Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Динамо Махачкала — Зенит, РПЛ, 10 мая 2025: кто такой Хасанби Биджиев, где тренер работал, где играл, подробности, карьера

Уникальный путь тренера РПЛ. Привёз Ивановича, звёзд «Анжи» и засветился в Счётной палате
Дмитрий Зимин
Хасанби Биджиев — тренер «Динамо» Махачкала
Аудио-версия:
Комментарии
Факты о Хасанби Биджиеве, которые вы могли не знать.

«Динамо» Махачкала – большое удивление этого сезона. Команда, которая почти не обновила состав после выхода в РПЛ, доказала, что не всё решает только класс игроков. Порой важнее тренерская работа и стиль, благодаря которому можно добиваться результата. Один из архитекторов самой авторской команды РПЛ – Хасанби Биджиев. К 58 годам он почти не работал главным тренером, зато в других ролях соприкоснулся с запоминающимися проектами российского футбола – от «Локомотива» начала 2000-х до керимовского «Анжи». Удивительно, но главным он стал всего 10 лет назад – в родном Нальчике, откуда добрался до аналогичной роли в Махачкале.

Сегодня его команда сыграет с «Зенитом». И в случае набора очков «Динамо» сильно поможет «Краснодару» в чемпионской борьбе.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После карьеры Биджиев получил работу в Счётной палате. А потом собирал чемпионский «Локо»

Нынешний тренер Махачкалы был неплохим вратарём – поиграл ещё в Союзе, а в российский период съездил в Израиль. Закончил в 1998-м в «Локомотиве» за спиной Сергея Овчинникова, однако вместо тренерской или менеджерской работы Биджиев неожиданно резко сменил сферу деятельности. И два года провёл в Счётной палате. Вот что он сам рассказывал в интервью «Спорту День за Днём».

Хасанби Биджиев
Хасанби Биджиев
главный тренер «Динамо» (Махачкала)

«Повесил бутсы на гвоздь, и сразу же встал вопрос, что дальше делать. По специальности я экономист, университет закончил, чему-то научился. Всё получилось достаточно неожиданно: рассматривал вариант с госслужбой, и в какой-то момент в разговорах появился вариант трудоустройства в Счётной палате. Тогда руководил ведомством Хачим Кармоков, я пришёл к нему на собеседование, он дал мне определённые задания и поставил цели. Я пообещал и сделал. Потом меня послали на дополнительное обучение, по окончании — ещё одно собеседование, и я стал работником Счётной палаты. Моё направление было — социальная сфера и наука. Попал в хороший коллектив, к опытным людям, в инспекцию, которую возглавлял Алан Ужегов. Два года работы там были серьёзной школой. Для любого футбольного функционера такой опыт — замечательное подспорье. Во-первых, в обязанности входило знание большого числа законов, во-вторых, учился общаться с людьми на самых разных уровнях. Но всё равно к стадионам тянуло».

Тяга привела тренера в «Локомотив». В тот самый, где Биджиев заканчивал. Переговорил с президентом клуба Валерием Филатовым и тренером Юрием Сёминым, после чего занял должность технического директора, хотя функционал и заключался в основном в селекционной работе. Это сейчас нужно иметь большой бэкграунд, чтобы попасть в топ-клуб. Хоть и не всегда это работает именно так. 25 лет назад время было чуть другим. Институт спортивных директоров в российском футболе только зарождался, поэтому работу нередко получали бывшие игроки, требованием для которых было владение иностранными языками.

Хасанби Биджиев в «Локомотиве»

Хасанби Биджиев в «Локомотиве»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Рынок был ограничен. Биджиев вспоминал, что приоритетными направлениями являлись Латинская Америка и Балканы. Но также при его участии были приглашены звёзды «Локо» 2000-х – Джейкоб Лекхето, Джеймс Обиора, Бранислав Иванович и другие. Должность технического директора он занимал до 2006 года, а покинул клуб вместе с Валерием Филатовым. Тогда в «Локо» заходила новая власть во главе с Сергеем Липатовым, который хотел больше влиять на трансферы. И подписывать нужных игроков. Биджиев в такой конфигурации оказался лишним. Однако долго без работы Хасанби Эдуардович не сидел – в 2007-м на год оказался в «Амкаре», а клуб провёл лучший сезон в истории. Летом 2008-го дошёл до финала Кубка России, сменил тренера (так в России впервые оказался Миодраг Божович), а по итогам сезона пермяки заняли четвёртое место, сыграв 17 матчей «на ноль».

Нападающий, который тащит Самару:
Главное преображение весны в РПЛ. Получит ли Сергеев новое приглашение в топ-клуб?
Главное преображение весны в РПЛ. Получит ли Сергеев новое приглашение в топ-клуб?

Биджиев сосредоточился на тренерстве после работы с Хиддинком

Дальше у функционера случился первый опыт тренерской работы. Полгода ассистентом в нальчикском «Спартаке» у хорошо знакомого по «Локо» Владимира Эштрекова. И почти целый сезон в «Амкаре» у вернувшегося туда Божовича. Но после – новый большой проект: в июне 2012 года Биджиева пригласили в «Анжи» на должность спортивного директора. Это был уже расцветающий клуб, где к тому моменту работал Гус Хиддинк и появились первые звёзды. А уже при Биджиеве клуб приобрёл Виллиана, Ласина Траоре, Лассана Диарра, Александра Кокорина, Игоря Денисова и остальных. Правда, довольно быстро должность спортдиректора для функционера стала формальной: Хиддинк предложил ему войти в тренерский штаб и заниматься оперативной работой с командой.

Биджиев согласился, а после ухода Хиддинка даже какое-то время проводил тренировки сам. С приходом Гаджи Гаджиева покинул «Анжи», так как в тот момент осознал, что сам хочет быть главным. Первый полноценный опыт – нальчикский «Спартак». Туда Хасанби Эдуардович пришёл в кризисный период. Ещё зимой 2014-го клуб заявил о желании сняться с первенства Первой лиги, но всё же были найдёны средства для завершения сезона. В этот момент Биджиев и стал главным тренером, по-спортивному сохранив команду в элите. Однако отсутствие спонсора привело к понижению в классе.

В Нальчике Биджиев отработал до 2017 года, после чего получил предложение из Первой лиги. Тренера искал «Авангард». И с ним куряне выдали лучший на тот момент сезон в истории – 11-е место в ФНЛ + выход в финал Кубка России, проигранный «Тосно». Тренер покинул клуб по окончании сезона, а вскоре в Курске начались финансовые проблемы. У самого Биджиева наступила пауза в работе, и только в 2021 году он получил приглашение «Ротора» – помочь спасти Волгоград вместе с хорошим знакомым по «Локомотиву» Юрием Батуренко. У них не вышло, и Хасанби Эдуардович вернулся в нальчикский «Спартак».

Хасанби Биджиев в Курском «Авангарде»

Хасанби Биджиев в Курском «Авангарде»

Фото: avangard.ru

Зимой 2024-го – новый вызов. После ухода Курбана Бердыева про Биджиева вспомнили в «Динамо» и предложили ему вернуться в Махачкалу. Хотя со стороны назначение казалось странным. Бердыев вроде бы и уходит, но остаётся советником. Президент клуба – Гаджи Гаджиев – тоже имеет богатый тренерский опыт. Так что появлялись теории, что назначение Биджиева – это формальность. А работать будут Гаджиев и Бердыев. Однако новый тренер, судя по всему, выстроил границы. Принцип понятен: прислушиваться ко всем, но решать лично. Вот что он говорил почти год назад про Бердыева в интервью «Матч ТВ».

Хасанби Биджиев
Хасанби Биджиев
главный тренер «Динамо» (Махачкала)

«Мы с ним нормально общаемся и даже специально встречались после того, как вернулись со сборов в Махачкалу. Обсудили много вопросов, которые касались команды: слабые и сильные стороны футболистов, игровые моменты, тренировочный процесс. Была обстоятельная беседа, в ходе которой Курбан Бекиевич полностью всё рассказал мне и объяснил. После этого мы плотно на эту тему не общались. И в дела команды он не вмешивается. Но я знаю, что в любой момент могу обратиться к нему за помощью, и он всегда поможет».

В нынешнем сезоне уже точно ни у кого не осталось сомнений, что махачкалинское «Динамо» – команда именно Биджиева. Пусть и с принципами, которые в неё заложили Бердыев и Гаджиев. И для дебютного сезона РПЛ так долго держаться вне зоны стыков – это суперрезультат. А ещё Махачкала теперь может напрямую повлиять на чемпионскую гонку. Для этого нужно отобрать очки у «Зенита». И команде это под силу.

Как Питеру быть без Вендела:
«Зенит» потерял ключевого игрока. Как Семаку доигрывать сезон без Вендела?
«Зенит» потерял ключевого игрока. Как Семаку доигрывать сезон без Вендела?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android