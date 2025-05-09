Финал между 15-й и 16-й командами АПЛ в ЛЕ! А «Челси» наконец-то ждёт серьёзный соперник

У нас радостные и грустные вести. Радостная – в еврокубках снова жарища. Грустная – еврокубки подходят к завершению, а вместе с ними и полюбившиеся дайджесты. Впереди команды и зрителей ждут финалы. Так что насладимся последними встречами на вылет.

Маунт, Каземиро и Хойлунд воскресли ради победы над «Атлетиком»

Андре Онана Фото: Martin Rickett/Getty Images

«Атлетик» перед ответной игрой потерял нескольких ключевых игроков: Вивиана и братьев Уильямс. Басков уже принялись хоронить – тем более «МЮ» в этом еврокубковом сезоне ни разу не проиграл. Тем не менее команда Вальверде в первом тайме восстановила интригу за счёт гола Хаурехисара на 31-й. Полузащитник из опорной пробил прямо в девятку. Что удивительнее, прыгучий Онана чуть не вытащил этот мёртвый удар, однако в таком случае ему можно было сразу выносить «Золотой мяч».

Матч мог пройти спокойнее для манкунианцев, реализуй Гарначо 100-процентный голевой момент. Аргентинец вышел один на один с вратарём басков, но промахнулся. Впрочем, фаны «Юнайтед» иного и не ожидали. За Алехандро пришлось отдуваться другим бесславным футболистам. Во второй половине счёт сравнял Мэйсон Маунт – на выходных хавбек забил первый мяч за год (травмировали «Брентфорд»), а теперь отличился в Лиге Европы.

Амад Диалло и Расмус Хойлунд празднуют гол Фото: Michael Steele/Getty Images

Под конец имя на табло вписала другая павшая звезда футбола – Каземиро. В ЛЕ бразилец стабильно в порядке: играет куда увереннее в обороне и даже помогает голами на стандартах. Вот как во встрече с «Атлетиком». А на 85-й в пустые закатил Хойлунд – нападающий, не особо радующий результативностью. Диалло, сделавший ассист, радовался не меньше: подозвал Расмуса к трибунам, достал телефон и принялся веселиться на камеру.

Финальным аккордом Маунт влепил по воротам из центра поля. Ахирресабала выбежал за штрафную, чтобы вынести мяч, и попал прямо в Мэйсона. Дубль англичанина заставил улыбнуться даже вечно хмурого Аморима.

У Порро — один из самых неожиданных голов сезона

«Тоттенхэм» празднует выход в финал Фото: Justin Setterfield/Getty Images

У норвежцев было много времени переосмыслить проигрыш 1:3 в первом матче. Ради еврокубков у «Будё» перенесли встречу чемпионата, так что у них была целая неделя для подготовки к реваншу. И всё-таки первый опасный момент пришёл от атаки «Тоттенхэма»: опасно прострелили на 16-й минуте, Хайкин мгновенно среагировал и прервал передачу. «Будё» моментами удавалось выбегать в атаки, даже получалось хорошо комбинировать, однако о голевых шансах говорить не приходилось.

А во втором тайме Соланке и Порро финально оборвали надежды Хайкина и его друзей на камбэк. Сначала англичанин открыл счёт после углового, а потом испанский защитник прямо с фланга направил мяч в створ. Понятно, что Педро скорее навешивал, чем акцентированно бил – однако вряд ли признается в этом. Теперь им спасать сезон в финале турнира с «Юнайтед».

«Челси» побоялся повторять матч с «Легией»

Игроки «Челси» Фото: Warren Little/Getty Images

Мареска — как обычно: добился внушительного преимущества в первой игре, а на ответный матч разбавил состав юниорами и резервистами. С первых минут вышел, к примеру, 17-летний англичанин Регги Уолш.

Как раз таки резервисты создали первый мяч лондонцев – сработал сплав юности и опыта. 19-летний нападающий Тайрик Джордж отдал голевой пас на Дьюсбери-Холла (у которого всего 254 минуты в АПЛ в сезоне). Кирман прошёл внутрь штрафной и с левой пробил в нижний ближний угол, задев штангу.

Далее «Челси» уже играл на удержание и предотвратил какой-либо риск в последующие минуты. В прошлой домашней встрече еврокубка тики-такеры Марески умудрились уступить «Легии», пропустив два мяча – повторять такую нервотрёпку не особо хотелось.

Интригу завезли только во Флоренцию

Антони празднует гол Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

На 17-й Мойзе Кин включил скорость Барри Аллена и побежал в контратаку на ворота «Бетиса»: прошёл двух соперников, сместился к краю штрафной, однако пробил чуть выше нужного. А через несколько минут «фиалки» чудом не сравняли общий счёт: после углового мяч полетел в практически пустой створ без вратаря, но Сабали подстраховал. Мгновенно «Бетис» побежал в ответную атаку, в которой GOAT Антони проверил де Хеа мощным ударом. До этого величайший только развлекался. На 30-й Антони забил прямым ударом со штрафного, предварительно обстучав штангу. Де Хеа не мог такой вытащить.

Бразилец разбудил другого зверя. Робина Госенса забыли после ухода из «Аталанты», однако он громко напомнил о себе дублем в первом тайме. Все голы пришли с угловых. Первый мяч Вьейтес вполне мог забрать, но во втором немец убойно пробил под перекладину. Всё началось сначала.

Вторая половина – скорее за «Бетисом». Итальянская команда играла слишком нервно, ошибалась в простых передачах и особо не баловала моментами. Испанцам же не хватало точности: в одном из эпизодов Эз Абде показал прелести скоростного дриблинга, однако точность со времён молодёжки «Барсы» так и не подтянул. Были и моменты с угловых: в конце основного времени мяч приземлился на дальнюю штангу, где двое игроков «Бетиса» не смогли разобраться с завершающим.

Давид де Хеа после столкновения Фото: Giuseppe Maffia/Getty Images

Аккурат перед свистком на овертайм «Фиорентина» едва не лишилась де Хеа, оформившего минутами ранее двойное спасение. Нападающий Бакамбу, выбегая на прострел, шипами въехал в ногу испанского вратаря. Выглядело страшно – даже казалось, что Давид не продолжит игру. Но всё обошлось.

В дополнительное время Абде заставил хейтеров замолчать. «Бетис» начал атаку выносом на нападающего, тот скинул на фланг Антони. Легенда покатил на дальнюю штангу под удар Абде – и марокканский вингер не подвёл. Позже Эз чуть не оформил дубль: на скорости переиграл запыхавшегося Понграчича и закрутил в дальнюю – де Хеа тут уже спас.

«Фиорентина» оголяла свою половину поля в надежде на качественный навал. Вышло наоборот: «Бетис» элегантно ловил соперника на контратаках. Больше всех старались уже упомянутые Антони с Абде, а также Иско. Однако там уже реализация вышла из чата. В особенности у Эзе, умудрившегося несколько раз пробить выше ворот и даже попасть в штангу на 120-й. Зато у «Фиорентины» не было даже таких моментов. Потому «Бетис» и вышел в первый еврокубковый финал в истории.