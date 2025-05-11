Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Атлетико — Реал Сосьедад — 4:0, обзор матча 35-го тура Ла Лиги, голы: покер Сёрлота, статистика, 10 мая 2025

Покер за 23 минуты! Норвежец из «Атлетико» мгновенно «похоронил» команду Захаряна
Георгий Илющенко
Отчёт «Атлетико» — «Реал Сосьедад» — 4:0
Аудио-версия:
Комментарии
Александр Сёрлот, как же ты мощен! Побил сразу два рекорда Ла Лиги!

Футбольная классика — игрок переходит в новую команду и огорчает бывшую. Но Александр Сёрлот даже перевыполнил план. Причём быстро и с запасом.

Испания — Примера . 35-й тур
10 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
4 : 0
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Сёрлот – 7'     2:0 Сёрлот – 10'     3:0 Сёрлот – 11'     4:0 Сёрлот – 30'    

За «Реал Сосьедад» норвежец провёл 90 матчей — пока что гораздо больше, чем за любые другие клубы. 24+5 — вполне рабочая статистика. В ворота «Атлетико» он в составе басков забивал и в Ла Лиге, и в Кубке Испании. Теперь случился перевёртыш. И какой! Загибаем пальцы:

  • седьмая минута. Барриос прострелил в район 11-метровой отметки, а Сёрлот в касание чётко пробил под перекладину;
  • 10-я минута. Сёрлот продвинулся к линии штрафной и чётко зарядил в дальнюю шестёрку. Ремиро мог и не прыгать;
  • 11-я минута. Александр поймал отскок от Субименди и устроил расстрел в упор. Хет-трик за четыре минуты!!! Это вообще как?
  • а что насчёт покера за 23? 30-я минута. Галан прострелил. Сёрлот спокойно обработал мяч и идеально пробил в правый нижний угол.

Нужны ли здесь комментарии? Четыре момента, четыре удара — четыре гола. Ну что за демон?! Ранее Сёрлот оформлял покер за «Будё-Глимт» (5:1 со «Стартом») в 2015-м и за «Вильярреал» – в 2024-м (4:4 с мадридским «Реалом»). Теперь вот отметился и в «Атлетико». Есть рекорды и по самому быстрому хет-трику, и по самому быстрому покеру в Ла Лиге!

Александр Сёрлот празднует гол «Реалу Сосьедад»

Александр Сёрлот празднует гол «Реалу Сосьедад»

Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images

На всякий случай отметим, что Арсен Захарян в матче не участвовал — россиянин до сих пор страдает от травм. А «Реал Сосьедад» — просто страдает. В пяти встречах чемпионата подряд побед нет. А 0:4 с «Атлетико» — вишенка на торте. С 12-го места «Сосьедад» в этом туре не подвинут, тем не менее мечты о попадании в еврокубки, похоже, останутся несбыточными.

Ранее четыре гола баски в нынешнем сезоне Ла Лиги пропускали только от «Барселоны». Ещё были 1:4 с «МЮ» в Лиге Европы и 4:4 – с «Реалом» в Кубке Испании. Коллекция пополнилась. Спасибо, что «Атлетико» и персонально Сёрлот остановились на четырёх забитых мячах. В том числе из-за реакции Ремиро. Хотя норвежец и в перекладину пальнул заодно во второй половине. Не всё же ему забивать.

Сами мадридцы, несмотря на убедительную победу, всё равно едва ли поднимутся выше третьего места: «Реал» при матче в запасе впереди на пять очков, «Барса» — на девять.

Басков ждёт глобальная перестройка:
В «Реале Сосьедад» — полная перезагрузка. Какое теперь будущее у Захаряна?
В «Реале Сосьедад» — полная перезагрузка. Какое теперь будущее у Захаряна?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android