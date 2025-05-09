Топ-события субботы: ЦСКА — «Краснодар» в РПЛ, Кубок Стэнли, плей-офф НБА и теннис

Яркое 10 мая: выезд «Зенита» в Махачкалу, Слуцкий в китайской Суперлиге, Бобровский в плей-офф НХЛ, а также ЧМ по хоккею и пляжному футболу!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Флорида Пантерз» — «Торонто Мэйпл Лифс», НХЛ, плей-офф, 1/4 финала, третий матч

Интрига: «Флорида» одержит первую победу в серии?

Действующий чемпион отлично начал плей-офф и смял в первом раунде «Тампу» со счётом 4-1. Однако во втором дела пока не клеятся – два поражения в основное время на выезде ставят «пантер» в очень шаткое положение. По первым двум матчам можно сказать одно – обе команды готовы положить на алтарь победы всё. От этого уже не один игрок получил повреждение, а о некоторых мы можем и вовсе не знать. Третья игра продолжит тенденцию, сложившуюся в играх в Торонто?

🏀 2:30: «Индиана Пэйсерс» — «Кливленд Кавальерс», НБА, плей-офф, 1/4 финала, третий матч

Интрига: лучшая команда Востока воспрянет духом?

Многие могли предположить, что «Индиана» победит «Кливленд» хотя бы в одном матче на выезде, но, чтобы «Кавальерс» начали серию с 0-2 — об этом не думал никто. Тайриз Халибёртон положил победную «трёшку» во второй встрече, сделав громкое заявление: «Пэйсерс» готовы одолеть фаворита». Конечно, травмы Мобли, Гарлэнда и Хантера сыграли свою роль, однако отступать уже «Кливленду» нельзя.

🏒 4:30: «Виннипег Джетс» — «Даллас Старз», НХЛ, плей-офф, 1/4 финала, второй матч

Интрига: что ждать от Рантанена на этот раз?

Микко Рантанен в этом плей-офф очень быстро сломал стереотип «зависимости от Маккиннона», хотя предпосылок к этому было немного – финн после обмена из «Колорадо» не был похож на самого себя около трёх месяцев. Но после хет-трика в седьмом матче Микко заставил о себе говорить с восторгом. Не менее бойко он начал серию с «Виннипегом», вновь оформив хет-трик. Обладатель Президентского кубка смотрелся достойно в первой встрече и мог рассчитывать на успех – получится ли это сделать во втором матче?

🏀 5:00: «Денвер Наггетс» — «Оклахома-Сити Тандер», НБА, плей-офф, 1/4 финала, третий матч

Интрига: у Джокера остались карты в рукаве?

«Денвер» в первом матче каким-то невероятным образом забрал победу. «Оклахома» не могла себе позволить отдать вторую игру. Так и случилось, «Тандер» просто уничтожили соперника (149:106). Серия переезжает на высокогорье Колорадо, где царит Никола Йокич. Удастся ли сербу сделать что-то такое, что остановит лучшую команду Запада?

🎾12:00*: Фабиан Марожан (Венгрия) — Андрей Рублёв (Россия, 16), Рим, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено.

Интрига: выиграет ли Рублёв первый матч после вылета из топ-10?

В Мадриде Андрей Рублёв не смог защитить очки за титул, уступив в третьем круге, и впервые за долгое время выпал из первой десятки. Попробовать реабилитироваться за неудачу Рублёв может в Риме. Здесь он четыре года назад дошёл до четвертьфинала, а в 2024-м остановился в третьем круге. Противостоять ему будет Фабиан Марожан, который два года назад в Риме победил Карлоса Алькараса. В личных встречах с Марожаном Рублёв ведёт со счётом 2-1, при том что в 2025-м соперники уже успели обменяться победами на харде. В Гонконге выиграл венгр (7:5, 3:6, 6:3), в Роттердаме сильнее был россиянин (7:6 (7:2), 7:6 (9:7)).

🏒 13:20: Словения — Канада, чемпионат мира, групповой этап

Интрига: Марк-Андре Флёри дебютирует на мировых первенствах под завершение карьеры?

Марк-Андре Флёри не играл вплоть до окончания карьеры на чемпионатах мира, но «последний танец» решил устроить именно на международной арене. Да, основным вратарём он вряд ли будет, но в матче с аутсайдером группы Цветочек точно должен получить шанс. Канадцы везут очень хорошую команду, ждать в первой встрече разгрома или словенцы поборются?

🎾13:30*: Диана Шнайдер (Россия, 13) — Жаклин Кристиан (Румыния), Рим, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено.

Интрига: побьёт ли Шнайдер личный рекорд в Риме?

Год назад Диана Шнайдер дебютировала на «тысячнике» в столице Италии и уступила тогда в третьем круге. Таким образом, 21-летней россиянке нужно выиграть лишь один матч, чтобы побить личный рекорд в Риме. Помешать Диане в этом может Жаклин Кристиан. В первых двух встречах на турнире румынская теннисистка не отдала ни партии. Шнайдер и Кристиан впервые сразятся друг с другом.

⚽️ 14:00: «Шанхай Шэньхуа» — «Циндао Вест Кост», Китайская Суперлига, 12-й тур

Интрига: «Шанхай» Слуцкого снова не пропустит в матче с «Циндао»?

Команда Леонида Слуцкого возглавляет таблицу чемпионата Китая по итогам 11 туров. Правда, она опережает «Чэнду» только по дополнительным показателям. «Шанхай» потерпел всего одно поражение в турнире, а теперь его ждёт встреча с шестым клубом лиги. «Циндао» по два раза победил и проиграл в пяти предыдущих турах. При этом он забивает (19 голов) почти столько же, сколько и пропускает (17). В прошлом сезоне «Шанхай» дважды одолел соперника — 2:0 и 1:0.

⚽️ 14:30: «Оренбург» — «Химки», РПЛ, 28-й тур

Интрига: одержит ли «Оренбург» четвёртую победу на весеннем отрезке?

«Оренбургу» нужно набирать три очка, иначе он почти наверняка не дотянется до зоны переходных встреч. А «Химкам» необходимо не упасть туда по итогам сезона. Подмосковная команда ни разу не победила после увольнения Франка Артиги с поста главного тренера. «Оренбург» обыграл весной дома и «Факел» (1:0), и махачкалинское «Динамо» (2:1). Справится ли команда Владимира Слишковича с ещё одним конкурентом на искусственном поле?

⚽️ 16:00: «Черноморец» — «Балтика», Первая лига, 32-й тур

Интрига: «Балтика» оформит возвращение в РПЛ?

«Балтике» достаточно набрать одно очко, чтобы оформить возвращение в РПЛ. В прошлом туре у команды Андрея Талалаева была такая же задача, но она не справилась с «Торпедо» (0:1). «Черноморец» одержал три победы подряд и забрался в первую тройку. До второго места — отставание в одно очко. Отрыв от четвёртой строчки — такой же. В первом круге «Балтика» обыграла соперника дома (2:0). Возьмёт ли южный клуб реванш?

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🏐 16:30: «Зенит-Казань» — «Локомотив», Кубок России, мужчины, 1/2 финала

Интрига: сможет ли команда Константинова повторить чудо трёхлетней давности?

Три года назад тоже в полуфинале, в таком же формате, но в «Финале шести» Суперлиги команда Пламена Константинова остановила «Зенит-Казань». Причём в трёх сетах! Сейчас «Локомотив» — аутсайдер, однако вполне может дать бой. Особенно если полетит подача. А вот фактора лишнего дня отдыха новосибирцы лишились. Алексей Вербов в матче с «Динамо-ЛО» сыграл полностью вторым составом и не прогадал. И конечно, в Казани помнят о событиях трёхлетней давности. Сумеют ли пройти в финал на этот раз?

⚽️ 17:00: «Динамо» Махачкала — «Зенит», РПЛ, 28-й тур

Интрига: «Зенит» сократит отставание от «Краснодара» в чемпионской гонке?

Важнейшая игра для «Зенита». Любая потеря очков — «Краснодар» заметно приблизится к долгожданному титулу. «Динамо» несколько недель назад оказало долгожданное сопротивление «быкам». Да, уступило (2:3), однако не реализовало пенальти в добавленное время. Так что «Зениту» не нужно рассчитывать на лёгкую победу. К тому же в первом круге сине-бело-голубые обыграли соперника дома (2:1), но сделали это не без проблем.

⚽️ 17:00: Беларусь — Сенегал, ЧМ по пляжному футболу, 1/2 финала

Интрига: справится ли Беларусь со сборной Сенегала?

Терять команде Николаса Альварадо уже нечего — белорусы уже как минимум повторили лучший результат в истории — ворвались в топ-4. Теперь его можно только улучшить! В полуфинале ЧМ-2025 их соперником станет Сенегал — восьмикратный победитель Кубка Африки. Недооценивать эту команду нельзя: на групповом этапе Сенегал был сильнее Испании, Таити и Чили, а в 1/4 финала выжил в битве с Италией. Так что лёгкой прогулкой этот матч для Беларуси точно не станет! Да и обилия голов в нём ждать не стоит, ведь команды могут сделать акцент на оборонительных действиях. Перчинки грядущей битве добавляет и тот факт, что ни белорусы, ни сенегальцы ни разу в своей истории не выходили в финал чемпионата мира, а лучшим результатом обеих сборных стало четвёртое место. Кто снова упрётся в потолок, а кто впервые поборется за золотые медали? Узнаем уже скоро!

⚽️ 18:30: Португалия — Бразилия, ЧМ по пляжному футболу, 1/2 финала

Интрига: кто же всё-таки главный фаворит чемпионата мира?

Разбуди ночью любого поклонника пляжного футбола с вопросом: «Кто лучше всех в мире играет в пляжный футбол?» – и тот, скорее всего, назовёт Бразилию, Россию и Португалию. Россиян на чемпионаты мира по-прежнему не пускают, а вот бразильцы и португальцы сошлись в полуфинале ЧМ-2025. Это две суперзвёздные, суперопытные, супертитулованные команды. И для каждой из них поражение в полуфинале будет трагедией. Однако кому-то придётся остаться без финала. Больше шансов на победу, кажется, у Бразилии. Португалия на этом турнире играет ярко, но как будто без запаса прочности. Так ли это на самом деле? Узнаем в субботу вечером!

⚽️ 19:00: «Лацио» — «Ювентус», Серия А, 36-й тур

Интрига: кто победит в битве претендентов на место в Лиге чемпионов?

В Италии лютая заруба за четвёртое место, которое даёт право сыграть в Лиге чемпионов в новом сезоне. На него претендуют и «Лацио», и «Ювентус» (а ещё «Рома» и «Болонья»). Туринский клуб пока занимает пятое место, римский — шестое. Оба уступают «Роме» по дополнительным показателям. «Лацио» не проигрывает в чемпионате Италии почти два месяца — с 16 марта. Столичная команда постарается взять реванш за поражение в первом круге (0:1).

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⚽️ 19:30: ЦСКА — «Краснодар», РПЛ, 28-й тур

Интрига: прервёт ли «Краснодар» неудачную серию в матчах с ЦСКА?

«Краснодар» не обыгрывал ЦСКА в Москве с 2018 года. Сейчас «быки» опережают «Зенит» на четыре очка, поэтому у них есть право на ошибку. Даже поражение в столице не скинет «Краснодар» с первого места в таблице. Армейцы рубятся за третье место, так что они не планируют терять очков во встрече с лидером РПЛ. К тому же команда Марко Николича не потерпела ни одного поражения в лиге после рестарта. Прервётся ли какая-то из двух серий?

🏐 19:30: «Зенит» СПб — «Динамо» Москва, Кубок России, мужчины, 1/2 финала

Интрига: кто победит в принципиальном противостоянии?

Матч команд, у которых достаточно сложные отношения. В своё время петербуржцы никак не могли обыграть москвичей, а те регулярно подтрунивали над этим фактом в социальных сетях. За «Динамо» — лишний выходной и свежесть — команда вылетела в плей-офф Суперлиги в 1/4 финала. Но и Владимир Алекно, решив задачу во второй встрече «Финала шести», дал отдохнуть основному составу. Будет жарко!

⚽️ 22:00: «Монпелье» — «ПСЖ», Лига 1, 33-й тур

Интрига: как сыграет Сафонов, если получит место в основе?

На этой неделе «ПСЖ» пробился в финал Лиги чемпионов после того, как снова обыграл «Арсенал» (2:1). Мы рассчитываем на то, что место в воротах в игре чемпионата Франции займёт Матвей Сафонов. Тем более Джанлуиджи Доннарумма получил отдых до середины следующей недели. Парижане давно решили вопрос с победой в турнире. Теперь они спокойно доигрывают сезон в Лиге 1. Матч не имеет значения и для «Монпелье», который никак не поднимется выше последнего места в таблице.

🏀 22:30: «Нью-Йорк Никс» — «Бостон Селтикс», НБА, плей-офф, 1/4 финала, третий матч

Интрига: увидим ли мы чемпионский характер?

Уверенно вести в двух матчах к перерыву, однако слить всё своё преимущество во второй половине — это сценарий обеих игр «Бостона» в серии с «Нью-Йорком». Пока ещё действующий чемпион уступает со счётом 0-2. Противостояние переезжает на «Ти-Ди Гарден», где поддержка у «Никс» будет отменной. «Кельты» уже показывали несколькими годами ранее, что способны вернуться и после 0-3, но, может, не нужно доводить до этого, а пора включаться?