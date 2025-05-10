«Балтика» — официально в РПЛ! А вот «Черноморец» задачу по повышению себе усложнил

Соскучились по яркой футбольной калининградской атмосфере в РПЛ? «Балтика» проводит крайне удачный сезон. Однако с ранней гарантией первого места в Мелбет Первой лиге команда подзатянула. Могла обеспечить его в прошлом туре — но впервые с сентября проиграла в чемпионате (домашние 0:1 с «Торпедо»). В нынешнем 32-м преградой стал уже выезд к «Черноморцу». Зато официально состоялось возвращение в элиту.

У новороссийцев мотивации точно было не меньше — от тех же торпедовцев со второй строчки перед туром отделяло всего лишь очко. Прямой выход или стыки — приоритет очевиден.

Балтийцы хоть и меньше владели мячом, чаще создавали угрозу. Тем не менее голевых моментов создавали мало. В первой половине разве что Пряхин опасно бил из-за штрафной — несмотря на рикошет от Чичинадзе, Солдатенко среагировал. Как и на «пушку» Хиля в ближний угол чуть позже.

Но и «Черноморец» не забывал отвечать. При том что Олег Василенко на флангах нетипично выпустил Тарбу и Гурченко вместо Юсупова и Горелова. Лучший диспетчер лиги Уридия выходил на удобную позицию и промазал по ближнему углу. Три интересных эпизода — вот и весь улов за тайм. Слишком большая ответственность за результат — тут уж не до красивого футбола.

Тенденция уныния сохранилась и дальше. Только на 71-й минуте Хиль снова проверил Солдатенко. И убедился, что тот в порядке. А вот Уридия вскоре не воспользовался убойным шансом и не реализовал выход один на один с Бориско в контратаке. Минимальный счёт так и не изменился — встретились две стены. Обе остались целыми.

«Балтике» его хватило для гарантированного подъёма в РПЛ. Впрочем, для него она могла даже уступить в два мяча при условии забитого. В Калининграде оформить титул будет приятнее. В следующем туре принимать «Енисей». Ну или «Торпедо» в этом не осилит дома «Шинник» — тогда команда Андрея Талалаева всё же отпразднует чемпионство перед матчем с красноярцами. Ну а «Черноморцу» предстоит играть с «Нефтехимиком» в гостях, а потом с «Сочи» – дома. Снизу подпирает «Урал». Хоть и отрыв от команды Шатова (при игре у екатеринбуржцев в запасе) восемь очков, пока не гарантированы даже стыки.

Тренеру не удалось поработать в нынешнем сезоне РПЛ — после выхода из ФНЛ его из-за трансферного конфликта уволили «Химки». Теперь ситуация вряд ли повторится.