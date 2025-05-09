А во Франции «Монако» сражается за зону ЛЧ! Вместе с вами создаём рейтинг интереса.

Ключевое «класико», топ-матчи в АПЛ и битва за титул в Серии А. 11 главных игр уикенда

До конца сезона остаётся всего пара недель. Чемпионская интрига ещё жива в Испании и Италии. А интриг в борьбе за места в еврокубках хватает везде! На предстоящих выходных нам предстоит увидеть ключевую встречу «Реала» и «Барселоны» в борьбе за золото Примеры. Чувствуете, какой мощный футбольный уикенд нас ожидает? «Класико» – это ещё не всё. Мы отобрали лучшие игры выходных и предлагаем вам создать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

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