барса» в середине недели обидно уступила «Интеру» и вылетела в полуфинале Лиги чемпионов. Непонятно, как это скажется на команде. Сколько интриг, сколько интересного… Смотрим за очередным великим «класико»!
«Байер» — «Боруссия» Дортмунд: воскресенье, 11 мая, 16:30 мск
Интрига: «Боруссия» обыграет «Байер» и окажется в зоне ЛЧ?
Для «Байера» сезон-2024/2025 практически закончен: команда Хаби Алонсо уже точно займёт второе место в Бундеслиге. А вот дортмундская «Боруссия» отчаянно бьётся за попадание в Лигу чемпионов. За два тура до финина команда идёт пятой и отстаёт от топ-4 на одно очко. В случае двух побед и осечки «Фрайбурга» дортмундцы попадут в ЛЧ! Только вот в 33-м туре «Боруссия» едет в гости к «Байеру». Тяжелейшая проверка. Но в пользу дортмундцев играют два фактора: Леверкузен уже не мотивирован, а в трёх последних гостевых матчах «Боруссия» не уступала сопернику (две победы и ничья).
«Ливерпуль» — «Арсенал»: воскресенье, 11 мая, 18:30 мск
Интрига: первый домашний матч «Ливерпуля» в статусе чемпионов Англии
«Ливерпуль» завершает «золотой» сезон, перед каждым матчем получая чемпионский коридор. Впереди – игра с «Арсеналом», который ранее оставался последним соперником в борьбе за титул. Лондонцы в среду вылетели из Лиги чемпионов, в ответном полуфинале уступив «ПСЖ» (1:2, 1:3 – по сумме двух встреч).
Шансов взять хоть какой-то трофей в нынешнем сезоне у команды Микеля Артеты больше нет. Но завершить чемпионат достойно «Арсенал» обязан, тем более ещё не гарантировано место в следующей ЛЧ (хотя вряд ли клуб вылетит из топ-5). Будьте уверены: встреча на «Энфилде» получится яркой. Артете точно захочется испортить настроение чемпионам.
«Бенфика» — «Спортинг»: суббота, 10 мая, 20:00 мск
Интрига: «Бенфика» досрочно станет чемпионом Португалии?
Что за матч состоится в Лиссабоне. За два тура до финиша чемпионата Португалии «Бенфика» и «Спортинг» набрали по 78 очков. Но уже следующая игра может стать «золотой» для одной из команд. «Бенфика» в случае победы с разницей больше чем в два мяча, досрочно станет чемпионом. Всё дело в очных матчах: в первом круге «Спортинг» обыграл соперника со счётом 1:0. Так что если сейчас победит «Бенфика» (в два мяча), то будет выше соперника по очкам (на три) и лучше по разнице в личных встречах.
«Ньюкасл Юнайтед» — «Челси»: воскресенье, 11 мая, 14:00 мск
Интрига: какая из команд станет ближе к квалификации в Лигу чемпионов?
«Челси» и «Ньюкасл» рубятся за попадание в Лигу чемпионов. За три тура до финиша оба клуба успешно справляются с задачей, находясь в топ-5 (набрали по 63 очка). Но «Ноттингем Форест» (61 очко) и «Астон Вилла» (60) – рядом. Так что терять очки нежелательно. Однако в 36-м туре минимум одна из команд недосчитается их.
«Ньюкасл» и «Челси» проведут важный матч на «Сент-Джеймс Парке». Прошлая поездка лондонцев в гости к «сорокам» завершилась поражением в Кубке лиги (0:2). Сейчас «Ньюкасл» – тоже мини-фаворит, хотя «Челси» уже не проигрывает в АПЛ в шести турах подряд.
«Аталанта» — «Рома»: понедельник, 12 мая, 21:45 мск
Интрига: продлится ли выдающаяся серия «Ромы»?
В 19 турах подряд «Рома» не уступает в Серии А. Сумасшедшая форма от команды Клаудио Раньери! Римляне из-за этого рывка включились в борьбу за место в Лиге чемпионов. Сейчас «Рома» идёт четвёртой с 63 очками. Но «Лацио» и «Ювентус» рядом (также по 63 очка). И любая осечка «Ромы» = падение из топ-4.
Календарь в концовке у римлян тяжёлый: гостевые матчи с «Аталантой» и «Торино» + домашняя игра с «Миланом». В следующем туре «Рома» едет в Бергамо. Нужна, просто жизненно необходима победа. Важный момент: «Аталанта» уже на 99% обеспечила себе место в ЛЧ, поэтому будет не так нацелена на три очка. А вот наблюдать за заведённой «Ромой» интересно. Не пропустите.
«Монако» — «Лион»: суббота, 10 мая, 22:00 мск
Интрига: «Монако» останется в топ-3 Лиги 1 за тур до финиша?
У «Монако» всё просто: две победы – и команда отправится в Лигу чемпионов. Сейчас у монегасков 58 очков и третье место в таблице. У идущих за ними «Ниццы», «Лилля» и «Страсбурга» – по 57 очков. А вот «Лион» набрал 54 очка. Претендовать на попадание в ЛЧ за два тура до финиша почти нереально. Остаётся только побеждать самим и надеяться на осечки соперников. Но мы ждём Александра Головина и его «Монако» в ЛЧ. И для этого команде не нужно ничего фантастического. Получится выиграть дома?
«Торино» — «Интер»: воскресенье, 11 мая, 19:00 мск
Интрига: «Интер» продолжит борьбу за золото Серии А?
«Интер» и «Барселона» выдали шедевр в полуфинале Лиги чемпионов. И миланцы, хоть и не были фаворитами, прошли дальше. Теперь команду Симоне Индзаги ждёт решающий матч за титул с «ПСЖ» 31 мая. А пока что миланцы поборются за золото Серии А. За три тура до финиша «Интер» на три очка отстаёт от «Наполи».
Чтобы надеяться на трофей, миланцы обязаны побеждать во всех встречах и ждать поражения неаполитанцев. В случае равенства очков всё решит разница мячей (так как оба очных матча «Интера» и «Наполи» завершились со счётом 1:1). Сейчас она намного лучше у «Интера»: «+40» против «+30» у Неаполя. Но впереди у команды Индзаги непростой выезд к «Торино». В первом круге туринцы дали серьёзный бой «Интеру» в гостях (2:3). А сейчас могут лишить надежд на золото. Хватит ли гостям эмоций после матча во вторник?
«Милан» — «Болонья»: пятница, 9 мая, 21:45 мск
Интрига: «Милан» отцепит «Болонью» от борьбы за зону ЛЧ?
«Болонья» надеется на второе подряд попадание в Лигу чемпионов. Но не всё так просто: команда Винченцо Итальяно занимает седьмое место. Перед ними – «Рома», «Ювентус» и «Лацио». Да, отставание от соперников составляет всего одно очко. Но попасть в топ-4 будет очень сложно. Тем более в следующем туре «Болонья» отправится в гости к «Милану». Команда Сержиу Консейсау в случае победы ещё сохранит шансы на попадание в Лигу конференций. Поражение с большой вероятностью лишает обе команды надежд на решение своих задач.
«Лацио» — «Ювентус»: суббота, 10 мая, 19:00 мск
Интрига: ключевой матч команд в борьбе за место в Лиге чемпионов
За 35 туров «Ювентус» и «Лацио» набрали по 63 очка. Команды делят четвёртое-шестое места (вместе с «Ромой»). А в Лигу чемпионов попадёт максимум один из них. Поэтому результат предстоящей встречи «Лацио» и «Юве» невероятно важен. Есть шанс не только набрать три важнейших очка, но и откинуть прямого конкурента. А тренер «Ювентуса» Игор Тудор получает возможность испортить настроение «бывшим»: ранее хорват работал в «Лацио» (2024).
«Наполи» — «Дженоа»: воскресенье, 11 мая, 21:45 мск
Интрига: «Наполи» не даст надежд «Интеру» в чемпионской гонке?
«Наполи» лидирует в Серии А за три тура до финиша. Второе золото за три сезона очень близко! Да и календарь у команды Антонио Конте в концовке приятный: «Дженоа» (13-е место), «Парма» (16-е) и «Кальяри» (14-е). Упустить титул будет непросто. В следующем туре неаполитанцы обязаны обыгрывать «Дженоа» не только для своей уверенности, но и чтобы не дать надежд на борьбу «Интеру». Миланцы отстают от «Наполи» на три очка в таблице.