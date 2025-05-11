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Барселона — Реал Мадрид, прямая онлайн-трансляция матча 35-го тура Ла Лиги, где смотреть эль класико, составы, 11 мая 2025

Последнее «класико» Анчелотти! У «Реала» — все шансы подтянуться к «Барсе» в Ла Лиге! LIVE
«Чемпионат»
«Барселона» — «Реал»
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Следим за чемпионатом Испании вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 11 мая, состоится главный матч в чемпионате Испании – в 35-м туре встретятся «Барселона» и мадридский «Реал».

Испания — Примера . 35-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После вылета в полуфинале Лиги чемпионов от «Интера» команда Ханс-Дитера Флика может наконец-то сосредоточиться на Ла Лиге. Четырёхочковое преимущество перед «Реалом» за четыре тура до конца – вроде бы и комфортное, но не когда встречаешься с прямым конкурентом за титул. Ведь в случае поражения отрыв сократится до одного очка. А это совсем нервотрёпка.

«Реалу» же наверняка важно победить в последнем «класико» Карло Анчелотти – итальянец покинет Мадрид в конце сезона и примет сборную Бразилии. Ну и турнирные задачи с команды никто не снимал. Так что мотивация будет запредельная у тех и других.

Жаль только, что встречу пропустят многие интересные футболисты. У «Барсы» не будет перспективного Марка Берналя, лучшего защитника Жюля Кунде, а также крайнего дефа Алекса Бальде и многих других. «Реалу» же не помогут сразу четыре защитника – Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Ферлан Менди и Давид Алаба, а также хавбек Эдуарду Камавинга.

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