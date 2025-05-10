Бешеная развязка сезона в Португалии! Чемпионский матч закончился новой интригой

Оба португальских гранда проводят удивительно идентичный сезон. К 33-му туру они имели одинаковое количество очков – по 78. Разница заключалась только в деталях: у «Бенфики» было на одну победу больше, но это не выводило их на первое место. В онлайн-таблице выше шёл как раз «Спортинг»: всё благодаря минимальной победе в очной встрече первого круга.

Путь команд к лидирующим местам тоже был похожим: хотя бы потому, что по ходу сезона они поменяли тренеров. Однако на результатах это не отразилось. А новый матч можно было назвать финалом – победившая команда, по сути, обеспечивала себе чемпионский титул. При этом местные медиа и эксперты отдавали большее предпочтение именно «Бенфике», считая, что к встрече она подходит в лучшем состоянии.

Правда, уже в начале игры все прогнозы рухнули: ведь «Бенфика» забила на четвёртой минуте! А именно во второй атаке. Дьёкереш классно открылся под заброс на фланг, полетел к штрафной и грамотно прострелил на набегающего Тринкана, но и тому нужно было попасть аккурат в дальний угол. Португалец справился с задачей и вывел гостей вперёд – и одновременно к чемпионству.

Права на видео принадлежат телерадиокомпании «Старт».

Правда, уже в первой атаке после пропущенного мяча «Бенфика» могла сравнивать – Ди Мария подобрал мяч у штрафной и зарядил почти что в девятку. Вратарь был отрезан, однако аргентинец совсем немного не попал. Дальше матч пошёл по предсказуемому сценарию: «Бенфика» отдала инициативу и стала играть вторым номером. Её полностью устраивало происходящее на поле, а в умении удерживать необходимый результат они и правда хороши.

Поэтому игра слегка успокоилась. Одни уверенно оборонялись, а другие никак не могли найти правильную дорогу к штрафной. Подходы, которые ничем не заканчивались. Новый опасный момент случился на 29-й минуте. И снова герой – Ди Мария, который в очередной раз здорово забежал под удар, но не хватило точности. А через 10 минут «Спортинг» забил второй: вновь Дьёкереш затащил мяч в штрафную, потерял его, однако Гонсалвеш оказался удачливее всех и ударил мимо вратаря. Но тут же прозвучал свисток – фол в атаке.

На второй гол по первому тайму «Спортинг» и правда не наиграл. Возможно, более справедливым итогом была бы ничья, но её хозяевам предстояло получить после перерыва. Лаже неожиданно убрал с поля Ди Марию и выпустил Шельдерупа. Однако, может, у ветерана просто закончились силы.

При этом гости второй тайм начали активнее соперника. Правда, это не помешало «Бенфике» отыграться: на 63-й минуте Павлидис заскочил в штрафную, накрутил несколько соперников и прострелил во вратарскую на Араухо. Тот через рикошет смог сравнять счёт.

Права на видео принадлежат телерадиокомпании «Старт».

А вскоре они могли даже выйти вперёд – опять благодаря Павлидису, но его удар разве что зацепил штангу. Сделать 2:1 не вышло, а примерно с 80-й минуты «Спортинг» стал откровенно тянуть время. Это и понятно, ведь ничья формально делала его чемпионом за счёт победы в первом круге.

«Бенфика» очень старалась, однако так и не смогла забить второй. И, по сути, потеряла шансы на чемпионство. Ей поможет только чудо – нужно побеждать в последнем туре и ждать осечки «Спортинга». Команды сыграют с «Брагой» и «Виторией Гимарайнш» соответственно.

Кстати, у вице-чемпиона в итоге будет возможность реабилитироваться в финале Кубка Португалии, где эти команды встретятся 25 мая.