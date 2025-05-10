Какой подарок от ЦСКА для «Зенита»! Засушили «Краснодар», дав южанам лишь один шанс

Интрига в борьбе за золото РПЛ опять закручена до предела! Теперь – благодаря ЦСКА. Армейцы победили «Краснодар», который за два тура до финиша опережает «Зенит» всего на очко.

Уникальный случай для РПЛ: тренеры обеих команд посмотрели футбол с трибуны – Марко Николич и Мурад Мусаев заработали дисквалификации. У «Краснодара» из-за перебора карточек отсутствовал также автор победного гола в прошлом туре Тормена, зато вернулись после бана два других защитника Диего Коста и Петров. У ЦСКА же был дисквалифицирован на этот матч хавбек Файзуллаев, а в основе впервые с 23-го тура вышел (казалось, выбывший до конца сезона) Дивеев.

Интересно, что именно Дивеев мог забить быстрый гол уже через минуту после стартового свистка судьи Карасёва, придя на угловой и нанеся опасный удар головой. Активное начало подарило ЦСКА серию стандартов: Обляков и Бистрович своими подачами искали в штрафной соперника самых высоких в составе армейцев, но «Краснодар» больше не проигрывал воздух. Постепенно «быки» захватили инициативу, завладели мячом и территориальным преимуществом. Команда Мусаева при владении стремилась разворачивать атаки на фланги, чтобы находить там свободное пространство. Полузащитникам ЦСКА в ромбе с узким расположением игроков средней линии приходилось много работать на длинных рывках.

Тем не менее только в середине первого тайма «Краснодар» соорудил голевой момент. Но какой – почти 100-процентный! Причём тоже при помощи стандарта. После подачи краснодарцы избежали офсайда, так как Роша сломал линию и создал глубину, а Черников пробил головой. Быть бы голу, если бы не Акинфеев. Игорь действительно запатентовал сейвы ногами. Выставил правую – выбил мяч, словно он и не голкипер вовсе, а полевой игрок, занявший место на линии ворот. Говорите, современный вратарь должен уметь хорошо играть ногами? Пожалуйста!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Это был самый мощный отрезок «Краснодара», когда команда Мусаева превосходила соперника в единоборствах, разбирая персонально квартет хавбеков ЦСКА, и выигрывала подборы. Но гол «быкам» он не принёс. До перерыва лидер «золотой» гонки ограничился единственным попаданием в створ. Армейцы же, отодвинув игру от своих ворот, ничего в атаке не придумали. Пара форвардов Мусаев – Глебов совершила за 45 минут только одно касание в штрафной Агкацева. В створ команда Николича вообще не била.

В дебюте второго тайма был открытый футбол – команды увлеклись! ЦСКА снова пугал «быков» стандартами, а фол на удаление совершил… Карасёв. Рефери, объясняя что-то игрокам и жестикулируя, попал по лицу Мойзесу. К счастью, без серьёзных последствий. Сам Мойзес перебарщивал с дриблингом, выводя мяч из обороны, даже в собственной штрафной. Бразилец рисковал, однако один его такой финт помог армейцам вскоре после перерыва организовать атаку, завершившуюся первым ударом в створ. Впрочем, удар Облякова не стал трудной задачей для Агкацева.

После часа встречи «Краснодар», как показалось, подсел. ЦСКА сделал тройную замену, а потом и ещё одну – ушли оба форварда. Армейцы стали создавать момент за моментом. Кисляк не попал в пустые ворота, дотягиваясь в падении до мяча после кросса. Кстати, в этой атаке тоже поучаствовал Мойзес. Затем Койта едва не забил первым касанием – промахнулся, стреляя с воздуха. А вот другой свежий нападающий Гуарирапа идеально отработал эпизод. После длинного паса от защитника, скидки и проникающей передачи от Койта венесуэлец реализовал выход один на один. Подумалось, что Сауль, возможно, забрался в офсайд, но современная техника нарисовала линии, которые понравились болельщикам ЦСКА и, конечно же, «Зенита».

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

А вот штаб Мусаева, возможно, затянул с перестановками. С другой стороны, сделанные после 70-й минуты замены не усилили игру «Краснодара» впереди. «Быки» спешили, допускали много брака, а ЦСКА с молодым Абдулкадыровым (Дивеев ушёл за полчаса до конца) качественно защищался. Кордобу армейцы просто «съели»: колумбиец вообще ни разу не пробил за матч. Краснодарцы вообще в два раза уступили хозяевам по ударам – 9:18 (в створ – 1:2). В последней опасной атаке лидера РПЛ Кордоба и Мозес Кобнан не дотянулись до мяча, посланного Кривцовым, и «Краснодар» вынужден был признать поражение.