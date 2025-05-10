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Расписание спортивных матчей 11 мая 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события воскресенья: «Динамо» — «Спартак», «Барса» — «Реал», искромётный хоккей и UFC
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 11 мая 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Яркое 11 мая: «Ливерпуль» — «Арсенал», Овечкин в плей-офф НХЛ, теннис, финал ЧМ по пляжному футболу, «Локо» — «Зенит» в Единой лиге и НБА!

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Посмотреть все события 11 мая в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 1:00: «Каролина Харрикейнз» — «Вашингтон Кэпиталз», НХЛ, плей-офф, 1/4 финала, третий матч

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
11 мая 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто выйдет вперёд в серии?

«Каролина» смогла забрать первую встречу в овертайме, однако «Вашингтон» не стал отдавать сопернику оба матча на своей арене, взяв реванш спустя пару дней и сравняв счёт в этом противостоянии. У «Харрикейнз» Рода Бриндамора есть репутация домашней команды, и ближайшие две игры пройдут как раз на их площадке. Значит ли это, что «ураганы» вновь добудут себе преимущество в серии?

Статистика плей-офф НХЛ
Обзор второго матча:
«Вашингтон» в деле! Сравняли счёт в серии плей-офф, победный гол гениально начертил Уилсон
Видео
«Вашингтон» в деле! Сравняли счёт в серии плей-офф, победный гол гениально начертил Уилсон

🏀 3:30: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Миннесота Тимбервулвз», НБА, плей-офф, 1/4 финала, третий матч

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
11 мая 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Не начался
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: без Карри дома ловить нечего?

Если в первом матче травма Стефена Карри никак не отразилась на результате — «Голден Стэйт» одержал победу — то во втором «Миннесота» смотрелась уже совсем другой командой. Серия при равенстве (1-1) переезжает в Сан-Франциско. «Воины» на домашнем паркете обычно выступают отменно. Удастся ли Батлеру с Грином в отсутствие главной звезды навязать борьбу «волкам»?

Статистика плей-офф НБА
В одну калитку:
Ну кто бы сомневался? «Миннесота» устроила разнос «Голден Стэйт» без Стефена Карри
Ну кто бы сомневался? «Миннесота» устроила разнос «Голден Стэйт» без Стефена Карри

🏒 4:00: «Эдмонтон Ойлерз» — «Вегас Голден Найтс», НХЛ, плей-офф, 1/4 финала, третий матч

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
11 мая 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Не начался
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Эдмонтон» упрочит лидерство?

«Нефтяники» мощно провели выездную для себя часть этой серии, забрав две победы на площадке «Вегаса». Команда Фила Кэссиди находится в незавидном положении – теперь им предстоит отправиться в логово «Ойлерз» и постараться зацепить там хотя бы одну победу, чтобы сохранить шансы спастись в этом противостоянии. Смогут ли «рыцари» сделать это уже в предстоящей игре?

Статистика плей-офф НХЛ
События игры №2:
Короли камбэков! Макдэвид и Драйзайтль приговорили «Вегас» в овертайме
Короли камбэков! Макдэвид и Драйзайтль приговорили «Вегас» в овертайме

🥊 5:00*: Заур Абдуллаев (Россия) — Рэймонд Мураталья (США), титульный бой

*Время боя может измениться и будет уточнено.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Рэймонд Мураталья — Заур Абдуллаев
11 мая 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Рэймонд Мураталья
Не началось
Заур Абдуллаев

Интрига: Абдуллаев сможет приблизиться к Ломаченко?

В США состоится вечер профессионального бокса, в соглавном бою которого выступит наш соотечественник Заур Абдуллаев. Россиянин может получить официальный статус претендента на чемпионский пояс IBF в лёгком весе, которым сейчас владеет легендарный Василий Ломаченко. Но сначала нужно победить очень опасного Рэймонда Мураталью, который считается фаворитом боя. Сможет ли Абдуллаев преподнести сюрприз?

Беседа с нашим боксёром:
«В США хорошо тренироваться, но в России жить лучше». Интервью с боксёром Абдуллаевым
Эксклюзив
«В США хорошо тренироваться, но в России жить лучше». Интервью с боксёром Абдуллаевым

👊 6:30*: Валентина Шевченко (Кыргызстан) — Манон Фиоро (Франция), UFC 315

*Время боя может измениться и будет уточнено.

UFC 2025. UFC 315, Монреаль, Канада
Валентина Шевченко — Манон Фиоро
11 мая 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Валентина Шевченко
Не началось
Манон Фиоро

Интрига: Шевченко ждёт сложнейшая защита титула

Валентина Шевченко — одна из самых легендарных спортсменок в истории женских ММА. Относительно недавно Пуля вернула свой чемпионский пояс, победив Алексу Грассо в напряжённой трилогии. И теперь Шевченко ждёт первая защита возвращённого титула: француженка Манон Фиоро уверяет, что именно она сможет завершить карьеру Валентины. Громкими обещаниями раскидываются многие, но Фиоро действительно будет для Пули невероятно опасной соперницей.

Разбираем чемпионский бой:
Эпоха Шевченко подходит к концу. Новый вызов окажется Пуле не по зубам?
Эпоха Шевченко подходит к концу. Новый вызов окажется Пуле не по зубам?

👊 7:00*: Белал Мухаммад (Палестина) — Джек Делла Маддалена (Австралия), UFC 315

*Время боя может измениться и будет уточнено.

UFC 2025. UFC 315, Монреаль, Канада
Белал Мухаммад — Джек Делла Маддалена
11 мая 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Белал Мухаммад
Не началось
Джек Делла Маддалена

Интрига: кто станет соперником Махачева?

Чемпионский бой в полусреднем весе между Белалом Мухаммадом и Джеком Деллой Маддаленой интересен не только сам по себе. От его результата зависит и следующий соперник нашего великого чемпиона Ислама Махачева. Если Мухаммад проиграет, россиянин в следующем бою попробует завоевать титул полусреднего дивизиона. Если Белал победит, тогда Махачев наверняка останется в лёгком весе и проведёт защиту против Илии Топурии. Чего же нам ждать?

Онлайн-трансляция турнира:
UFC 315: Мухаммад и Маддалена обещают кровавую битву! Чем закончится титульный бой? LIVE
Live
UFC 315: Мухаммад и Маддалена обещают кровавую битву! Чем закончится титульный бой? LIVE

🎾12:00*: Алексей Попырин (Австралия, 24) — Даниил Медведев (Россия, 10), Рим, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено.

💬 Матч с текстовой трансляцией

Рим (м). 3-й круг
11 мая 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Алексей Попырин
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Интрига: защитит ли Медведев очки за прошлогодний результат в Риме?

В 2023 году Даниил Медведев выиграл «Мастерс» в столице Италии, но в 2024-м выступил не столь успешно, остановившись в четвёртом круге. Чтобы повторить этот результат, Медведеву необходимо одолеть Алексея Попырина, австралийца русского происхождения. В первых своих матчах на турнире Медведев и Попырин обошлись без потери сетов, победив Кэмерона Норри и Карлоса Табернера соответственно. В личных встречах перевес на стороне Даниила — 3-1. Однако последний матч, в Париже-2024, выиграл Попырин (6:4, 2:6, 7:6 (7:4)).

Рим-2025. Мужчины. Турнирная сетка
Читайте большой эксклюзив с Медведевым:
«Пока не возили дочек на турниры, возможно, на Уимблдон их возьмём». Медведев — в Риме
Эксклюзив
«Пока не возили дочек на турниры, возможно, на Уимблдон их возьмём». Медведев — в Риме

🏒 13:00: «Торпедо-Горький» — «Динамо» СПб, ВХЛ, плей-офф, 1/2 финала, шестой матч

OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
11 мая 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
Не начался
Динамо СПб
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: смогут ли петербуржцы пройти в финал?

Пока что в этой серии побеждают исключительно хозяева – «Динамо» забрало первый, второй и пятый матчи, «Торпедо» – третий и четвёртый. Теперь противостояние вновь переезжает на арену нижегородцев, у которых больше нет права на ошибку. При этом за бело-голубых может сыграть подкрепление из КХЛ – из московского «Динамо» в ВХЛ были отправлены Максим Моторыгин, Артём Кудашов и Егор Римашевский. Помогут ли они динамовцам добыть путёвку в финал плей-офф?

Статистика плей-офф ВХЛ
Первый финалист уже известен:
«Химик» дома разгромил «Югру» и выиграл серию плей-офф ВХЛ, став первым финалистом

⚽️ 14:00: «Акрон» — «Ахмат», РПЛ, 28-й тур

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продлит ли Дзюба голевую серию?

«Акрон» по итогам прошлого тура почти обеспечил себе сохранение места в РПЛ. Чего не скажешь об «Ахмате» — он располагается в зоне стыков. Грозненский клуб одержал всего одну победу в восьми предыдущих встречах чемпионата России. Основная задача гостей на предстоящий матч — сдержать Артёма Дзюбу. Лучший бомбардир российского футбола забивает в четырёх играх подряд. Справится ли «Ахмат» с опытным форвардом?

Статистика РПЛ
Где Дзюба продолжит карьеру?
А что с будущим Артёма Дзюбы? Вариантов больше, чем кажется на первый взгляд
А что с будущим Артёма Дзюбы? Вариантов больше, чем кажется на первый взгляд

⚽️ 14:00: «Ньюкасл Юнайтед» — «Челси», АПЛ, 36-й тур

Англия — Премьер-лига . 36-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто сделает важный шаг на пути к месту в зоне ЛЧ?

Англия будет представлена в новом розыгрыше ЛЧ сразу пятью командами. Однако сейчас отрыв третьего клуба от седьмого составляет четыре очка. «Ньюкасл» и «Челси» находятся в списке команд, которые бьются за место в топ-5. 1:0 и 4:1 — результаты двух предыдущих матчей с участием соперников на поле чёрно-белого клуба. Удастся ли «Челси» победить в гостевой встрече с «Ньюкаслом» впервые с 2021 года?

Статистика АПЛ
У «Челси» есть шанс взять еврокубок:
Самый лёгкий выход в финал еврокубка в истории? Просто посмотрите на сетку «Челси»
Самый лёгкий выход в финал еврокубка в истории? Просто посмотрите на сетку «Челси»

🏀 14:00: «Локомотив-Кубань» — «Зенит», Единая лига, 1/2 финала, третий матч

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
11 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Локо» положит конец серии сине-бело-голубых?

«Локомотив-Кубань» был очень близок к тому, чтобы забрать вторую игру в Санкт-Петербурге. Впрочем, «Зенит» оказался сильнее, даже с учётом того, что уступал на протяжении бо́льшей части встречи. Сине-бело-голубые победили в 25 матчах кряду в сезоне, установив новый рекорд в Единой лиге. Команда Паскуаля просто забыла, как проигрывать. Но на стороне «Локо» домашний паркет и желание не упасть в грязь лицом. Кому достанется победа?

Статистика плей-офф Единой лиги ВТБ
Радостные и грустные моменты полуфиналов:
Всё, что радует и удручает. Главное — о полуфиналах Единой лиги
Всё, что радует и удручает. Главное — о полуфиналах Единой лиги

⚽️ 16:30: «Факел» — «Локомотив», РПЛ, 28-й тур

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Локомотив» отправит «Факел» в Первую лигу?

Если «Факел» проиграет дома «Локомотиву», то попрощается с РПЛ. Весной воронежская команда совсем не впечатляет. Мало того, что она ни разу не победила, так ещё и забила всего один мяч. Кошмар! Неудивительно, что «Факел» занимает последнее место в таблице. «Локомотив» по итогам 28-го тура останется на шестом месте независимо от результата матча.

Статистика РПЛ
Интервью с защитником «Факела»:
«Понимаю, что судьи тоже ошибаются, но это вопиющие случаи». Брызгалову больно за «Факел»
Эксклюзив
«Понимаю, что судьи тоже ошибаются, но это вопиющие случаи». Брызгалову больно за «Факел»

⚽️ 16:30: «Байер» — «Боруссия» Дортмунд, Бундеслига, 33-й тур

Германия — Бундеслига . 33-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Байер
Леверкузен
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Байер» помешает «Боруссии» ворваться в зону Лиги чемпионов?

«Байер» проведёт последний домашний матч под руководством Хаби Алонсо. Испанский тренер уже объявил, что покинет команду по окончании сезона. «Байер» точно завершит турнир на второй строчке в таблице, а «Боруссия» бьётся за место в зоне ЛЧ. Клуб из Дортмунда ни разу не проиграл в трёх предыдущих гостевых встречах с «Байером» в Бундеслиге.

Статистика Бундеслиги
Ждём Алонсо в Мадриде:
Анчелотти отреагировал на уход Алонсо из «Байера», испанец может заменить его в «Реале»

⚽️ 17:15: «Барселона» — «Реал» Мадрид, Примера, 35-й тур

Испания — Примера . 35-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Реал» проиграет «Барсе» в четвёртый раз в сезоне?

Последнее «класико» для Карло Анчелотти, который совсем скоро покинет «Реал». Команды уже трижды встречались в нынешнем сезоне, и всякий раз побеждали каталонцы. «Барса» опережает «Реал» на четыре очка и в случае успеха почти обеспечит себе чемпионский титул. Мадридцам, в свою очередь, нужно прерывать неприятную серию, иначе трофей уедет в столицу Каталонии. На этой неделе «Барса» обидно вылетела из Лиги чемпионов. Оправится ли она от такого удара?

Статистика Примеры
У «Барсы» периодически возникают проблемы в ЛЧ:
Кто страдает от камбэков в ЛЧ больше всех в истории? Главные жертвы — «Барса» и «ПСЖ»
Кто страдает от камбэков в ЛЧ больше всех в истории? Главные жертвы — «Барса» и «ПСЖ»

🏒 17:20: Латвия — Канада, чемпионат мира, групповой этап

ЧМ-2025 . Группа A
11 мая 2025, воскресенье. 17:20 МСК
Латвия
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: дебютирует ли за сборную Марк-Андре Флёри?

Канадцы начали своё выступление на ЧМ с крупной победы в матче со Словенией – «кленовые» обыграли соперника со счётом 4:0. Ворота североамериканцев в той игре защищал Дилан Гаранд, но весь хоккейный мир ждёт выхода на лёд 40-летнего Марка-Андре Флёри, для которого первое появление на турнире станет дебютным в свитере с кленовым листом на груди. Состоится ли оно во встрече с Латвией?

Статистика ЧМ-2025
Какая мотивация у Флёри?
Завершивший карьеру Флёри объяснил, почему согласился сыграть за Канаду на ЧМ-2025

⚽️ 18:30: «Ливерпуль» — «Арсенал», АПЛ, 36-й тур

Англия — Премьер-лига . 36-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервёт ли кто-то из клубов неприятную серию?

В последнее время «Ливерпулю» тяжело даются матчи с «Арсеналом» в чемпионате Англии. Мерсисайдцы не одержали ни одной победы в пяти предыдущих встречах с соперником. С другой стороны, «Ливерпуль» уже обеспечил себе чемпионский титул, так что может спокойно доигрывать сезон. Кстати, «Арсенал» не побеждал на «Энфилде» в АПЛ с 2012 года.

Статистика АПЛ
Справится ли Салах?
Салах заявил, что хочет выиграть «Золотой мяч» для египетского народа

⚽️🥇 18:30: Беларусь — Бразилия, ЧМ по пляжному футболу, финал

ЧМ-2025 . Финал
11 мая 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Беларусь
Не начался
Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: заберёт ли Беларусь титул у королей пляжного футбола?

Финал ЧМ-2025 — важнейший матч в истории сборной Беларуси, а игра с Бразилией рискует стать самой сложной на турнире. В борьбе за золото мирового первенства на Сейшелах сойдутся 15-кратные чемпионы мира и те, кто ни разу не попадал даже в медали. Белорусы уже прыгнули выше головы, но кто им мешает продолжить полёт? В решающей встрече Бриштелю и команде жизненно важно не пропустить слишком много мячей и постараться реализовать собственные моменты. Большой путь к званию чемпионов мира уже пройден. Кульминация близка как никогда.

Статистика ЧМ по пляжному футболу
В полуфинале Беларусь билась с Сенегалом:
Беларусь — в финале ЧМ-2025 по пляжному футболу! Это был исторический матч
Беларусь — в финале ЧМ-2025 по пляжному футболу! Это был исторический матч

⚽️ 19:00: «Торино» — «Интер», Серия А, 36-й тур

Италия — Серия А . 36-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Торино
Турин
Не начался
Интер М
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: хватит ли «Интеру» эмоций после тяжелейшего матча в Лиге чемпионов?

На этой неделе «Интер» сломил «Барселону» и оказался в финале Лиги чемпионов. Эпичная игра отняла у команды Симоне Индзаги достаточно много сил. Впрочем, «Интеру» ни в коем случае нельзя терять очков в Серии А, иначе можно забыть о чемпионском титуле. Пока чёрно-синие отстают от «Наполи» на три очка, а до конца турнира осталось провести всего три тура. «Торино» четыре раза проиграл «Интеру» в пяти предыдущих домашних матчах.

Статистика Серии А
Такие матчи можно пересматривать вечно:
Лучший полуфинал Лиги чемпионов в истории. «Интер», «Барса», у нас нет слов
Видео
Лучший полуфинал Лиги чемпионов в истории. «Интер», «Барса», у нас нет слов

⚽️ 19:30: «Динамо» Москва — «Спартак», РПЛ, 28-й тур

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто победит в битве претендентов на место в топ-3?

«Динамо» уволило Марцела Личку полторы недели назад. Это произошло после кубкового матча со «Спартаком» (1:2). С Роланом Гусевым (и. о. главного тренера) бело-голубые одолели на выезде «Крылья Советов» (3:1). Теперь их ждёт встреча с очень неудобным соперником. Достаточно сказать, что «Динамо» всего трижды обыграло «Спартак» в домашних матчах чемпионата России в нынешнем веке. Как вам такое? Обе команды сохраняют шансы на третье место, так что будет интересно. А когда в дерби было иначе?

Статистика РПЛ
Почему «Спартаку» нужно болеть за чемпионство за «Краснодара»:
«Спартаку» надо болеть за «Краснодар». На это есть сразу несколько причин
«Спартаку» надо болеть за «Краснодар». На это есть сразу несколько причин

⚽️ 19:30: «Рубин» — «Ростов», РПЛ, 28-й тур

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Рубин» снова победит в Казани?

Обе команды могут спокойно доигрывать сезон в чемпионате России. Они и не вылетят, и не поднимутся в топ-3. Главная интрига: кто из этих соперников окажется на седьмой строчке? Пока «Рубин» выше «Ростова». Плюс весной команда Рашида Рахимова здорово играет на своём поле, чего не скажешь о выездных встречах. С другой стороны, «Ростов» в последнее время неплохо выступает в Казани. Так кому же достанется победа?

Статистика РПЛ
В чью пользу сравнение?
Рашид Рахимов сравнил «Ростов» Альбы и Карпина перед очной встречей с «Рубином»

🎾20:00*: Линда Носкова (Чехия, 30) — Мирра Андреева (Россия, 7), Рим, третий круг

* Время матча может измениться и будет уточнено.

💬 Матч с текстовой трансляцией

Рим (ж). 3-й круг
11 мая 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Линда Носкова
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Интрига: выйдет ли Андреева с первой попытки в четвёртый круг Рима?

В сезоне-2024 Мирра Андреева дебютировала в столице Италии, потерпев поражение в первом круге, а уже сегодня может пробиться в четвёртый круг. Помешать ей в этом может чешка Линда Носкова. Обе теннисистки в третьем круге справились без потери партий. Андреева и Носкова уже в четвёртый раз сыграют друг с другом, несмотря на то что на двоим им всего 38 лет. В последней встрече, состоявшейся в Брисбене-2025, Мирра, которая ведёт со счётом 2-1, даже повесила «баранку» (6:3, 6:0).

Рим-2025. Женщины. Турнирная сетка
Андреева рассказала о необычном подарке от своего тренера Кончиты Мартинес:
«Самый необычный подарок мне сделала Кончита». Мирра — после выхода в третий круг Рима
Эксклюзив
«Самый необычный подарок мне сделала Кончита». Мирра — после выхода в третий круг Рима

🏀 22:30: «Денвер Наггетс» — «Оклахома-Сити Тандер», НБА, плей-офф, 1/4 финала, четвёртый матч

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
11 мая 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Не начался
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: ничья или безвыходное положение?

«Денвер» провёл семиматчевую серию с «Клипперс», казалось, что команде во главе с Йокичем не хватит сил на борьбу с «Оклахомой». Все очень сильно ошибались. «Самородки» на характере выиграли две встречи и отдали одну. Аарон Гордон в первом матче реализовал победную «трёшку», а в третьем — своим точным попаданием из-за дуги обеспечил овертайм, в котором «Денвер» в итоге одержал победу. Поражение «Оклахомы» поставит её в безвыходное положение. Мало кто в истории возвращался после 1-3. Нужно прибавлять!

Статистика плей-офф НБА
Разгром, ставший пищей для размышлений:
«Оклахома» не пощадила «Денвер». Никола Йокич сыграл так, что страшно вспоминать
«Оклахома» не пощадила «Денвер». Никола Йокич сыграл так, что страшно вспоминать

🏒 23:30: «Даллас Старз» — «Виннипег Джетс», НХЛ, плей-офф, 1/4 финала, третий матч

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
11 мая 2025, воскресенье. 23:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Не начался
Виннипег Джетс
Виннипег
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Даллас» вернуть преимущество в серии?

«Звёзды» начали эту серию с победы благодаря хет-трику Микко Рантанена, однако «реактивщики» смогли отыграться и не позволить сопернику забрать оба гостевых матча. В Техас серия переезжает при равном счёте, однако заранее предположить, кто же выйдет вперёд в противостоянии по итогам третьей встречи, очень тяжело. Получится ли у «Старз» воспользоваться преимуществом домашней площадки?

Статистика плей-офф НХЛ
Как прошёл второй матч?
Вот это уже уровень «Везины»! Хеллебайк «засушил» «Даллас», а «Виннипег» вернулся в серию
Вот это уже уровень «Везины»! Хеллебайк «засушил» «Даллас», а «Виннипег» вернулся в серию
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