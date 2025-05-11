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Динамо — Спартак, Акрон — Ахмат, Факел — Локомотив: трансляции матчей 28-го тура РПЛ, где смотреть, 10 мая 2025

Галактионов отправит «Факел» в Первую лигу, а Гусев — огорчит «Спартак»? LIVE тура РПЛ
Кирилл Закатченко Никита Паглазов
,
Онлайн 28-го тура РПЛ
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А Дзюба может осложнить жизнь «Ахмату».

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Насыщенный день в конце майских каникул! РПЛ движется к завершению, и уже сегодня «закончить» сезон могут сразу несколько клубов.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Во-первых, в 14:00 стартует встреча в Самаре. Здесь «Акрон» играет с «Ахматом» и может официально избежать стыковых матчей. Для этого надо одолеть гостей из Грозного. При этом команда Ташуева сама хочет избежать стыков (правда, для них это задача выглядит посложнее). Так что здесь игра конкурентов, которую пропускать точно нельзя. Для начала футбольного дня – самое то.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Дальше передвигаемся в Воронеж. Здесь, видимо, будем наблюдать, как «Факел» официально отправится в Первую лигу. У команды Шалимова за всю весну – лишь один забитый мяч и два очка. Слишком многое должно сойтись, чтобы «Факел» попал в стыки. И без победы над «Локо» ничего не выйдет. Верится в такое с трудом (тем более «Локомотиву» тоже нужна победа).

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Главный матч дня состоится в 19.30 в Москве. Здесь «Динамо» уже не Лички, а Гусева сразится в дерби со «Спартаком». Про принципиальность тут даже говорить нечего, а вот про то, что «Спартак» может вылететь из топ-4, упомянуть стоит. Хотя что для клуба теперь важнее – борьба в РПЛ за медали или выход в финал Кубка России? На неделе – игра с «Ростовом» за выход в финал.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ну а параллельно будут играть команды, которые в этом сезоне свои задачи в РПЛ уже решили. Это «Рубин» и «Ростов», они встретятся в Казани. Раз турнирной мотивации особо нет – можем надеяться на открытый футбол? Трансляция этой игры будет доступна по этой ссылке.

Подключайтесь к нашей онлайн-трансляции дня, чтобы ничего не пропустить!

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