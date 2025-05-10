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Оренбург — Химки, прямая онлайн-трансляция матча 28-го тура РПЛ, где смотреть, 10 мая 2025, ЦСКА — Краснодар

Важнейший уикенд в РПЛ! «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА решают судьбу титула! 28-й тур. LIVE
Кирилл Закатченко Георгий Илющенко
,
28-й тур РПЛ
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Следим за чемпионатом России вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 10 мая, состоятся три встречи 28-го тура РПЛ. «Оренбург» примет «Химки», «Зенит» приедет в гости к махачкалинскому «Динамо», а в Москве сыграют ЦСКА и «Краснодар».

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 14:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Химки
Химки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Оренбург» продолжает борьбу за выживание, а «Химки» мечтают о спокойствии. Команде Владимира Слишковича по-прежнему необходимы очки, а подмосковному клубу в первую очередь разобраться бы с внутренними демонами. А то так можно оказаться в Первой лиге.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зениту» уже ни в коем случае нельзя терять очки, если в Питере хотят стать чемпионами в год 100-летия клуба. «Динамо» же потихоньку решает задачу по сохранению места в элите и чувствует себя спокойно. Для команды Сергея Семака это будет трудный выезд, ведь в Махачкале одинаково трудно что забивать что сохранять ворота в неприкосновенности.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Во многом судьба чемпионства решится в данной игре. «Краснодар» имеет четырёхочковое преимущество над «Зенитом», однако даже ничья с ЦСКА сильно подпортит южанам эмоциональный фон. А ведь команда Марко Николича – едва ли не лучшая весной и уже замыкает лидирующую тройку. Ну и не будем забывать, что в Москве «Краснодар» не обыгрывал ЦСКА уже много лет.

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