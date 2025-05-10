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Расклады в чемпионате России по футболу — золотая гонка между Краснодаром и Зенитом, соперники, таблица РПЛ, разбор

Расклады на золото РПЛ для «Зенита» и «Краснодара». Права на ошибку у Мусаева больше нет
Григорий Телингатер
«Золотая» гонка между «Краснодаром» и «Зенитом»
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Теперь Санкт-Петербург отстаёт лишь на одно очко.

В центральном матче 28-го тура «Краснодар» проиграл на выезде ЦСКА. Команда Мурада Мусаева не забила, в том числе из-за классного сейва Игоря Акинфеева ногой. В свою очередь, москвичам помогло, что они остались в сантиметрах от офсайда при победном голе в ворота Станислава Агкацева.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Гуарирапа – 69'    

Теперь преимущество «Краснодара» перед «Зенитом» составляет лишь одно очко за два тура до конца сезона. В оставшихся встречах команды проведут по одному матчу дома и на выезде. При этом в следующие выходные Краснодар сыграет раньше Питера. В последнем туре все встречи начнутся в 16:30.

  • 17 мая: «Оренбург» – «Краснодар»
  • 24 мая: «Краснодар» – «Динамо»
  • 18 мая: «Ростов» – «Зенит»
  • 24 мая: «Зенит» – «Ахмат»
Весь календарь РПЛ
Мурад Мусаев

Мурад Мусаев

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

При одинаковом количестве очков у «Краснодара» и «Зенита» выше окажется команда Сергея Семака. Статья 17.3 регламента РПЛ: в случае равенства очков у двух или более команд их места в нынешней и итоговой турнирной таблице определяются по следующим показателям (последовательно в указанном порядке):

  • по результатам матчей между собой (количество очков в них, количество побед, разница забитых и пропущенных мячей, количество забитых мячей);
  • по наибольшему числу побед;
  • по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей;
  • по наибольшему количеству забитых мячей.

«Краснодар» в этом сезоне выиграл у «Зенита» дома со счётом 2:0, но уступил в гостях – 1:4. Так что при равенстве очков трофей седьмой раз подряд отправится в Питер. Поэтому главный принцип для «Краснодара» – нужно как минимум отзеркалить результаты «Зенита». Если петербуржцы теряют очки, то и «Краснодар» может себе это позволить, а в ином случае его устраивают только две победы.

Сергей Семак

Сергей Семак

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Теоретически ещё существует вариант, при котором чемпионом станет ЦСКА. Москвичам для этого необходимо выиграть грядущие встречи и дождаться поражений «Зенита» и «Краснодара» в оставшихся двух турах. Тогда армейцы сравняются с клубом Сергея Галицкого и по очкам, и по голам в очных матчах, но превзойдут их по количеству побед. Правда, вероятность этого остаётся микроскопической.

«Краснодар» мог стать чемпионом ещё в воскресенье, но «Зенит» победил:
«Зенит» всё ещё в чемпионской гонке! Реализовали редкий шанс в Махачкале
«Зенит» всё ещё в чемпионской гонке! Реализовали редкий шанс в Махачкале
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