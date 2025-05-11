«Весь мир видел фол на Роналду. Кроме судьи». Каким было первое из 19 «класико» Анчелотти

В октябре 2013-го Криштиану назвал арбитра трусом. А к последнему матчу с «Барсой» итальянец подошёл с удивительной статистикой.

«Барселона» и «Реал» снова сыграют друг с другом — четвёртый раз в сезоне. По всей видимости, это «класико» станет последним в тренерской карьере Карло Анчелотти. Если, конечно, спустя какое-то время он не вернётся в Мадрид или не подпишет контракт с «Барселоной». Испанские СМИ утверждают, что итальянец покинет «Реал» по окончании сезона, а вакантный пост займёт Хаби Алонсо. Он вчера как раз объявил об уходе из «Байера». А помните, каким было первое «класико» для Анчелотти 12 лет назад?

В 2013-м «Реал» купил Бэйла, а «Барса» — Неймара

Карло возглавил «Реал» летом 2013 года — он пришёл на смену Жозе Моуринью. Чуть позже мадридский клуб выложил огромные деньги за трансфер Гарета Бэйла — «Тоттенхэм» заработал на переходе € 101 млн (по данным Transfermarkt). К слову, валлиец вышел в стартовом составе «Реала» на «класико». До этого он играл в основе всего один раз, поскольку никак не мог набрать форму.

Непримиримые соперники встретились друг с другом в 10-м туре Примеры. На тот момент «Барса» возглавляла таблицу, а «Реал» занимал третье место с отставанием в три очка. «Класико» стало дебютным не только для Бэйла и Анчелотти, но и для главного тренера каталонцев Херардо Мартино. Неймар («Барса» купила его летом 2013-го за € 88 млн) тоже впервые сыграл в главной встрече чемпионата Испании.

«Я видел все «класико» за прошедшие несколько лет, даже покупал трансляции, чтобы смотреть их по телевизору, — говорил Анчелотти на пресс-конференции перед игрой. — Но мне повезло, завтра не придётся платить за просмотр. Видел много матчей в своей жизни, однако «класико» мне нравится больше всего. Мы не должны придумывать план по устранению Неймара, потому что тогда придётся приготовить что-то похожее для Месси, Иньесты, Алексиса… Надо просто организованно работать в обороне как команда».

Испанское издание Marca перед матчем поместило на первую страницу гигантских, чуть ли не во всю полосу высотой, Бэйла и Неймара. Хедлайнеры предыдущих «класико» — Лионель Месси и Криштиану Роналду — на этот раз оказались в «подвале» страницы. Посыл понятен: аргентинец и португалец уже всё доказали, теперь ваша очередь, Бэйл и Неймар, продемонстрировать, на что вы способны.

Гарет Бэйл (с мячом) провалил первое «класико» Фото: Denis Doyle/Getty Images

Анчелотти выпустил Рамоса опорником, Мартино — Фабрегаса как «ложную девятку»

Анчелотти отправил Икера Касильяса и Карима Бензема на лавку, а Серхио Рамос появился в опорной зоне. Тем самым итальянец хотел сбалансировать состав. Забегая вперёд, скажем, что испанец потерялся в средней линии. Он запомнился только ошибками и нарушениями правил. Бэйл, в свою очередь, вышел на позицию центрального нападающего. «Барса» убрала в запас Алексиса Санчеса и вышла на матч с «ложной девяткой» — эта роль досталась Сеску Фабрегасу.

Хозяевам хватило всего 19 минут, чтобы привести громадную чашу стадиона «Камп Ноу» в экстаз. Неймар не переиграл Диего Лопеса с первой попытки, но сделал это со второй. Умница Андрес Иньеста стянул на себя трёх соперников и покатил на бразильца. Удар Неймара, небольшой рикошет от Дани Карвахаля — и мяч влетает в нижний угол.

Футболисты «Барселоны» празднуют первый гол Фото: David Ramos/Getty Images

Бэйл за первый тайм отметился двумя очень неточными ударами. Месси не попал в дальний угол после паса Иньесты, а в концовке половины арбитр Ундиано Мальенко не поставил пенальти в пользу «Реала». Мяч рикошетом от колена Виктора Вальдеса попал в руку Адриано и вернулся обратно к вратарю. Назначь судья пенальти, и футболисты «Барселоны», скорее всего, спокойно приняли бы решение. Однако Мальенко этого не сделал.

Возможно, помня об этом эпизоде, судья не удалил Рамоса в начале второй половины. Удар Серхио по ногам Иньесте вполне тянул на второе предупреждение. Мальенко ограничился устным внушением, а Анчелотти спустя несколько минут снял Рамоса с игры. Чуть позже итальянец разменял Бэйла на Бензема. Перестановки оживили игру гостей. Бензема зарядил в перекладину, а Роналду упал после толчка в спину от Хавьера Маскерано. Мальенко решил, что это не пенальти.

Криштиану Роналду в ярости Фото: David Ramos/Getty Images

«Реал» давил всё сильнее, но пропустил второй. Свежий Алексис Санчес получил передачу от Неймара и роскошным «парашютом» закинул мяч в ворота Лопеса. Гол+пас — отличный дебют бразильца в «класико»! На 83-й минуте Дани Алвес вывалился один на один с вратарём, а перед этим прокинул мяч между ног Роналду. Только реакция Лопеса спасла гостей от разгрома.

Португалец исправился в добавленное время. Нашёл передачей резервиста Хесе Родригеса, а тот пустил мяч под Вальдесом. Будь у «Реала» больше времени, он, конечно, поборолся бы за ничью. За полторы минуты команда Анчелотти не спаслась. «Барса» закрепилась на первом месте и оторвалась от принципиального соперника на шесть очков.

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Роналду назвал судью трусом. Команды обменялись колкостями после игры

После матча полыхало по полной программе. Представители «Реала» ожидаемо полоскали арбитра.

Эмилио Бутрагеньо, директор по связям с общественностью «Реала»: «Мы не заслуживали поражения. В ключевых моментах всё было против «Реала». Маскерано толкнул Роналду в штрафной. На наш взгляд, это чистый пенальти».

Карло Анчелотти, главный тренер «Реала»: «Маскерано фолил на Роналду, и в этом моменте был чистый пенальти. Весь мир видел нарушение! Только судья не видел этого».

Карло Анчелотти остался недоволен работой арбитра Фото: David Ramos/Getty Images

Серхио Рамос, защитник «Реала»: «Есть вещи, с которыми мы не можем бороться: два чистых пенальти и игра рукой. В подобных играх вы не можете даже поговорить с судьями».

Марсело, защитник «Реала»: «Такое всегда происходит на «Камп Ноу». Арбитр навредил нам. Он не назначил два чистых пенальти. Я не говорю, что «Реал» проиграл из-за судьи, но есть вещи, которые мы не в состоянии контролировать».

Херардо Мартино, главный тренер «Барселоны»: «Как и до сегодняшнего дня, я стараюсь не говорить о судействе, а тем более когда другой тренер уже сделал это».

Серхио Бускетс, полузащитник «Барселоны»: «Реал» жалуется на судейство? Они всегда ищут оправдания. У «Реала» нет причин жаловаться. Ни сейчас, ни в начале сезона».

Хави Эрнандес, полузащитник «Барселоны»: «Фол на Роналду? Я не знаю. В футболе постоянно подталкивают. Арбитр не дал пенальти, и это для нас хорошо. Считаю, что, хотя «Реал» и играл хорошо, «Барселона» была лучше».

Сеск Фабрегас, полузащитник «Барселоны»: «Результат матча справедлив. Мы действовали лучше «Реала» и смогли забить два мяча, это заслуженная победа. Уверен, что на мне был пенальти. Игроки «Реала» уступили и теперь ищут оправдание. Если бы мы захотели, то тоже говорили бы о судействе в этой игре».

Дани Алвес, защитник «Барселоны»: «Футболистам «Реала» нужно жаловаться на арбитров меньше всех. Вот уже несколько туров, как судьи им помогают».

Лионель Месси, Алексис Санчес и Неймар празднуют второй гол Фото: Denis Doyle/Getty Images

Роналду после эпизода с падением после фола со стороны Маскерано не побоялся оскорбить Мальенко. «Ничего не было? Трус!» — прокричал португалец в адрес судьи. Арбитр, видимо, не услышал, поскольку в рапорте после встречи не было подобной отметки. Издание AS организовало опрос среди пользователей по поводу работы Мальенко в «класико». В голосовании приняли участие более 46 тыс. человек. 53% посчитали, что судья повлиял на исход матча.

«Реал» и «Барса» завершили чемпионат с одинаковым количеством очков (по 87). Каталонцы опередили соперника по дополнительным показателям, однако трофей забрал «Атлетико» (90 очков). «Реал», в свою очередь, обыграл «Барсу» в финале Кубка Испании (помните забег Бэйла?) и взял Лигу чемпионов (Рамос спас в финале на 90+3-й минуте).

Анчелотти пока чаще проигрывает в «класико», чем побеждает

Предстоящее «класико» станет для Анчелотти 20-м (он дважды заходил в мадридский клуб). «Реал» под его руководством одержал девять побед в этих встречах и потерпел 10 поражений. Получается, при итальянце в «класико» соперники никогда не играли вничью. Если учитывать статистику только в Примере, то «Реал» одержал пять побед и потерпел шесть поражений.

Мадридский клуб дважды громил соперника при Анчелотти. В апреле 2023 года «Реал» унизил «Барсу» (4:0) в полуфинале Кубка Испании, а в начале 2024-го столичная команда победила в финале Суперкубка страны (4:1). При этом «Реал» трижды проигрывал «Барселоне» с большой разницей в счёте. Дважды — по 0:4 в чемпионате Испании (март 2022-го и октябрь 2024-го). Плюс было недавнее поражение в финале Кубка со счётом 2:5. «Реал» уступил в трёх предыдущих матчах при Анчелотти. Удастся ли итальянцу напоследок прервать неприятную серию?