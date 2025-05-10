Два экс-спартаковца «похоронили» «Оренбург». Теперь спасёт лишь процедура лицензирования?

«Оренбург» мог закончить борьбу за спасение ещё неделю назад. Команда в большинстве не смогла дожать «Локомотив», хотя победа была необходима. Однако конкуренты сыграли не лучше: у Нижнего – поражение, у «Ахмата» – ничья, как и у «Химок». Так что формальные шансы сохраниться в РПЛ оставались: от зоны стыков было пять очков, а от спасительной – семь.

И оренбуржцев ждала встреча как раз с командой с 12-го места. «Химки» после всех финансовых скандалов на удивление не посыпались. Да, проиграли «Зениту», но с минимальным счётом, а потом две ничьих – с крепкими «Акроном» и «Ростовом». То есть Магомед Адиев смог найти рычаги управления коллективом, хоть и визуально с каждым матчем он становится всё меньше. В Оренбург приехали всего 17 человек – 11 в старте, шесть на замене. Объяснить это тактическими идеями трудно.

Слишкович выпустил предсказуемый состав, за исключением фланга обороны. В заявке не оказался Максима Сидорова, который до этого играл почти всегда. Его место занял Георгий Зотов. Впереди – Максим Савельев из-за дисквалификации Саида Сахархизана, а в воротах Николай Сысуев из-за травмы Богдана Москвичёва. У «Химок» всё тоже предсказуемо: из сюрпризов – разве что наличие в составе Даниила Степанова, который впервые вышел на поле при Адиеве.

Почти все последние матчи «Оренбурга» складываются примерно по одному сценарию: аутсайдер РПЛ много атакует, набивает статистику, но не голы. Однако в этот раз гости с первых минут дали понять – с ними такой трюк не пройдёт. Химчане отказались отдавать мяч и стали играть не отталкиваясь от соперника. Но первый опасный момент создали хозяева: на девятой минуте Савельев здорово принял передачу от Мансильи, влетел в штрафную и бахнул в ближний угол. Кокарев в прыжке спас команду. Дальше команды словно стали меняться – пятиминутка «Химок» замещалась опасным отрезком «Оренбурга». Но игра не всегда доходила до супермоментов, иногда останавливаясь на агрессивном владении.

Но гол был где-то рядом – на 24-й минуте Вера с острого угла пытался попасть то ли в свтор, то ли прострелить, но неудачно. А ещё через четыре минуты мяч должен был влетать в сетку ворот Сысуева. Вратарь ошибся на выходе после углового, и Берковский переправлял мяч в пустой угол. С ленточки вытащил Касимов. На 35-й минуте – аналогичный момент, правда, мяч не долетел до ворот и был выбит раньше. Вторая часть тайма явно была за «Химками». Но на табло остались нули.

А вот возвращение команд с перерыва почти сразу ознаменовалось голом. Сначала травму получил Малых, вместо которого вышел Караташ. И первый же его рывок в штрафную привёл к голу – Рыбчинский выдал скрытую передачу на турка, а тот через рикошет отправил мяч в сетку.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Единственный результат, который полностью устраивал «Оренбург». Но требовалось его ещё удержать. Обе команды заиграли ещё активнее. А тренеры стали больше использовать замены – на 67-й минуте Адиев выпустил Руденко вместо Заболотного, но, казалось, это никак не освежило атаку гостей. Впереди куда активнее были хозяева: несколько классных шансов упустил Мансилья, а на 78-й минуте Михайлов, которого никто не закрывал, прибежал к штрафной, но ударил выше ворот.

А дальше пришла моментальная расплата – Бакаев из центра поля увидел рывок Руденко и выдал ему передачу мимо защитников. Тот выскочил 1 на 1 – и со второй попытки пробил Сысуева.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Так два бывших спартаковца, по сути, «похоронили» надежды «Оренбурга» на спасение. Естественно, Слишкович бросил всех вперёд. Но это даже не привело к какому-то навалу – на 90-й минут молодой Ривазов и вовсе увидел перед собой красную карточку. Однако после просмотра эпизода на мониторе Бобровский изменил решение, показав жёлтую. Уже на финише добавленного времени хозяева имели полумомент, но это им не помогло.

«Оренбург» играет вничью во второй раз подряд и остаётся на 15-м месте. Временно отрыв от зоны стыков сокращается до четырёх баллов, но впереди ещё матчи Нижнего и «Ахмата». А дальше – матч с «Краснодаром», которому победа нужна для чемпионства, и выезд в Казань. Математические шансы спастись (по спортивному принципу) остаются. Но скорее придётся ждать лицензирования. И надеяться на хорошее для «Оренбурга» решения комиссии по «Химкам» и «Крыльям Советов».