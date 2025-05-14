Кейн взял трофей, но не кубок. Почему за чемпионство в Германии вручают «тарелку»?

«Бавария» вернула себе чемпионский титул, а нападающий Гарри Кейн наконец-то завоевал первый трофей в профессиональной карьере. Вот только англичанин, как и другие футболисты мюнхенского клуба, получил в свои руки не кубок, а «тарелку». Почему же за победу в Бундеслиге вручают трофей довольно необычной формы?

Первый розыгрыш чемпионата Германии состоялся в 1903 году, а его победителем стал «Лейпциг». Какой трофей достался триумфатору? Статуя Виктории — богини победы. Немецкий футбольный союз (DFB) получил её как знак благодарности за участие в Олимпиаде-1900 в Париже. Кстати, туда ездили не футболисты, а регбисты. Они сделали это под патронажем DFB. Статую поочерёдно вручали лучшим футбольным и регбийным командам Германии. Но потом регби превратилось в отдельный вид спорта и вышло из-под юрисдикции DFB.

«Викторию» вручали футбольным клубам вплоть до 1944 года. «Дрезден» — последняя команда, которая получила этот трофей. Статую потеряли в ходе Второй мировой войны. Но в конце XX века стало известно, что награда не утеряна. Сейчас её хранят в музее футбола в Дортмунде.

Новый трофей создала женщина. Элизабет Тресков — ювелир и дизайнер украшений. Помимо этого, она была профессором академии декоративно-прикладных искусств. Элизабет разработала трофей совместно с учениками. Привычная форма кубков её явно не привлекала, поэтому появилась идея создать тарелку. Тресков хотела отойти от привычной концепции создания кубков, а её идею, чтобы трофей был не похож на остальные, поддержали.

Создательница трофея Бундеслиги Элизабет Тресков и статуя Виктории Фото: Getty Images/fcbayern.com

К слову, одна из площадей в Кёльне носит имя создательницы чемпионского трофея Бундеслиги. Она расположена недалеко от академии прикладного искусства, где преподавала Тресков. Она скончалась в 1992-м в возрасте 94 лет. Последние годы жизни провела в доме престарелых недалеко от Кёльна.

Meisterschale — оригинальное название трофея. Дословно — чемпионское блюдо. В народе закрепилось прозвище «салатница». Впервые новый трофей вручили в 1949 году — он достался футболистам «Мангейма». То есть салатницей награждали задолго до первого сезона Бундеслиги (1963/1964).

На «тарелке» выгравировано имя каждого чемпиона Германии начиная с 1903 года. Правда, к началу 80-х годов XX века место на салатнице закончилось. В результате на трофей добавили новое кольцо, благодаря чему произошло увеличение диаметра «тарелки». В 2009 году места на салатнице стало ещё больше. Предполагается, что его хватит для гравировки названий команд-чемпионов до 2026 года включительно. Нынешний трофей из серебра весит 11 кг. Он застрахован на € 50 тыс.

Кстати, победителю Второй Бундеслиги также вручают «тарелку». Конечно, она не такая роскошная, как в высшем дивизионе. Её презентовали в сезоне-2008/2009. Трофей весит 8,5 кг, и на нём выгравированы названия всех команд-чемпионов начиная с сезона-1981/1982. В центре салатницы находится горный хрусталь. Ах да, за победу в женской Бундеслиге также вручают «тарелку».

Так выглядит трофей за победу во Второй Бундеслиге Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Поскольку в этом сезоне «Бавария» стала чемпионом досрочно, это значительно упростило процедуру церемонии награждения. Команда получила салатницу после заключительного домашнего матча сезона с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха. В предыдущие годы если судьба титула решалась в последнем туре, то оригинальный трофей доставляли на матч с участием лидера. На игры других команд-претендентов привозили копию. В таких случаях не предусмотрена оперативная доставка оригинального трофея на вертолёте.

Хосеп Гвардиола поднимает трофей за победу в Бундеслиге Фото: Team 2 Sportphoto/Getty Images

В 2014 году главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола уронил «тарелку» в ходе празднований на мюнхенском стадионе. Испанец сделал это после обильного пивного душа — ещё одной чемпионской традиции в Германии. Кейн справился со своей задачей лучше Гвардиолы.