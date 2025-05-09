Норвежская сказка в еврокубках — всё! «Тоттенхэм» безжалостно лишил Хайкина финала ЛЕ

«Будё-Глимт» Никиты Хайкина неделей ранее отыграл один из трёх пропущенных мячей в конце лондонского матча с «Тоттенхэмом» и до предела развил интригу. Дома норвежцы в плей-офф еврокубков не уступали уже четыре сезона кряду. В нынешнем — включая общий этап, одолели «Порту», «Бешикташ» и «Лацио», громили «Олимпиакос» и любимчиков Валерия Карпина «Твенте». Пусть в последнем случае и в овертайме, список очень даже весомый.

Суровый скандинавский климат, искусственный газон, дальний перелёт, ну и не самые слабые местные футболисты — для соперников «Будё» такая комбинация чаще всего становится неподвластной. Но не для «Тоттенхэма».

Лондонцы начали с активного прессинга, отсиживались сзади и ждали шанса на контратаках. Инициативу прибрали норвежцы, вот только к опасным моментам это всё никак не приводило. Разве что Бломберг неточно бил с лёта после подачи с углового, да Берг со стандарта проверил Викарио. Плюс Хёг пытался выбежать один на один с Викарио — помешал ван де Вен. Оборона команды Постекоглу не отличается большой надёжностью, но сегодня была предельно мобилизована.

Российскому вратарю проявить себя тоже дали: Порро крутил со штрафного в левый верхний угол и увидел эффектное спасение Никиты. Следом болельщики зарядили: «ХайкИн, ХайкИн» с ударением на второй слог. К 35-й минуте футболисты наработали на слабый общий хG 0,31 — при хозяйских 0,11. Далее ничего особенно не менялось — под 70% владения «Будё-Глимт» дивидендов совсем не приносили. Так два гола точно не отыграть.

Никита Хайкин Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Только на 51-й минуте случилось что-то действительно стоящее, когда Хёуге в окружении троих оппонентов изобретательно забросил на дальнюю штангу — и всё равно защита «Тоттенхэма» разобралась, помешав забить с близкого расстояния Хёгу. Получалось и самим перспективно выбегать вперёд: чего только стоят семь угловых к 63-й минуте. Последний из них как раз и привёл к голу, причём его организовала несобранность «Будё»: Хайкин не смог принять пас партнёра и упустил мяч за боковую. Порро подал, Ромеро скинул головой во вратарскую, Соланке замкнул.

Вскоре исход противостояния окончательно стал очевидным, причём максимально нетипично. Порро попытался подать, а мяч удачно срезался с ноги и по замысловатой траектории залетел в ворота от штанги. Хайкин даже не дёрнулся. Образцовой игрой лондонцы заслужили такое везение.

«Будё-Глимт» оказался в нокауте и до финального свистка так ничего внятного в атаке не изобрёл. Мог бы в добавленное время заработать пенальти, да судья Мариани посмотрел VAR и первоначальное решение отменил. Впрочем, уже за выход в полуфинал норвежцы заслуживают громких аплодисментов.

«МЮ» тоже не сплоховал, так что 21 мая нас ждёт английская разборка за Кубок Лиги Европы. А «Тоттенхэм» близок к первому за 17 лет трофею: в 2008-м взяли Кубок лиги с Ленноном, Кином и Бербатовым. Кстати. Впервые в истории футбола занявшая в чемпионате ниже 12-го места команда напрямую выйдет в ЛЧ.