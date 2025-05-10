«Зенит» всё ещё в чемпионской гонке! Реализовали редкий шанс в Махачкале

«Зенит» продолжает погоню за «Краснодаром»! Чемпион победил на выезде махачкалинское «Динамо», реализовав один из своих редких шансов, и сократил отставание до одного очка. А у команды Хасанби Биджиева уже четвёртое поражение подряд.

На матч в Каспийске «Зенит» вышел не только без травмированного Вендела, но и без Глушенкова. Неубедительная игра в последних турах всё-таки стоила Максиму места в основе. В результате перестановок в центре поля у сине-бело-голубых действовал дуэт Барриос – Горшков, а с позиции второго форварда Лусиано поддерживал Соболева.

У «Динамо» впервые за весь сезон остался в запасе Шумахов, а в остальном команда Биджиева была такой, как и всегда. С самого начала высоко прессинговала, оказывая серьёзное давление на центральных защитников и опорников «Зенита». Не собиралась отдавать чемпиону ни мяч, ни территорию. Петербуржцы с гигантским трудом выходили из обороны. Сине-бело-голубым оставалось надеяться на то, что габаритные Соболев с Лусиано зацепятся за мяч впереди, выигрывая единоборства у своих опекунов.

Игра действительно разбилась на дуэли. Было много борьбы, фолов и мелких стычек. Например, Нино раз за разом зарубался с Агаларовым. Однажды нападающий «Динамо» отмахнулся, и ему сильно повезло избежать жёлтой карточки. Сам же Гамид мог забить быстрый гол, когда махачкалинцы создали первый голевой момент на шестой минуте после потери Мантуана. Агаларов бил головой из-под Нино, но слишком слабо и прямо в руку Латышонку.

«Зенит» вообще ничего не создавал в течение получаса. Команда Сергея Семака пыталась растягивать динамовские 5-3-2, однако допускала много брака. Первый удар в створ ворот хозяев нанёс Нино после штрафного и скидки. Второй – тоже Нино! И в этом эпизоде на 37-й минуте центрбек забил. Самые высокие футболисты сине-бело-голубых выигрывали воздух у динамовцев на стандартах. Педро с углового подал к дальнему углу штрафной так, что голкиперу Магомедову было неудобно играть на выходе, а Нино продавил Пальцева и нанёс точный удар головой.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

До перерыва ещё и Соболев едва не забил со второго этажа – попал во вратаря. Центрфорвард выделялся активностью, пытался зацепиться за любой мяч и четыре раза встретился с ним в штрафной соперника. А у «Динамо», которое даже превзошло «Зенит» в первом тайме по количеству точных передач на чужой трети, лучший шанс загубил Пальцев – ему помешал реабилитироваться за ошибку сейв Латышонка.

После перерыва «Динамо» тут же создало голевой момент, показав, казалось, как собирается отыгрывать гол. Но затем позиционные атаки махачкалинцев раз за разом упирались в зенитовскую стену – идей хозяевам не хватало. Команда Семака спокойно играла вторым номером. Для нападающих сине-бело-голубых и Луиса Энрике с его скоростью и техникой открывалось свободное пространство. Вот только тяжеловатым форвардам недоставало быстроты, а самый дорогой новичок зимы в РПЛ был не похож на себя. Сундуков при помощи подстраховки партнёров справлялся с бразильцем. Не с той ноги встал сегодня Луис Энрике.

Семак хотел добавить энергии и скорости контрвыпадам чемпиона, подняв со скамейки Мостового и Кассьерру. Тем не менее опасности у ворот «Динамо», как и у зенитовских, почти не было. Гости сбивали темп владением, заставляя подуставших хозяев побегать за мячом, а затем заряжали вперёд – искали длинными передачами Соболева с Кассьеррой. Александр в единоборствах несколько раз попал рукой по лицу своим оппонентам, и, в конце концов, присел на «горчичник». Это его третья жёлтая карточка в чемпионате. Следующая – на дисквалификацию.

На последние минуты тренер «Зенита» выпустил сразу двух штатных центрбеков Эраковича и Алипа, очевидно, чтобы снимать верховые мячи после кроссов «Динамо». По игре трудно было представить, что команда Биджиева придумает ещё что-то, кроме простых забросов в штрафную Латышонка. Ушёл с поля Соболев, который, пусть и не забил, но хорошо отработал. Махачкалинцы же завершали матч без своего заменённого нападающего – Агаларова. Тот как-то сдулся после бодрого старта. Его сменщики тоже не впечатлили: южане в два раза перебили чемпиона – 12:6 (в створ – 3:3), а на гол не наиграли. И рискуют свалиться в зону стыков.