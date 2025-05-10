Расклады на золото РПЛ для «Зенита» и «Краснодара». Права на ошибку у Мусаева больше нет

В центральном матче 28-го тура «Краснодар» проиграл на выезде ЦСКА. Команда Мурада Мусаева не забила, в том числе из-за классного сейва Игоря Акинфеева ногой. В свою очередь, москвичам помогло, что они остались в сантиметрах от офсайда при победном голе в ворота Станислава Агкацева.

Теперь преимущество «Краснодара» перед «Зенитом» составляет лишь одно очко за два тура до конца сезона. В оставшихся встречах команды проведут по одному матчу дома и на выезде. При этом в следующие выходные Краснодар сыграет раньше Питера. В последнем туре все встречи начнутся в 16:30.

17 мая: «Оренбург» – «Краснодар»

24 мая: «Краснодар» – «Динамо»

18 мая: «Ростов» – «Зенит»

24 мая: «Зенит» – «Ахмат»

Мурад Мусаев Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

При одинаковом количестве очков у «Краснодара» и «Зенита» выше окажется команда Сергея Семака. Статья 17.3 регламента РПЛ: в случае равенства очков у двух или более команд их места в нынешней и итоговой турнирной таблице определяются по следующим показателям (последовательно в указанном порядке):

по результатам матчей между собой (количество очков в них, количество побед, разница забитых и пропущенных мячей, количество забитых мячей);

по наибольшему числу побед;

по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей;

по наибольшему количеству забитых мячей.

«Краснодар» в этом сезоне выиграл у «Зенита» дома со счётом 2:0, но уступил в гостях – 1:4. Так что при равенстве очков трофей седьмой раз подряд отправится в Питер. Поэтому главный принцип для «Краснодара» – нужно как минимум отзеркалить результаты «Зенита». Если петербуржцы теряют очки, то и «Краснодар» может себе это позволить, а в ином случае его устраивают только две победы.

Сергей Семак Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Теоретически ещё существует вариант, при котором чемпионом станет ЦСКА. Москвичам для этого необходимо выиграть грядущие встречи и дождаться поражений «Зенита» и «Краснодара» в оставшихся двух турах. Тогда армейцы сравняются с клубом Сергея Галицкого и по очкам, и по голам в очных матчах, но превзойдут их по количеству побед. Правда, вероятность этого остаётся микроскопической.