Покер за 23 минуты! Норвежец из «Атлетико» мгновенно «похоронил» команду Захаряна

Футбольная классика — игрок переходит в новую команду и огорчает бывшую. Но Александр Сёрлот даже перевыполнил план. Причём быстро и с запасом.

За «Реал Сосьедад» норвежец провёл 90 матчей — пока что гораздо больше, чем за любые другие клубы. 24+5 — вполне рабочая статистика. В ворота «Атлетико» он в составе басков забивал и в Ла Лиге, и в Кубке Испании. Теперь случился перевёртыш. И какой! Загибаем пальцы:

седьмая минута. Барриос прострелил в район 11-метровой отметки, а Сёрлот в касание чётко пробил под перекладину;

10-я минута. Сёрлот продвинулся к линии штрафной и чётко зарядил в дальнюю шестёрку. Ремиро мог и не прыгать;

11-я минута. Александр поймал отскок от Субименди и устроил расстрел в упор. Хет-трик за четыре минуты!!! Это вообще как?

а что насчёт покера за 23? 30-я минута. Галан прострелил. Сёрлот спокойно обработал мяч и идеально пробил в правый нижний угол.

Нужны ли здесь комментарии? Четыре момента, четыре удара — четыре гола. Ну что за демон?! Ранее Сёрлот оформлял покер за «Будё-Глимт» (5:1 со «Стартом») в 2015-м и за «Вильярреал» – в 2024-м (4:4 с мадридским «Реалом»). Теперь вот отметился и в «Атлетико». Есть рекорды и по самому быстрому хет-трику, и по самому быстрому покеру в Ла Лиге!

Александр Сёрлот празднует гол «Реалу Сосьедад» Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images

На всякий случай отметим, что Арсен Захарян в матче не участвовал — россиянин до сих пор страдает от травм. А «Реал Сосьедад» — просто страдает. В пяти встречах чемпионата подряд побед нет. А 0:4 с «Атлетико» — вишенка на торте. С 12-го места «Сосьедад» в этом туре не подвинут, тем не менее мечты о попадании в еврокубки, похоже, останутся несбыточными.

Ранее четыре гола баски в нынешнем сезоне Ла Лиги пропускали только от «Барселоны». Ещё были 1:4 с «МЮ» в Лиге Европы и 4:4 – с «Реалом» в Кубке Испании. Коллекция пополнилась. Спасибо, что «Атлетико» и персонально Сёрлот остановились на четырёх забитых мячах. В том числе из-за реакции Ремиро. Хотя норвежец и в перекладину пальнул заодно во второй половине. Не всё же ему забивать.

Сами мадридцы, несмотря на убедительную победу, всё равно едва ли поднимутся выше третьего места: «Реал» при матче в запасе впереди на пять очков, «Барса» — на девять.