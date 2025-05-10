Уникальный путь тренера РПЛ. Привёз Ивановича, звёзд «Анжи» и засветился в Счётной палате

«Динамо» Махачкала – большое удивление этого сезона. Команда, которая почти не обновила состав после выхода в РПЛ, доказала, что не всё решает только класс игроков. Порой важнее тренерская работа и стиль, благодаря которому можно добиваться результата. Один из архитекторов самой авторской команды РПЛ – Хасанби Биджиев. К 58 годам он почти не работал главным тренером, зато в других ролях соприкоснулся с запоминающимися проектами российского футбола – от «Локомотива» начала 2000-х до керимовского «Анжи». Удивительно, но главным он стал всего 10 лет назад – в родном Нальчике, откуда добрался до аналогичной роли в Махачкале.

Сегодня его команда сыграет с «Зенитом». И в случае набора очков «Динамо» сильно поможет «Краснодару» в чемпионской борьбе.

После карьеры Биджиев получил работу в Счётной палате. А потом собирал чемпионский «Локо»

Нынешний тренер Махачкалы был неплохим вратарём – поиграл ещё в Союзе, а в российский период съездил в Израиль. Закончил в 1998-м в «Локомотиве» за спиной Сергея Овчинникова, однако вместо тренерской или менеджерской работы Биджиев неожиданно резко сменил сферу деятельности. И два года провёл в Счётной палате. Вот что он сам рассказывал в интервью «Спорту День за Днём».

Хасанби Биджиев главный тренер «Динамо» (Махачкала) «Повесил бутсы на гвоздь, и сразу же встал вопрос, что дальше делать. По специальности я экономист, университет закончил, чему-то научился. Всё получилось достаточно неожиданно: рассматривал вариант с госслужбой, и в какой-то момент в разговорах появился вариант трудоустройства в Счётной палате. Тогда руководил ведомством Хачим Кармоков, я пришёл к нему на собеседование, он дал мне определённые задания и поставил цели. Я пообещал и сделал. Потом меня послали на дополнительное обучение, по окончании — ещё одно собеседование, и я стал работником Счётной палаты. Моё направление было — социальная сфера и наука. Попал в хороший коллектив, к опытным людям, в инспекцию, которую возглавлял Алан Ужегов. Два года работы там были серьёзной школой. Для любого футбольного функционера такой опыт — замечательное подспорье. Во-первых, в обязанности входило знание большого числа законов, во-вторых, учился общаться с людьми на самых разных уровнях. Но всё равно к стадионам тянуло».

Тяга привела тренера в «Локомотив». В тот самый, где Биджиев заканчивал. Переговорил с президентом клуба Валерием Филатовым и тренером Юрием Сёминым, после чего занял должность технического директора, хотя функционал и заключался в основном в селекционной работе. Это сейчас нужно иметь большой бэкграунд, чтобы попасть в топ-клуб. Хоть и не всегда это работает именно так. 25 лет назад время было чуть другим. Институт спортивных директоров в российском футболе только зарождался, поэтому работу нередко получали бывшие игроки, требованием для которых было владение иностранными языками.

Хасанби Биджиев в «Локомотиве» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Рынок был ограничен. Биджиев вспоминал, что приоритетными направлениями являлись Латинская Америка и Балканы. Но также при его участии были приглашены звёзды «Локо» 2000-х – Джейкоб Лекхето, Джеймс Обиора, Бранислав Иванович и другие. Должность технического директора он занимал до 2006 года, а покинул клуб вместе с Валерием Филатовым. Тогда в «Локо» заходила новая власть во главе с Сергеем Липатовым, который хотел больше влиять на трансферы. И подписывать нужных игроков. Биджиев в такой конфигурации оказался лишним. Однако долго без работы Хасанби Эдуардович не сидел – в 2007-м на год оказался в «Амкаре», а клуб провёл лучший сезон в истории. Летом 2008-го дошёл до финала Кубка России, сменил тренера (так в России впервые оказался Миодраг Божович), а по итогам сезона пермяки заняли четвёртое место, сыграв 17 матчей «на ноль».

Биджиев сосредоточился на тренерстве после работы с Хиддинком

Дальше у функционера случился первый опыт тренерской работы. Полгода ассистентом в нальчикском «Спартаке» у хорошо знакомого по «Локо» Владимира Эштрекова. И почти целый сезон в «Амкаре» у вернувшегося туда Божовича. Но после – новый большой проект: в июне 2012 года Биджиева пригласили в «Анжи» на должность спортивного директора. Это был уже расцветающий клуб, где к тому моменту работал Гус Хиддинк и появились первые звёзды. А уже при Биджиеве клуб приобрёл Виллиана, Ласина Траоре, Лассана Диарра, Александра Кокорина, Игоря Денисова и остальных. Правда, довольно быстро должность спортдиректора для функционера стала формальной: Хиддинк предложил ему войти в тренерский штаб и заниматься оперативной работой с командой.

Биджиев согласился, а после ухода Хиддинка даже какое-то время проводил тренировки сам. С приходом Гаджи Гаджиева покинул «Анжи», так как в тот момент осознал, что сам хочет быть главным. Первый полноценный опыт – нальчикский «Спартак». Туда Хасанби Эдуардович пришёл в кризисный период. Ещё зимой 2014-го клуб заявил о желании сняться с первенства Первой лиги, но всё же были найдёны средства для завершения сезона. В этот момент Биджиев и стал главным тренером, по-спортивному сохранив команду в элите. Однако отсутствие спонсора привело к понижению в классе.

В Нальчике Биджиев отработал до 2017 года, после чего получил предложение из Первой лиги. Тренера искал «Авангард». И с ним куряне выдали лучший на тот момент сезон в истории – 11-е место в ФНЛ + выход в финал Кубка России, проигранный «Тосно». Тренер покинул клуб по окончании сезона, а вскоре в Курске начались финансовые проблемы. У самого Биджиева наступила пауза в работе, и только в 2021 году он получил приглашение «Ротора» – помочь спасти Волгоград вместе с хорошим знакомым по «Локомотиву» Юрием Батуренко. У них не вышло, и Хасанби Эдуардович вернулся в нальчикский «Спартак».

Хасанби Биджиев в Курском «Авангарде» Фото: avangard.ru

Зимой 2024-го – новый вызов. После ухода Курбана Бердыева про Биджиева вспомнили в «Динамо» и предложили ему вернуться в Махачкалу. Хотя со стороны назначение казалось странным. Бердыев вроде бы и уходит, но остаётся советником. Президент клуба – Гаджи Гаджиев – тоже имеет богатый тренерский опыт. Так что появлялись теории, что назначение Биджиева – это формальность. А работать будут Гаджиев и Бердыев. Однако новый тренер, судя по всему, выстроил границы. Принцип понятен: прислушиваться ко всем, но решать лично. Вот что он говорил почти год назад про Бердыева в интервью «Матч ТВ».

Хасанби Биджиев главный тренер «Динамо» (Махачкала) «Мы с ним нормально общаемся и даже специально встречались после того, как вернулись со сборов в Махачкалу. Обсудили много вопросов, которые касались команды: слабые и сильные стороны футболистов, игровые моменты, тренировочный процесс. Была обстоятельная беседа, в ходе которой Курбан Бекиевич полностью всё рассказал мне и объяснил. После этого мы плотно на эту тему не общались. И в дела команды он не вмешивается. Но я знаю, что в любой момент могу обратиться к нему за помощью, и он всегда поможет».

В нынешнем сезоне уже точно ни у кого не осталось сомнений, что махачкалинское «Динамо» – команда именно Биджиева. Пусть и с принципами, которые в неё заложили Бердыев и Гаджиев. И для дебютного сезона РПЛ так долго держаться вне зоны стыков – это суперрезультат. А ещё Махачкала теперь может напрямую повлиять на чемпионскую гонку. Для этого нужно отобрать очки у «Зенита». И команде это под силу.