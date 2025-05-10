Топ-события воскресенья: «Динамо» — «Спартак», «Барса» — «Реал», искромётный хоккей и UFC

Яркое 11 мая: «Ливерпуль» — «Арсенал», Овечкин в плей-офф НХЛ, теннис, финал ЧМ по пляжному футболу, «Локо» — «Зенит» в Единой лиге и НБА!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 1:00: «Каролина Харрикейнз» — «Вашингтон Кэпиталз», НХЛ, плей-офф, 1/4 финала, третий матч

Интрига: кто выйдет вперёд в серии?

«Каролина» смогла забрать первую встречу в овертайме, однако «Вашингтон» не стал отдавать сопернику оба матча на своей арене, взяв реванш спустя пару дней и сравняв счёт в этом противостоянии. У «Харрикейнз» Рода Бриндамора есть репутация домашней команды, и ближайшие две игры пройдут как раз на их площадке. Значит ли это, что «ураганы» вновь добудут себе преимущество в серии?

🏀 3:30: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Миннесота Тимбервулвз», НБА, плей-офф, 1/4 финала, третий матч

Интрига: без Карри дома ловить нечего?

Если в первом матче травма Стефена Карри никак не отразилась на результате — «Голден Стэйт» одержал победу — то во втором «Миннесота» смотрелась уже совсем другой командой. Серия при равенстве (1-1) переезжает в Сан-Франциско. «Воины» на домашнем паркете обычно выступают отменно. Удастся ли Батлеру с Грином в отсутствие главной звезды навязать борьбу «волкам»?

🏒 4:00: «Эдмонтон Ойлерз» — «Вегас Голден Найтс», НХЛ, плей-офф, 1/4 финала, третий матч

Интрига: «Эдмонтон» упрочит лидерство?

«Нефтяники» мощно провели выездную для себя часть этой серии, забрав две победы на площадке «Вегаса». Команда Фила Кэссиди находится в незавидном положении – теперь им предстоит отправиться в логово «Ойлерз» и постараться зацепить там хотя бы одну победу, чтобы сохранить шансы спастись в этом противостоянии. Смогут ли «рыцари» сделать это уже в предстоящей игре?

🥊 5:00*: Заур Абдуллаев (Россия) — Рэймонд Мураталья (США), титульный бой

*Время боя может измениться и будет уточнено.

Интрига: Абдуллаев сможет приблизиться к Ломаченко?

В США состоится вечер профессионального бокса, в соглавном бою которого выступит наш соотечественник Заур Абдуллаев. Россиянин может получить официальный статус претендента на чемпионский пояс IBF в лёгком весе, которым сейчас владеет легендарный Василий Ломаченко. Но сначала нужно победить очень опасного Рэймонда Мураталью, который считается фаворитом боя. Сможет ли Абдуллаев преподнести сюрприз?

👊 6:30*: Валентина Шевченко (Кыргызстан) — Манон Фиоро (Франция), UFC 315

*Время боя может измениться и будет уточнено.

Интрига: Шевченко ждёт сложнейшая защита титула

Валентина Шевченко — одна из самых легендарных спортсменок в истории женских ММА. Относительно недавно Пуля вернула свой чемпионский пояс, победив Алексу Грассо в напряжённой трилогии. И теперь Шевченко ждёт первая защита возвращённого титула: француженка Манон Фиоро уверяет, что именно она сможет завершить карьеру Валентины. Громкими обещаниями раскидываются многие, но Фиоро действительно будет для Пули невероятно опасной соперницей.

👊 7:00*: Белал Мухаммад (Палестина) — Джек Делла Маддалена (Австралия), UFC 315

*Время боя может измениться и будет уточнено.

Интрига: кто станет соперником Махачева?

Чемпионский бой в полусреднем весе между Белалом Мухаммадом и Джеком Деллой Маддаленой интересен не только сам по себе. От его результата зависит и следующий соперник нашего великого чемпиона Ислама Махачева. Если Мухаммад проиграет, россиянин в следующем бою попробует завоевать титул полусреднего дивизиона. Если Белал победит, тогда Махачев наверняка останется в лёгком весе и проведёт защиту против Илии Топурии. Чего же нам ждать?

🎾12:00*: Алексей Попырин (Австралия, 24) — Даниил Медведев (Россия, 10), Рим, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено.

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: защитит ли Медведев очки за прошлогодний результат в Риме?

В 2023 году Даниил Медведев выиграл «Мастерс» в столице Италии, но в 2024-м выступил не столь успешно, остановившись в четвёртом круге. Чтобы повторить этот результат, Медведеву необходимо одолеть Алексея Попырина, австралийца русского происхождения. В первых своих матчах на турнире Медведев и Попырин обошлись без потери сетов, победив Кэмерона Норри и Карлоса Табернера соответственно. В личных встречах перевес на стороне Даниила — 3-1. Однако последний матч, в Париже-2024, выиграл Попырин (6:4, 2:6, 7:6 (7:4)).

🏒 13:00: «Торпедо-Горький» — «Динамо» СПб, ВХЛ, плей-офф, 1/2 финала, шестой матч

Интрига: смогут ли петербуржцы пройти в финал?

Пока что в этой серии побеждают исключительно хозяева – «Динамо» забрало первый, второй и пятый матчи, «Торпедо» – третий и четвёртый. Теперь противостояние вновь переезжает на арену нижегородцев, у которых больше нет права на ошибку. При этом за бело-голубых может сыграть подкрепление из КХЛ – из московского «Динамо» в ВХЛ были отправлены Максим Моторыгин, Артём Кудашов и Егор Римашевский. Помогут ли они динамовцам добыть путёвку в финал плей-офф?

⚽️ 14:00: «Акрон» — «Ахмат», РПЛ, 28-й тур

Интрига: продлит ли Дзюба голевую серию?

«Акрон» по итогам прошлого тура почти обеспечил себе сохранение места в РПЛ. Чего не скажешь об «Ахмате» — он располагается в зоне стыков. Грозненский клуб одержал всего одну победу в восьми предыдущих встречах чемпионата России. Основная задача гостей на предстоящий матч — сдержать Артёма Дзюбу. Лучший бомбардир российского футбола забивает в четырёх играх подряд. Справится ли «Ахмат» с опытным форвардом?

⚽️ 14:00: «Ньюкасл Юнайтед» — «Челси», АПЛ, 36-й тур

Интрига: кто сделает важный шаг на пути к месту в зоне ЛЧ?

Англия будет представлена в новом розыгрыше ЛЧ сразу пятью командами. Однако сейчас отрыв третьего клуба от седьмого составляет четыре очка. «Ньюкасл» и «Челси» находятся в списке команд, которые бьются за место в топ-5. 1:0 и 4:1 — результаты двух предыдущих матчей с участием соперников на поле чёрно-белого клуба. Удастся ли «Челси» победить в гостевой встрече с «Ньюкаслом» впервые с 2021 года?

🏀 14:00: «Локомотив-Кубань» — «Зенит», Единая лига, 1/2 финала, третий матч

Интрига: «Локо» положит конец серии сине-бело-голубых?

«Локомотив-Кубань» был очень близок к тому, чтобы забрать вторую игру в Санкт-Петербурге. Впрочем, «Зенит» оказался сильнее, даже с учётом того, что уступал на протяжении бо́льшей части встречи. Сине-бело-голубые победили в 25 матчах кряду в сезоне, установив новый рекорд в Единой лиге. Команда Паскуаля просто забыла, как проигрывать. Но на стороне «Локо» домашний паркет и желание не упасть в грязь лицом. Кому достанется победа?

⚽️ 16:30: «Факел» — «Локомотив», РПЛ, 28-й тур

Интрига: «Локомотив» отправит «Факел» в Первую лигу?

Если «Факел» проиграет дома «Локомотиву», то попрощается с РПЛ. Весной воронежская команда совсем не впечатляет. Мало того, что она ни разу не победила, так ещё и забила всего один мяч. Кошмар! Неудивительно, что «Факел» занимает последнее место в таблице. «Локомотив» по итогам 28-го тура останется на шестом месте независимо от результата матча.

⚽️ 16:30: «Байер» — «Боруссия» Дортмунд, Бундеслига, 33-й тур

Интрига: «Байер» помешает «Боруссии» ворваться в зону Лиги чемпионов?

«Байер» проведёт последний домашний матч под руководством Хаби Алонсо. Испанский тренер уже объявил, что покинет команду по окончании сезона. «Байер» точно завершит турнир на второй строчке в таблице, а «Боруссия» бьётся за место в зоне ЛЧ. Клуб из Дортмунда ни разу не проиграл в трёх предыдущих гостевых встречах с «Байером» в Бундеслиге.

Ждём Алонсо в Мадриде: Анчелотти отреагировал на уход Алонсо из «Байера», испанец может заменить его в «Реале»

⚽️ 17:15: «Барселона» — «Реал» Мадрид, Примера, 35-й тур

Интрига: «Реал» проиграет «Барсе» в четвёртый раз в сезоне?

Последнее «класико» для Карло Анчелотти, который совсем скоро покинет «Реал». Команды уже трижды встречались в нынешнем сезоне, и всякий раз побеждали каталонцы. «Барса» опережает «Реал» на четыре очка и в случае успеха почти обеспечит себе чемпионский титул. Мадридцам, в свою очередь, нужно прерывать неприятную серию, иначе трофей уедет в столицу Каталонии. На этой неделе «Барса» обидно вылетела из Лиги чемпионов. Оправится ли она от такого удара?

🏒 17:20: Латвия — Канада, чемпионат мира, групповой этап

Интрига: дебютирует ли за сборную Марк-Андре Флёри?

Канадцы начали своё выступление на ЧМ с крупной победы в матче со Словенией – «кленовые» обыграли соперника со счётом 4:0. Ворота североамериканцев в той игре защищал Дилан Гаранд, но весь хоккейный мир ждёт выхода на лёд 40-летнего Марка-Андре Флёри, для которого первое появление на турнире станет дебютным в свитере с кленовым листом на груди. Состоится ли оно во встрече с Латвией?

Какая мотивация у Флёри? Завершивший карьеру Флёри объяснил, почему согласился сыграть за Канаду на ЧМ-2025

⚽️ 18:30: «Ливерпуль» — «Арсенал», АПЛ, 36-й тур

Интрига: прервёт ли кто-то из клубов неприятную серию?

В последнее время «Ливерпулю» тяжело даются матчи с «Арсеналом» в чемпионате Англии. Мерсисайдцы не одержали ни одной победы в пяти предыдущих встречах с соперником. С другой стороны, «Ливерпуль» уже обеспечил себе чемпионский титул, так что может спокойно доигрывать сезон. Кстати, «Арсенал» не побеждал на «Энфилде» в АПЛ с 2012 года.

⚽️🥇 18:30: Беларусь — Бразилия, ЧМ по пляжному футболу, финал

Интрига: заберёт ли Беларусь титул у королей пляжного футбола?

Финал ЧМ-2025 — важнейший матч в истории сборной Беларуси, а игра с Бразилией рискует стать самой сложной на турнире. В борьбе за золото мирового первенства на Сейшелах сойдутся 15-кратные чемпионы мира и те, кто ни разу не попадал даже в медали. Белорусы уже прыгнули выше головы, но кто им мешает продолжить полёт? В решающей встрече Бриштелю и команде жизненно важно не пропустить слишком много мячей и постараться реализовать собственные моменты. Большой путь к званию чемпионов мира уже пройден. Кульминация близка как никогда.

⚽️ 19:00: «Торино» — «Интер», Серия А, 36-й тур

Интрига: хватит ли «Интеру» эмоций после тяжелейшего матча в Лиге чемпионов?

На этой неделе «Интер» сломил «Барселону» и оказался в финале Лиги чемпионов. Эпичная игра отняла у команды Симоне Индзаги достаточно много сил. Впрочем, «Интеру» ни в коем случае нельзя терять очков в Серии А, иначе можно забыть о чемпионском титуле. Пока чёрно-синие отстают от «Наполи» на три очка, а до конца турнира осталось провести всего три тура. «Торино» четыре раза проиграл «Интеру» в пяти предыдущих домашних матчах.

⚽️ 19:30: «Динамо» Москва — «Спартак», РПЛ, 28-й тур

Интрига: кто победит в битве претендентов на место в топ-3?

«Динамо» уволило Марцела Личку полторы недели назад. Это произошло после кубкового матча со «Спартаком» (1:2). С Роланом Гусевым (и. о. главного тренера) бело-голубые одолели на выезде «Крылья Советов» (3:1). Теперь их ждёт встреча с очень неудобным соперником. Достаточно сказать, что «Динамо» всего трижды обыграло «Спартак» в домашних матчах чемпионата России в нынешнем веке. Как вам такое? Обе команды сохраняют шансы на третье место, так что будет интересно. А когда в дерби было иначе?

⚽️ 19:30: «Рубин» — «Ростов», РПЛ, 28-й тур

Интрига: «Рубин» снова победит в Казани?

Обе команды могут спокойно доигрывать сезон в чемпионате России. Они и не вылетят, и не поднимутся в топ-3. Главная интрига: кто из этих соперников окажется на седьмой строчке? Пока «Рубин» выше «Ростова». Плюс весной команда Рашида Рахимова здорово играет на своём поле, чего не скажешь о выездных встречах. С другой стороны, «Ростов» в последнее время неплохо выступает в Казани. Так кому же достанется победа?

В чью пользу сравнение? Рашид Рахимов сравнил «Ростов» Альбы и Карпина перед очной встречей с «Рубином»

🎾20:00*: Линда Носкова (Чехия, 30) — Мирра Андреева (Россия, 7), Рим, третий круг

* Время матча может измениться и будет уточнено.

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: выйдет ли Андреева с первой попытки в четвёртый круг Рима?

В сезоне-2024 Мирра Андреева дебютировала в столице Италии, потерпев поражение в первом круге, а уже сегодня может пробиться в четвёртый круг. Помешать ей в этом может чешка Линда Носкова. Обе теннисистки в третьем круге справились без потери партий. Андреева и Носкова уже в четвёртый раз сыграют друг с другом, несмотря на то что на двоим им всего 38 лет. В последней встрече, состоявшейся в Брисбене-2025, Мирра, которая ведёт со счётом 2-1, даже повесила «баранку» (6:3, 6:0).

🏀 22:30: «Денвер Наггетс» — «Оклахома-Сити Тандер», НБА, плей-офф, 1/4 финала, четвёртый матч

Интрига: ничья или безвыходное положение?

«Денвер» провёл семиматчевую серию с «Клипперс», казалось, что команде во главе с Йокичем не хватит сил на борьбу с «Оклахомой». Все очень сильно ошибались. «Самородки» на характере выиграли две встречи и отдали одну. Аарон Гордон в первом матче реализовал победную «трёшку», а в третьем — своим точным попаданием из-за дуги обеспечил овертайм, в котором «Денвер» в итоге одержал победу. Поражение «Оклахомы» поставит её в безвыходное положение. Мало кто в истории возвращался после 1-3. Нужно прибавлять!

🏒 23:30: «Даллас Старз» — «Виннипег Джетс», НХЛ, плей-офф, 1/4 финала, третий матч

Интрига: сможет ли «Даллас» вернуть преимущество в серии?

«Звёзды» начали эту серию с победы благодаря хет-трику Микко Рантанена, однако «реактивщики» смогли отыграться и не позволить сопернику забрать оба гостевых матча. В Техас серия переезжает при равном счёте, однако заранее предположить, кто же выйдет вперёд в противостоянии по итогам третьей встречи, очень тяжело. Получится ли у «Старз» воспользоваться преимуществом домашней площадки?