«Решение Романцева было шоком». Почему матч со «Спартаком» — главный для тренера «Динамо»

Для московского «Динамо» и «Спартака» очная встреча в 28-м туре РПЛ – главная часть битвы за бронзовые медали. Проигравший в столичном дерби, скорее всего, выпадет из борьбы за топ-3. А для исполняющего обязанности главного тренера бело-голубых Ролана Гусева это ещё и важная личная история. Не только по той причине, то Гусев – воспитанник «Динамо» и бывший игрок ЦСКА. Отказ «Спартаку» оставил экс-полузащитника без чемпионата мира.

До того, как перейти в ЦСКА, Гусев отыграл за «Динамо» шесть лет. Дебютировал в высшей лиге в апреле 1996-го при Адамасе Голодце, причём, что интересно, в дерби с армейцами (1:1). Самым успешным для правого полузащитника был сезон-2000, в котором он набрал 12+5. Больше за всю карьеру забивал только однажды – в чемпионате России 2002 года, когда дебютировал за ЦСКА. Тогда Ролан поделил первое место в списке лучших бомбардиров, наколотив 15 мячей.

Для «Динамо» при Гусеве самым успешным получился сезон-1997, когда команда взяла бронзу. В остальных чемпионатах бело-голубые не блистали – одно четвёртое место, два пятых и два девятых. Даже назначение главным тренером Валерия Газзаева, при котором полузащитник пережил лучшие годы карьеры, не превратило «Динамо» в реального претендента на чемпионский титул. В отличие от ЦСКА.

В России золото сезон за сезоном брал в тот период «Спартак» Олега Романцева и Георгия Ярцева. Каждый год с 1996-го по 2001-й – шесть титулов подряд! Трудно было найти российского игрока, который не мечтал бы попасть в команду Романцева. Но в любом правиле, как известно, есть свои исключения. В этом случае – Гусев.

Романцеву очень нравился правый полузащитник «Динамо», чего Олег Иванович и не скрывал. Ролан подходил под футбол, который ставил главный тренер «Спартака». Возглавляя по совместительству сборную России, Романцев был первым, кто вызвал Гусева в национальную команду. Динамовец дебютировал за неё ровно 25 лет назад – в мае 2000-го в товарищеской встрече со Словакией. А со старта отборочного цикла ЧМ-2022 превратился в игрока основы.

Впрочем, Гусев попадал в стартовый состав не во всех встречах. Всё-таки конкуренция в сборной России была нешуточная. В 1-м туре появился в основе в выездной игре со Швейцарией (1:0). Во 2-м и 3-м остался в запасе, когда команда Романцева билась дома с Люксембургом (3:0) и Словенией (1:1). Затем динамовец начинал с первых минут матчи с Фарерами (1:0) в «Лужниках» и Югославией (1:0) в Белграде, где Ролан даже сделал голевой пас Владимиру Бесчастных. В 6-м и 7-м турах Гусев посмотрел со скамейки встречи с Югославией (1:1) дома и Люксембургом (2:1) на выезде. А на финише отборочного цикла в сентябре-октябре 2001 года вышел в основе в Словении (1:2), остался в запасе на Фарерах (3:0) и получил место в стартовом составе на игру со Швейцарией (4:0) в Москве.

В общем, было понятно, что на поездку на ЧМ-2002 Гусев наиграл. С учётом желания Романцева подписать динамовца в «Спартак», его позиции в сборной России выглядели прочными. Однако затем случился трансфер, после которого Олег Иванович «забыл» про Ролана. Или вернее – не случился.

Ролан Гусев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Ведя переговоры со «Спартаком», Гусев, по его словам, не говорил чёткого «да» или «нет». Помимо Романцева, полузащитника убеждали на трансфер спортивный директор красно-белых Александр Шикунов и Андрей Червиченко. Ходили слухи, что будущий президент клуба предложил Ролану подписать чистый лист вместо контракта.

«Не совсем чистый лист, – вспоминал Гусев. – Мне действительно предложили поставить подпись под контрактом. А с цифрами, суммой контракта, как они мне сказали, потом разберутся… Всё, что ни делается, всё к лучшему. Переход в «Спартак» не состоялся, а я провёл отличные годы в ЦСКА».

Сам Романцев так комментировал в январе 2002 года срыв трансфера полузащитника «Динамо»:

«Можно ли назвать неудачей то, что «Спартаку» не удалось заполучить Ролана Гусева? Жизнь покажет. Я приглашал этого игрока, и он давал добро. Однако оказалось, что он вёл и другие переговоры. Потому я в какой-то мере даже доволен, что он не пришёл к нам».

Олег Романцев Фото: РИА Новости

ЦСКА привлёк Гусева возможностью выступать под руководством прекрасно знакомого ему тренера Газзаева и лучшими финансовыми условиями по сравнению с красно-белыми. Спустя годы Ролан признался – он и не пошёл бы в «Спартак», к которому не испытывал тёплых чувств. Полузащитнику просто не хотелось терять место в сборной России на ЧМ-2002, разочаровав Романцева.

«Вы же понимаете, что я просто не мог оказаться в «Спартаке» и ответить ему согласием, – объяснял Гусев. – Почему? Меня так воспитывали ещё в детско-юношеской школе «Динамо». «Спартак» с юных лет являлся для меня раздражителем. Внутреннее чувство не позволило бы мне перейти в состав красно-белых. В итоге пошёл в ЦСКА и ни о чём не жалею… А «Спартаку» я не мог сказать «да».

После завершения отборочного цикла ЧМ-2002 Гусев поучаствовал ещё в товарищеской встрече с Латвией (3:1), сделав голевой пас Александру Панову. После чего посмотрел со скамейки февральский спарринг с Ирландией и больше в сборную России при Романцеве не вызывался. Хотя перед чемпионатом мира разыгрался, например, набрал 1+1 в дерби с красно-белыми за ЦСКА. Ролан не сомневается – отказ от перехода в «Спартак» поставил крест на его участии в ЧМ-2002. Гусев рассказывал о своём последнем разговоре с Романцевым в национальной команде:

«В Латвии он меня вызвал и сказал, что настал тот момент, когда мы можем подписать контракт. Я говорю: «Олег Иванович, я в ЦСКА ухожу». Потом приехал на одну товарищескую игру с ирландцами, и всё. В этот день он мне сказал: «Выиграешь ты серебро или бронзу, но золото – никогда». Потом журналисты уже начали звонить: «Знаете, что вы не в заявке?». Для меня это было шоком. Была мечта детства, хотелось побывать на этом турнире. Думал, что мечта уже сбылась».

Помимо Гусева, перед ЧМ-2002 Романцев отцепил ещё нескольких игроков, которые в той или иной мере могли рассчитывать на место в сборной России на чемпионат мира. Прежде всего голкипера Сергея Овчинникова. А ещё – Омари Тетрадзе, Андрея Каряку, Дениса Лактионова и Андрея Аршавина, чья карьера была на взлёте. К слову, Аршавина в то время тренер «Спартака» также безуспешно пытался забрать в свою клубную команду. А на просьбу журналистов объяснить причины отсутствия в заявке полузащитника «Динамо» и голкипера «Локомотива» Романцев сказал как отрезал: «В отношении Овчинникова и Гусева вопрос закрыт».

В ЦСКА Гусев завоевал 10 трофеев, включая три чемпионских титула и Кубок УЕФА. «Спартак» же за эти годы выиграл только Кубок России сезона-2002/2003 – последний трофей при Романцеве. Ролан вернулся в сборную уже при Газзаеве, который сменил коллегу из «Спартака» после провала на ЧМ-2002.

Затем у Гусева был ещё только один шанс выступить на чемпионате мира. Он принимал участие в отборочном цикле ЧМ-2006 и в своём последнем матче за сборную России с Люксембургом отдал два голевых паса. Но наша команда пропустила вперёд Португалию и Словакию – в тот год без главного турнира карьеры остались все её игроки.

В тексте использованы цитаты в интервью для «Матч ТВ» и «Спорт-экспресса».