Самый лёгкий выход в финал еврокубка в истории? Просто посмотрите на сетку «Челси»

«Челси» — в финале Лиги конференций. И тут даже не нужно восклицательного знака – настолько ожидаемо и буднично англичане туда вышли. Они были главными фаворитами турнира перед стартом как у букмекеров, так и у болельщиков. Но вопрос не только в статусе и цене состава – она, кстати, составляет € 922 млн – «Челси» по ходу Лиги конференций получил одну из самых лёгких сеток. Ещё никогда путь к (вероятному) еврокубку не был таким простым. Смотрим, с кем «Челси» встречался в турнире.

«Серветт» (Швейцария), раунд плей-офф (2:0, 1:2)

Место страны в рейтинге УЕФА: 17-е

Место клуба в рейтинге УЕФА: 139-е

Общая стоимость состава: € 30,5 млн

Оба матча «Челси» провёл полурезервным составом. В первой игре лондонцы разобрались с «Серветтом» дома — 2:0. В гостях англичане также забили первыми, однако затем пропустили дважды. И находились в шаге от экстра-таймов. Но обошлось — и «Челси» отправился в основной этап.

«Гент» (Бельгия), общий этап, 1-й тур (4:2)

Место страны в рейтинге УЕФА: 8-е

Место клуба в рейтинге УЕФА: 53-е

Общая стоимость состава: € 78,25 млн

Начал «Челси» общий этап с самого сложного соперника. Команда Марески приняла дома бельгийский «Гент» и одержала уверенную победу — 4:2. И снова лондонцы вышли на поле в резервном составе. Трудно представить, что топ-клуб начинает выступление в Лиге чемпионов с неосновным сочетанием футболистов. Однако это не помешало «Челси» с «Гентом».

«Панатинаикос» (Греция), общий этап, 2-й тур (4:1)

Место страны в рейтинге УЕФА: 12-е

Место клуба в рейтинге УЕФА: 111-е

Общая стоимость состава: € 102,1 млн

Во 2-м туре «Челси» отправился в Грецию. Пожалуй, к одному из самых статусных соперников на протяжении турнира. И уже к 59-й минуте лондонцы забили четыре безответных мяча «Панатинаикосу». Чуть позже единственный мяч греков забил экс-форвард «МЮ» Факундо Пельистри. Но «Челси» в итоге увёз из Афин разгромную победу.

«Ноа» (Армения), общий этап, 3-й тур (8:0)

Место страны в рейтинге УЕФА: 35-е

Место клуба в рейтинге УЕФА: 273-е

Общая стоимость состава: € 9,56 млн

«Ноа» — клуб, основанный в 2017 году. И в 2024-м он впервые дебютировал в основном этапе еврокубка, ранее пройдя четыре раунда квалификации. Но справиться с грандом у армянской команды, мягко говоря, не получилось. «Челси» накидал «Ноа» восемь безответных мячей, причём уже первый тайм завершился со счётом 6:0.

«Хайнденхайм» (Германия), общий этап, 4-й тур (2:0)

Место страны в рейтинге УЕФА: 4-е

Место клуба в рейтинге УЕФА: 103-е

Общая стоимость состава: € 77,55 млн

«Хайденхайм» — единственный соперник «Челси» из топ-5 лиг (до финала). Немцы навязали англичанам достойное сопротивление, первый тайм завершился без голов. Однако после перерыва класс команды Марески сказался. «Челси» забил два мяча и одержал четвёртую победу на общем этапе.

«Астана» (Казахстан), общий этап, 5-й тур (3:1)

Место страны в рейтинге УЕФА: 39-е

Место клуба в рейтинге УЕФА: 134-е

Общая стоимость состава: € 9,7 млн

Ещё один клуб из СНГ на общем этапе для «Челси». На этот раз лондонцы отправились в Казахстан к «Астане». Игра проходила на морозе, но даже он не помог хозяевам оказать серьёзное сопротивление «Челси» – получили три мяча уже в первом тайме. Не вернул интригу даже мяч Марина Томасова на 45-й минуте.

«Шэмрок Роверс» (Ирландия), общий этап, 6-й тур (5:1)

Место страны в рейтинге УЕФА: 31-е

Место клуба в рейтинге УЕФА: 99-е

Общая стоимость состава: € 4,28 млн

Общий этап Лиги конференций «Челси» завершил домашним матчем с «Шэмрок Роверс». Лондонцы разгромили ирландцев со счётом 5:1. Шесть побед из шести, разница мячей — 26:5. Легчайшая прогулка для англичан перед плей-офф.

«Копенгаген» (Дания), 1/8 финала (2:1, 1:0)

Место страны в рейтинге УЕФА: 16-е

Место клуба в рейтинге УЕФА: 49-е

Общая стоимость состава: € 77,55 млн

В первом раунде плей-офф «Челси» получил не самый простой жребий. Как минимум «Копенгаген» — частый участник групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы. Да и по месту в клубном рейтинге УЕФА датчане стали сильнейшим соперником для «Челси».

Однако уже в первой встрече в Дании англичане одержали важную победу (2:1), хотя гол хозяев на 79-й минуте оставил интригу. Но дома «Челси» не позволил «Копенгагену» поверить в себя. Единственный мяч во втором тайме забил Кирман Дьюсбери-Холл. Кстати, «Челси» и в плей-офф продолжил играть полурезервом. А зачем напрягаться на 100%, если это не требуется?

«Легия» (Польша), 1/4 финала (3:0, 1:2)

Место страны в рейтинге УЕФА: 15-е

Место клуба в рейтинге УЕФА: 70-е

Общая стоимость состава: € 36,4 млн

Джош Ачимпонг, Тайрик Джордж, Матис Амугу, Шумайра Мхеука. Нет, это не рэп-группа из Лондона. Это футболисты «Челси», вышедшие на поле в первом четвертьфинале с «Легией». Англичане разгромили поляков в гостях (3:0) и на 99% гарантировали проход дальше.

Однако в ответной игре «Челси» заставил болельщиков немного понервничать. «Легия» дважды выходила вперёд и в итоге увезла (2:1) победу со «Стэмфорд Бридж». Но уверенный результат в первой встрече не позволил интриге вспыхнуть по-настоящему.

«Юргорден» (Швеция), полуфинал (4:1, 1:0)

Место страны в рейтинге УЕФА: 20-е

Место клуба в рейтинге УЕФА: 63-е

Общая стоимость состава: € 21,1 млн

Полуфинал еврокубка с клубом из Швеции — это ли не сказка для «Челси»? Лондонцы решили все вопросы уже в первой гостевой встрече. 4:1 — и ответный матч превратился в формальность.

Итоги:

до финала «Челси» встретился только с одним соперником из топ-5 лиг Европы;

лондонцы только один раз сыграли с клубом, занимающим место в топ-50 рейтинга УЕФА;

лондонцы встретились с клубами, занимающими четвёртое («Панатинаикос»), пятое («Гент»), шестое («Копенгаген») и седьмое («Хайденхайм») места по стоимости составов. «Челси» одержал пять побед в пяти встречах с ними;

«Челси» потерпел всего два поражения за весь турнир. Оба — после уверенных побед в первой игре;

«Челси» одержал пять побед с разницей в 3+ мяча, ещё четыре — в два;

стоимость состава «Челси» составляет € 922 млн, общая стоимость команд ЛК — € 2,34 млрд. Ценник игроков лондонцев — примерно 40% от всей суммы;

«Бетис» — первый топ-соперник «Челси» в Лиге конференций по статусу. Команды сыграют в финале.

Важный момент: в нынешнем сезоне в Лигу конференций не опустились команды из Лиги Европы (из-за нового формата). Возможно, в ином случае «Челси» встретил бы достойное сопротивление до финала. А пока что путь лондонцев к трофею выглядит легчайшим.