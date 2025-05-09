«Спартаку» надо болеть за «Краснодар». На это есть сразу несколько причин

«Спартак» потерял последние шансы на чемпионский титул в нынешнем сезоне. Это не новость, если учитывать, сколько очков красно-белые растеряли на весеннем отрезке. Но московский клуб лишился даже математических шансов именно после игры 27-го тура с «Факелом» (0:0). Золотые медали уедут либо в Краснодар, либо в Санкт-Петербург. Красно-белым выгодно, что титул завоевал южный клуб. Даже если оставить за скобками принципиальное соперничество «Спартака» и «Зенита».

Какие рекорды может установить «Зенит»

Год назад сине-бело-голубые стали чемпионами в шестой раз подряд. За тур до финиша «Зенит» был не на первой строчке в таблице, но в заключительный игровой день всё сложилось в пользу команды Сергея Семака. Шесть чемпионских титулов подряд — повторение рекорда чемпионатов России. Только «Спартак» делал подобное раньше — в период с 1996 по 2001 год.

В 2002-м красно-белые не выдержали темп «Локомотива» и ЦСКА. Итог: третье место в таблице. Судьбу чемпионства решил «золотой» матч — трофей достался железнодорожникам. «Спартак» прервал впечатляющую серию и вернул себе титул только спустя 16 лет. И вот год назад достижение красно-белых – шесть чемпионств подряд – повторил «Зенит». Ни один другой клуб не выигрывал турнир чаще двух раз подряд.

«Спартак» трижды кряду брал золото в XX веке, а ЦСКА (два раза), «Зенит» (помимо серии в шесть чемпионств) и «Рубин» — дважды в нынешнем столетии. Любопытно, что серии московского и казанского клубов прерывали сине-бело-голубые. Если «Зенит» возьмёт трофей в седьмой раз подряд, то станет единоличным обладателем рекорда. Сделать это в год 100-летия клуба — вдвойне приятно. А если серия прервётся, то «Спартак» вздохнёт с облегчением. На новый рекорд потребуется как минимум семь лет. При условии, что на этом отрезке не вмешается кто-то другой.

«Зенит» повторил рекорд «Спартака» по количеству чемпионских титулов Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Есть ещё рекорд, который делят «Зенит» и «Спартак». Каждый из этих клубов выигрывал чемпионат России по 10 раз. Красно-белые бо́льшую часть своих титулов завоевали в 90-е годы, когда командой руководил Олег Романцев. «Зенит» впервые взял золото на 15 лет позже «Спартака». Но благодаря нынешней серии догнал соперника по общему количеству чемпионств. Если «Зенит» обойдёт «Краснодар» на финише нынешнего сезона, то опередит «Спартак» и установит новый рекорд. Чемпионство и два новых рекорда в год юбилея клуба — идеальный сюжет.

Почему «Спартаку» важно завершить сезон в топ-3

«Спартаку» принадлежит ещё один российский рекорд — 20 медалей (10 золотых, шесть серебряных и четыре бронзовые). Кстати, второе место по этому показателю занимает не «Зенит», а ЦСКА (18). У сине-бело-голубых 17 медалей, у «Локомотива» — 15. «Зенит» почти наверняка завоюет 18-ю медаль. Если ЦСКА окажется в топ-3 по итогам сезона, то сократит отставание от «Спартака» до минимума. Соответственно, красно-белые увеличат отрыв от армейцев и сохранят его относительно «Зенита», если ворвутся в первую тройку.

Приведёт ли Деян Станкович «Спартак» к победе в Кубке России? Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

При этом «Спартак» продолжает участие в Кубке России. Если московская команда победит в турнире, то сделает это в пятый раз. К слову, тогда она догонит «Зенит». Однако это далеко не рекордный показатель. ЦСКА выигрывал турнир восемь раз, а «Локомотив» — девять. Представьте, если у «Зенита» слетят два рекорда в чемпионате России, а «Спартак» сравняется с ним по количеству побед в Кубке. А если красно-белые при этом ещё и одолеют сине-бело-голубых в финале… Чем не мотивация на остаток сезона?