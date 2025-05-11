Галактионов отправит «Факел» в Первую лигу, а Гусев — огорчит «Спартак»? LIVE тура РПЛ

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Насыщенный день в конце майских каникул! РПЛ движется к завершению, и уже сегодня «закончить» сезон могут сразу несколько клубов.

Во-первых, в 14:00 стартует встреча в Самаре. Здесь «Акрон» играет с «Ахматом» и может официально избежать стыковых матчей. Для этого надо одолеть гостей из Грозного. При этом команда Ташуева сама хочет избежать стыков (правда, для них это задача выглядит посложнее). Так что здесь игра конкурентов, которую пропускать точно нельзя. Для начала футбольного дня – самое то.

Дальше передвигаемся в Воронеж. Здесь, видимо, будем наблюдать, как «Факел» официально отправится в Первую лигу. У команды Шалимова за всю весну – лишь один забитый мяч и два очка. Слишком многое должно сойтись, чтобы «Факел» попал в стыки. И без победы над «Локо» ничего не выйдет. Верится в такое с трудом (тем более «Локомотиву» тоже нужна победа).

Главный матч дня состоится в 19.30 в Москве. Здесь «Динамо» уже не Лички, а Гусева сразится в дерби со «Спартаком». Про принципиальность тут даже говорить нечего, а вот про то, что «Спартак» может вылететь из топ-4, упомянуть стоит. Хотя что для клуба теперь важнее – борьба в РПЛ за медали или выход в финал Кубка России? На неделе – игра с «Ростовом» за выход в финал.

Ну а параллельно будут играть команды, которые в этом сезоне свои задачи в РПЛ уже решили. Это «Рубин» и «Ростов», они встретятся в Казани. Раз турнирной мотивации особо нет – можем надеяться на открытый футбол? Трансляция этой игры будет доступна по этой ссылке.

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