«МЮ» — в финале Лиги Европы! Оформили камбэк и добили «Атлетик» голом с центра поля!

«Манчестер Юнайтед» вышел в финал Лиги Европы! Команда Рубена Аморима разобралась с «Атлетиком» из Бильбао и в ответной встрече. Хотя по ходу первого тайма появилась надежда, что баски пойдут за мегакамбэком.

Наверняка футболисты «МЮ» воспринимали второй матч как формальность. В первой игре в Бильбао англичане забили три безответных мяча. Да, мы знаем истории, когда клубы отыгрывают три гола в ответной встрече. Однако «МЮ» вряд ли думал, что дома отдаст такую фору «Атлетику». Да и болельщики уже покупали билеты в Бильбао. Перед матчем на трибунах «Олд Траффорд» появился баннер: «Верните трофей Лиги Европы домой».

Баннер перед матчем «Манчестер Юнайтед» — «Атлетик» Фото: Michael Regan/Getty Images

Однако «Атлетик» в первом тайме показал: мы приехали в Манчестер за камбэком. Гости действовали дерзко и агрессивно. И уже на девятой минуте Алекс Беренгер мог открыть счёт, но мяч после его удара пролетел над девяткой ворот «МЮ» (до этого с выносом ошибся Нуссайр Мазрауи).

Хозяева чуть позже ответили упущенным моментом от Алехандро Гарначо (стандартная история). Бруну Фернандеш сделал классный пас на аргентинца, который мог выйти один на один. Однако Гарначо неудачно обработал мяч и позволил голкиперу Хулену Ахирресабале выйти победителем из ситуации. Вряд ли хоть кто-то на стадионе удивился нерасторопности Алехандро. Напомним, из-за его плохой реализации «МЮ» чуть не вылетел в прошлом раунде от «Лиона». Тогда он «запорол» отличный момент в ответной встрече при счёте 2:0 в пользу англичан.

Хозяева в основном угрожали «Атлетику» в быстрых выпадах. И только на 41-й минуте «МЮ» перешёл в первую длительную позиционную атаку. До этого – лишь попытки резко «уколоть» соперников. А вот Бильбао нашёл свой момент в неочевидной ситуации. На 31-й минуте Гарри Магуайр неудачно покатил на Лени Йоро, а мяч подхватил Альваро Джало. Удар вингера пришёлся во французского защитника «МЮ», а вторым темпом выстрел совершил Микель Хаурехисар. И как попал! Мяч от рук Андре Онана залетел в девятку ворот «МЮ». 1:0 – «Атлетик» поверил в чудо.

Радующиеся игроки «Атлетика» Фото: Michael Regan/Getty Images

Однако до конца первого тайма лучший момент был у «Манчестер Юнайтед». И кто же его не реализовал? Вы угадали – Гарначо. На 43-й минуте Патрик Доргу вывел аргентинца один на один, но тот не попал в угол. Алехандро хотел эстетично перекинуть Ахирресабалу черпачком.

На второй тайм были большие надежды. «Атлетику» до чуда оставалось всего два гола. Однако баски провели слабые 45 минут. Почему тренер Эрнесто Вальверде не добавил «огня» команде? Хороший вопрос. Конечно, на это повлияли и корректировки от Рубена Аморима. А одна из них принесла «МЮ» ответный мяч! На 62-й минуте португалец выпустил на поле Мэйсона Маунта вместо Мануэля Угарте. А на 72-й англичанин положил гол-красавец в ворота «Атлетика». Маунт получил мяч в чужой штрафной, развернулся и пальнул в дальний угол. «Олд Траффорд» вмиг пришёл в экстаз. Сомнения по поводу выхода «Манчестер Юнайтед» в финал отпали даже у пессимистов.

Мэйсон Маунт Фото: Michael Steele/Getty Images

Дальше «МЮ» не играл, а кайфовал. И на положительных эмоциях забил ещё. На 80-й минуте Каземиро головой замкнул подачу со штрафного. Бразилец вообще провёл крутой матч: он «подчищал» абсолютно везде – как в лучшие сезоны в «Реале». А после забитого мяча Каземиро покинул поле: уходя на замену, он дал крепкую «пятюню» Амориму и обнял португальца. Жест вызвал одобрение на «Олд Траффорд». Важный посыл: команда и тренер едины перед главной встречей в сезоне.

На 85-й минуте «МЮ» придумал ещё одну голевую атаку: вышедший на поле Амад Диалло ворвался в штрафную басков и прострелил в центр. Там мяч поджидал одинокий Расмус Хойлунд – 3:1. Классный момент – празднование. Диалло схватил телефон и на камеру побаловался вместе с партнёрами. В стиле Франческо Тотти из 2015-го и Мохамеда Салаха с недавнего матча АПЛ с «Тоттенхэмом».

Селфи игроков «Манчестер Юнайтед» Фото: Ash Donelon/Getty Images

Думали, это всё? Нет! Уже в добавленное время Маунт оформил дубль. Голкипер Ахирресабала вышел из ворот и неудачно выбил мяч прямо на Мэйсона. Англичанин не долго думал и ударил в пустой створ – 4:1.

21 мая на «Сан-Мамесе» состоится английский финал. «Манчестер Юнайтед» сразится с «Тоттенхэмом». Сколько же интриг! Тут и борьба за попадание в Лигу чемпионов, и возможность для Аморима взять первый трофей с «МЮ», и шанс для «Тоттенхэма» прервать серию без титулов (длится с 2008-го). Нас ждёт что-то легендарное. А если «Манчестер Юнайтед» покажет такой же футбол, как в первой игре и втором тайме ответки с «Атлетиком», то у болельщиков есть повод надеяться на лучшее.