«В нашем автобусе была старческая караокская тусовка». Уникальное достижение Талалаева

Андрей Талалаев переписывает историю Первой лиги. Два года подряд выиграть её с разными командами прежде не удавалось никому. Он — смог. В 2024-м поднял в РПЛ «Химки», а теперь — «Балтику».

Мой звонок застал Андрея Викторовича на полпути из Новороссийска в Калининград. С дорожной темы и начали разговор.

— Приключенческий был ночной переезд?

— Переезд ещё продолжается, но ничего приключенческого я в нём не вижу. Семь часов в автобусе по ночной дороге — это нормально, мы к таким вещам адаптированы. А перед бедными футболистами, которые играют на юге, я лишний раз снимаю шляпу. Перед «Ростовом», «Краснодаром», тем же «Черноморцем». Тяжёлая логистика объясняет быстрые перепады формы у них. Сложно соблюдать высокое качество игры на долгом промежутке при постоянных переездах. Мы благодаря своему спонсору, «Ростеху», имеем достаточно комфортные условия. Как правило, на такие дальние выезды используем два автобуса. После выполнения главной задачи на год мы дали ребятам два выходных, один из которых проведём в пути. Вчера в 19:00 выехали, в три часа ночи приехали в Ставрополь. Здесь поспали, позавтракали — и в аэропорт. До 20:50 мы будем лететь через Москву в Калининград.

— Если не секрет, что в «тренерском» автобусе происходило?

— Человек, который у нас занимается перелётами, взял с собой гитару. В нашем автобусе была старческая караокская тусовка (смеётся). Мы вспомнили всех — и «Воскресенье», и «Мираж». Это, наверное, самое интересное из поездки. Так совпало, что мы и в прошлом году отмечали выход в Премьер-Лигу в Краснодарском крае. Тогда «Кубань» обыграли и обратно возвращались поездом. Можно сказать, уже традиция. А ещё у нас есть болельщик, который живёт в Италии и прилетает к нам, где бы мы с коллегами ни работали. Сейчас он тоже ехал с нами в автобусе.

Андрей Талалаев на бровке Фото: Пресс-служба ФК «Балтика»

— Вы тоже поёте?

— Я, честно говоря, певец ещё тот. Хоть и говорят, что талантливые люди талантливы во всём, но мне, видно, на ухо наступил медведь в юности. Что-то там подрыкивал, подкрикивал. Это нормально, когда такие эмоции переполняют. Там даже водитель автобуса нас поддерживал.

— Это был самый нервный матч сезона?

— В этом сезоне были игры и посложнее. Для меня лично матч был менее нервным, потому что смотрел его с трибуны с одним из наших помощников. Только в концовке, в последние минут 8-10 с добавленными, пришлось немного понервничать. А так я видел, что ребята понимают всю ответственность и играют очень правильно. Жалко, мячи не забивали. У Хиля три момента было. У «Черноморца» — 0 ударов в створ и единственный выход один на один. Эти моменты как раз и показывают градус матча.

— Вы смотрели игру из медицинской комнаты?

— Да, хозяева предоставили нам медицинский кабинет с видом на поле, напротив ложи VIP. Остальные помещения, видимо, были заняты — в Новороссийске сейчас тоже бум футбола. Большие окна, хороший обзор — наблюдать за игрой мне было абсолютно комфортно. Главное, что никто не мешал.

— В один день сразу три тренера были отлучены от своих команд — вы, Николич и Мусаев. Не слишком жёстко КДК стал к тренерам относиться?

— Задайте этот вопрос Мажичу.

— Есть небольшое огорчение оттого, что не дома путёвку оформили?

— У меня нет разочарования. Наверное, только оголтелые люди не понимают, что дома при полном стадионе играть посложнее, чем на выезде. Ты не можешь подобрать тактику, потому что толпа гонит тебя вперёд. Футболистов эти эмоции захлёстывают, и они начинают всё больше и больше играть на чужой половине. Разумеется, я благодарен болельщикам за то, что заполнили стадион на матче с «Торпедо». Но если вы посмотрите, то увидите, что героями «Торпедо» стали вратарь и центральный защитник Бородин. Оба попали в сборную тура. Если кто-то говорит, что там не было качества игры, значит, он плохо разбирается в футболе. Футбольный матч — это не магазин, где к восьми утра завозят все продукты. В игре может быть три результата. А наши ребята качественно сработали что в той игре, что в этой. Сейчас пришли оценки РУСТАТ. Лучшие по ним — вратарь Солдатенко и защитник Стежко из «Черноморца». Это исчерпывающе говорит о качестве происходившего на поле. Но не всегда в футболе ты добиваешься максимального результата. Конечно, после 20-матчевой беспроигрышной серии сложно к этому привыкнуть. У нас у всех в голове уже как-то отложилось, что можно только выиграть или вничью сыграть. А оказывается, можно ещё и уступить иногда.

Трибуны «Балтики» Фото: Пресс-служба ФК «Балтика»

— Для вас принципиально занять именно первое место в первенстве?

— Я уверен, что российский футбол не стоит на месте, и все три оставшиеся встречи для «Торпедо» будут очень тяжёлыми. Тем более сейчас они играют с «Сочи». Очень серьёзный матч для обоих клубов. Я на 99% уверен, что «Балтика» закончит чемпионат на первом месте. Я говорил иностранцам, что при решении задачи отпущу их на неделю раньше домой. Перерыв между сезонами у нас получится очень коротким. Времени на подготовку будет немного — уже 19 июля стартует чемпионат РПЛ. Думаю, сейчас мы найдём какие-то компромиссы между стремлением к максимализму и правильной, грамотной подготовкой к новому сезону.

— У вас уже есть примерное представление, насколько серьёзное усиление требуется «Балтике» перед возвращением в РПЛ?

— Я не сторонник больших изменений в команде. Я говорил, что нужно купить трёх-четырёх футболистов зимой, и тогда такую же цифру можно озвучивать на лето. Сейчас планы немножко изменились, однако обсуждать их публично я не собираюсь.

— Вы второй год подряд выводите разные команды в РПЛ — откройте секрет: как вы это делаете?

— Надо просто иметь лучшую команду профессиональных тренеров. А я считаю нашу команду сильнейшей в стране. Я ради интереса поглядываю иногда на Премьер-Лигу, обращаю внимание на работу Лички, Николича. Мы в таких клубах с такими бюджетами не работали, а баланс личных встреч с ними у нас положительный. Поэтому я уверен в своих словах. И второй момент — это доверие к ребятам. Когда ты веришь в них, они, безусловно, покажут свой максимум. Самая главная заслуга в победе «Балтики» — это наши футболисты.

— В Калининграде чувствуется бум футбола?

— Когда мы пришли, восемь тысяч зрителей было на первом матче «Балтики». На последнем — уже 30 000. Это главный показатель работы и то, к чему мы стремились: решить задачу выхода в РПЛ и собрать полный стадион. И то, и другое нам удалось. Если на «Енисей» придёт 20 с лишним тысяч болельщиков, ребята выложатся по максимуму независимо от того, насколько состав будет близок к основному.