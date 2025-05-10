«Не ценил то, что имел в «Краснодаре». Как исландец нашёл своё счастье в России

После февраля 2022 года Россию покинули чуть ли не все скандинавские футболисты. Одно из редких исключений — исландец Рагнар Сигурдссон, экс-защитник «Краснодара», «Ростова» и «Рубина». Он не просто сохранил хорошее отношение к России, но и регулярно приезжает, а в декабре и вовсе сыграл свадьбу с русской девушкой в Москве. Сейчас Сигурдссон тренирует юношей в Дании, живёт там с теперь уже с женой и двумя дочерьми. Мы расспросили Рагнара о новой жизни, русской еде и культуре, футболе в Исландии и о том, почему же ему так полюбилась Россия.

«Мамаев был на моей свадьбе, он мой друг»

— Что помните о своём первом периоде в России?

— Что мне было сложно адаптироваться в «Краснодаре» и в новой стране. Я приехал из Копенгагена – города, который очень любил. Приехал в Россию, и для меня был непривычен новый образ жизни, трудно шла адаптация. Но команда… Думаю, «Краснодар» – лучшая команда, где я играл. Фантастические футболисты, красивый футбол, условия в «Краснодаре» – лучшие, которые я видел. Стадион – нереальный.

Однако я не чувствовал себя в полной мере хорошо, потому что было тяжело привыкнуть. Из-за этого местами это было не лучшее время, но проблемы во мне. Когда вспоминаю клуб и команду, думаю только хорошее о людях, которые старались помочь мне чувствовать себя комфортно. Поэтому воспоминания о «Краснодаре» — только хорошие.

— Ваша пара с Гранквистом – одна из лучших оборонительных связок РПЛ в то время?

— Никогда не задумывался об этом раньше, однако мы действительно неплохо играли. Даже очень хорошо!

— Для вас было важно присутствие других скандинавов в команде?

— Да. Я хорошо общался с тем же Гранквистом, Страндбергом. Мы даже могли встречаться за пределами футбола, куда-то пойти вместе. Это было очень хорошо.

РАГНАР СИГУРДССОН И ПАВЕЛ МАМАЕВ Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— С кем ещё сложились хорошие отношения в той команде?

— Если честно, прямо много я ни с кем больше не общался, не дружил особенно хорошо. Но когда был там, у нас правда был хороший коллектив. Вандерсон, Жоаозиньо, Смолов, Мамаев. В декабре мы с женой сыграли свадьбу в Москве, и я пригласил туда Павла. Мы не общаемся на постоянной основе, однако могу назвать его моим другом.

— Что помните о Сергее Галицком?

— Очень хороший человек. Мы, футболисты, не так много общались с ним, но Сергей всегда был вежлив и добр.

— Знаете о его здоровье?

— Да, мне рассказывали. Не знаю, как он сейчас. К сожалению, его настигла болезнь, однако я желаю Сергею здоровья.

— Может, есть история с ним?

— Наверное, таких нет. Но могу вспомнить, как Галицкий прилетал на тренировки на своём вертолёте! Когда я видел это, думал: «Вау, этот парень классный!» (смеётся)

— Вы продолжаете следить за чемпионатом России?

— Да! Сейчас чемпионат очень захватывающий. «Краснодар» идёт на первом месте, «Зенит» – совсем рядом. Для ЦСКА и «Спартака» ситуация уже сложнее – отставание от первой строчки большое. Но тем не менее сразу несколько команд бьются за титул. А «Краснодар» – серьёзный претендент на победу в чемпионате уже второй год подряд. С первым трофеем он станет действительно одним из самых больших клубов в России.

— После событий февраля 2022-го почти все скандинавские футболисты покинули Россию. Что вы думаете об этом?

— Моё понимание политики не на очень высоком уровне. Но я считаю, что спорт не должен быть связан с мировой политикой, расизмом и так далее.

«Моя жизнь такая благодаря России. Свадьба в Москве была невероятной»

— После Евро-2016 вы перешли в «Фулхэм» из «Краснодара» – как оказались в Чемпионшипе?

— Они захотели видеть меня в своём составе, и это было интересно мне – моей мечтой всегда было играть в Англии. Но понимаю, что переход туда – не лучшее решение. Я не ценил то, что имел в «Краснодаре», а в Англии у меня не получилось. Неправильное решение.

— Сравните футбол Чемпионшипа с российским.

— В Англии он быстрее, более силовой. В РПЛ больше тактики, как по мне.

— Расстроились, что так и не сыграли в АПЛ?

— Это было моей главной мечтой. Немного грустил, что мне это не удалось, но сейчас не переживаю. Думаю, у меня была отличная карьера, и тогда я был счастлив вернуться в Россию из Англии. Мне было хорошо в «Ростове», нравились этот клуб и город. В конце концов, когда я вернулся в Россию, то встретил свою будущую жену. Сейчас у нас две замечательные дочки. Сейчас я счастлив, что не остался в Англии, потому что моя нынешняя жизнь стала такой благодаря возвращению в Россию.

РАГНАР СИГУРДССОН С СЕМЬЁЙ Фото: из личного архива

— Вспоминая слухи о вашем уходе из «Ростова». Писали, что клуб расторг с вами контракт из-за проблем с алкоголем.

— Нет, ничего такого не было. Мы подписали расторжение, и я остался в отличных отношениях со всеми. Мы пришли к выводу, что будет лучше, если я продолжу выступать в другой команде. Вернулся в Копенгаген и не чувствовал ничего плохого, покидая «Ростов».

— Чем вам так полюбилась Россия?

— Думаю, всё это как раз благодаря моему времени в «Ростове». Я чувствовал себя хорошо, приобрёл хорошие связи с людьми, некоторые из которых стали моими друзьями. Приглашал их на свадьбу в Москве. Всё там было очень хорошим.

— Насколько русская культура близка к скандинавской?

— Вообще нет. Люди в России и скандинавских странах местами немного похожи, но культура – нет. Ничего схожего.

— Есть любимое русское блюдо?

— Любимого нет, но могу поесть борщ. Жена часто готовит его. Напомните другие русские блюда.

— Пельмени?

— О да, люблю пельмени!

— Селёдка под шубой – новогодний салат.

— Селёдка… Это же рыба? Не очень нравится, однако очень многое из русской кухни я люблю.

— Что думаете о русской водке?

— Не очень люблю водку. Только пиво и вино! Но знаю, что в Исландии производят одну очень качественную водку.

— Много исландцев её пьют?

— Все, кто любят водку. А таких много! (смеётся)

РАГНАР СИГУРДССОН С ЖЕНОЙ Фото: из личного архива

— Как вы встретили свою будущую жену?

— Мы познакомились в ресторане. Сидели там с друзьями, и я увидел её. С первого разговора понял, что это тот человек, с которым я хочу быть. Не знаю, чувствовала ли она то же, но теперь она моя жена (смеётся).

— Свадьба в Москве – как это было?

— Невероятно! Красивейшие декорации, всё было прекрасно. Моя жена планировала бо́льшую часть нашей свадьбы в России, была проделана хорошая работа.

— Сыграть свадьбу именно в Москве – её идея?

— Да, правда, точно не помню, как родилась эта мысль. Но тоже хотел сделать это в России.

— Как у вас с русским языком?

— Он стал хуже. Моя жена хорошо говорит на английском. Мы говорим на нём, и у меня больше нет практики русского языка. В семье мы говорим на английском, исландском, с детьми – иногда по-русски. У нас дома три языка.

— Есть русские традиции? Может, Новый год отмечаете по-русски?

— Да, но не совсем. Мы отмечаем Рождество 24 декабря, как в Европе, и дарим подарки. На Новый год – тоже, но не так много, потому что неделю назад уже дарили. Однако мы стараемся.

— Есть ли у вас другие связи с Россией сейчас?

— Конечно. Как я и говорил, люди из Ростова, несколько людей из Москвы, с которыми я часто общаюсь. Семья моей жены живёт в Волгограде, мы общаемся. Стараемся приезжать в Россию каждый год.

— Читал, что вы искали тренерскую работу в России.

— Да, но это не про то, что я ищу её каждый день. Если будет возможность, скажу «да» – я хочу. Но также я открыт к предложениям работать и в других странах. Не звоню всем подряд, чтобы тренировать в России. Однако было бы хорошо попробовать в будущем. В дальнейшем хочу быть именно главным тренером, но это зависит от ситуации. Могу согласиться быть и ассистентом, тем не менее главная цель – главный тренер большой команды.

— Предложений из России пока не было?

— Нет. Я только начал свою карьеру, сейчас работаю в Дании с молодёжью. Всё только начинается.

«После Москвы столица Исландии может показаться деревней»

— Вы сейчас живёте в Дании, верно?

— Да, я живу в городе Орхус.

— Чем там занимаетесь?

— Я тренер команды «Орхус» U17. Первая команда играет в датской Суперлиге, а я работаю с молодёжью.

— Но начинали тренерскую карьеру вы во взрослой команде исландского «Фрама».

— Да, начинал там ассистентом тренера. Затем за 10 игр до конца главный ушёл в отставку, и меня поставили на его место на оставшийся сезон. Я сохранил команду в Суперлиге, спас от вылета и хотел остаться во «Фраме». Однако руководители взяли нового, более опытного специалиста и предложили мне снова быть ассистентом. Я отказался, потому что решил: лучше буду помощником тренера другой команды, но не этой.

— Почему?

— Во «Фраме» я хотел остаться главным. И для меня странно в той же команде снова менять роль с главного тренера на помощника.

РАГНАР СИГУРДССОН — ТРЕНЕР «ФРАМА» Фото: visir.is

— Планируете продолжать, развивать тренерскую карьеру во взрослом футболе?

— Конечно. Хочу идти максимально далеко, насколько это возможно. Быть тренером высокого уровня.

— Немного об Исландии: расскажите о Рейкьявике, где вы родились.

— Футбол – самый популярный вид спорта в Исландии, большинство маленьких детей мечтают стать профессиональными игроками. Гандбол и баскетбол тоже популярны, но футбол — наиболее.

Рейкьявик – хороший город, тихий и красивый. Однако можно получить куда больше удовольствия, выехав за него и посмотрев природу Исландии.

— Остальные города Исландии похожи на Рейкьявик?

— Нет, это всё же столица и самый крупный город страны. Большинство остальных городов Исландии больше похожи на деревни. Но могу сказать, что, если вы приезжаете из Москвы, Рейкьявик тоже может показаться деревней (улыбается). Однако для исландцев он очень большой.

ГОЛУБАЯ ЛАГУНА В ИСЛАНДИИ Фото: Raul Moreno/Getty Images

— Что обязательно должен сделать турист в Исландии?

— Так… Я, если честно, не эксперт в Исландии. Но главное, что нужно сделать, — посетить Голубую лагуну. Или, например, есть Рейнисфьяра Бич, который ещё называют чёрным пляжем – он тоже популярен среди туристов. Можете поехать в Исафьордюр и Сейдисфьордюр. Эти города находятся далеко от Рейкьявика, тен мне менее там очень красиво и интересно. Там ты можешь выйти из дома и пойти купаться в озере или пойти в сауну – для этого тоже есть много мест.

— Многие удивляются, как в такой маленькой стране регулярно появляются видные футболисты.

— Я много раз говорил об этом с людьми и думаю, это связано с ментальностью исландцев. У нас сильный характер, потому что нам нужно очень много и упорно работать, чтобы уехать из Исландии в топовые по-футбольному европейские страны. С самого рождения исландцы работают, чтобы достичь того, чего хотят. Ничто не даётся нам просто так.

— Какую роль играет футбол в жизни исландцев?

— Это очень важная часть жизни для детей. Говорю о спорте в целом, но в том числе и о футболе. Важно всегда что-то делать, быть активным. Чтобы дети не сидели за компьютерами, выходили на улицы и играли в футбол. В Исландии в спорт вкладывается много денег, это делает людей здоровыми. К тому же, когда наша сборная играет на крупных международных турнирах, это большое и невероятное событие для всей страны. Например, Евро-2016 во Франции. Десятки тысяч людей едут туда вместе, чтобы посмотреть на свою команду за рубежом. Это оказывает положительный эффект на народ.

— В Бразилии или Колумбии, например, футбол – главный социальный лифт. В Исландии не так?

— Я как-то говорил с одним парнем, и он действительно сравнил Исландию с Бразилией. Он говорил о том, почему топовых бразильских футболистов так много – им нужно становиться таковыми, чтобы выбраться наверх из фавел и рассчитывать на хорошее будущее. Думаю, нельзя сравнить сами страны в плане футбола, но однозначно можно сравнить ментальную составляющую бразильцев и исландцев, а также футболистов из этих стран. Нам нужно быть сильными и упорно работать – это то, в чём нас можно сравнить с бразильцами. Ты не можешь стать хорошим профессионалом со слабым характером.

«После Евро-2016 исландцы ждали побед в каждом матче»

— Что думаете о нынешнем поколении сборной Исландии?

— Сейчас у нас есть много хороших нападающих, однако в последние несколько лет у сборной Исландии существуют проблемы с обороной. Сейчас в команду пришёл новый тренер (Арнар Гуннлаугссон. – Прим. «Чемпионата»), и думаю, что следующий год может быть хорошим для нашей команды. Но сборной однозначно нужно больше хороших защитников, сейчас есть Сверрир Ингасон, с которым мы играли в «Ростове» – он лидер нынешней команды.

СБОРНАЯ ИСЛАНДИИ Фото: David Balogh/Getty Images

— Раньше хороших защитников в Исландии, наоборот, было больше.

— Да, раньше у нас всегда было четыре-пять неплохих защитников.

— Сильнейший игрок нынешней сборной – Альберт Гудмундссон из «Фиорентины»?

— Он – один из. У нас есть Орри Оускарссон из «Реала Сосьедад», Хакон Харальдссон из французского «Лилля» – невероятный игрок. Вот три сильнейших игрока Исландии сейчас.

— Эта сборная могла бы повторить ваше достижение из 2016-го – четвертьфинал финала Евро во Франции?

— Нет, не думаю. Как раз из-за обороны, нам нужны защитники лучше. Тогда – возможно.

— Давайте вернёмся в 2016-й. Можете назвать то выступление на Евро чудом?

— Это не чудо, но невероятное достижение. Никто не мог предугадать такое перед турниром. Исландия, страна с таким маленьким населением, так хорошо выступила на крупном международном турнире. Это казалось невозможным.

РАГНАР СИГУРДССОН В СБОРНОЙ ИСЛАНДИИ НА ЕВРО-2016 Фото: ​​​​​Lars Baron/Getty Images

— Верили, что можете выйти из группы с Португалией, Австрией и Венгрией?

— Верил всегда. Когда я играю в футбол, всегда надеюсь победить.

— Что чувствовали, когда в плей-офф вышли на Англию?

— Счастье! Английский футбол в Исландии смотрят больше всего, и я всегда очень хотел сыграть против англичан. Посмотреть, достаточно ли мы сильны на фоне такой команды. Был рад сыграть с Англией на Евро, мы их победили (2:1). Это один из лучших дней моей футбольной карьеры.

— В чём был секрет той сборной Исландии?

— Та команда очень много работала.

— После Евро в Исландии было ощущение, что футбол в стране теперь выйдет на новый уровень?

— Да, однозначно. До этого исландцы надеялись на победу, когда играла сборная, но после – они уже ждали побед в каждом матче.

— Почему не получилось на чемпионате мира в России?

— Думаю, на Евро нам очень везло. Мяч всегда летел куда надо и попадал в ворота. На ЧМ такого не было. До чемпионата мира удача всё время была на нашей стороне.