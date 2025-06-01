Кто из тренеров РПЛ ещё не брал трофеи. В финале Кубка прервётся вторая серия за сезон?

Финиш сезона – борьба за титулы. Мы узнали чемпиона России и скоро узнаем обладателя Кубка страны сезона-2024/2025. Игроки и тренеры сражаются за награды для своих клубов и за красивые строчки в собственных профайлах. Но вот удивительный факт: перед началом нынешнего сезона сезона только пять человек, возглавляющих сейчас команды РПЛ, завоёвывали трофеи по ходу карьеры в России или за границей – Сергей Семак из «Зенита», Марко Николич из ЦСКА, Деян Станкович из «Спартака», Сергей Ташуев из «Ахмата» и Виктор Гончаренко из «Пари НН». Недавно к ним присоединился Мурад Мусаев из «Краснодара», а скоро может и Джонатан Альба из «Ростова».

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Рассказываем о тех, кто пока не выигрывал призов, – сколько они тренируют и когда были максимально близки к успеху.

Михаил Галактионов, «Локомотив»

Михаил Галактионов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Главный тренер «Локомотива» уже почти 20 лет в профессии, а на высоком уровне – с 2017-го. До того, как попасть в РПЛ, Галактионов был известен по работе с юношескими сборными России. Побеждал с ними на международных турнирах. А вот на клубном уровне лучшим для него остаётся результат прошлого сезона, когда железнодорожники финишировали на четвёртом месте. В Кубке страны Галактионов со своими командами тоже пока не доходил до финала.

Джонатан Альба, «Ростов»

Джонатан Альба Фото: Артем Гусев, «Чемпионат»

Два с половиной месяца назад испанец неожиданно возглавил «Ростов», не имея опыта самостоятельной работы главным тренером. До этого Альба был аналитиком в испанских командах низших дивизионов и сборной Румынии. На ту же роль его позвал в 2018 году в ростовский клуб и Валерий Карпин. Так что Джонатан и не мог пока выиграть трофеев. Но он приближается к первому – вывел «Ростов» в Суперфинал Кубка России. Если победит, то обойдёт своего предшественника Карпина, который тоже до сих пор без призов.

Заур Тедеев, «Акрон»

Заур Тедеев Фото: fcakron.ru

О Тедееве многие болельщики узнали только в последний год, а ведь он тренирует взрослые команды уже 18 лет. Работал и главным, был и ассистентом – в казахстанском «Атырау» и «Ростове». Когда-то Заур запускал карьеру с победы в чемпионате родной Северной Осетии, однако больше с точки зрения наград этому интересному специалисту похвастать нечем. В РПЛ он вообще проводит первый сезон, если не учитывать короткий отрезок в качестве «и. о.». В кубковых турнирах команды Тедеева не заходили далеко.

Хасанби Биджиев, «Динамо» Махачкала

Хасанби Биджиев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Бывший вратарь после завершения игровой карьеры трудился на разных должностях в футболе, а сам стал тренировать в 2014-м. Нальчик, Курск, Волгоград, снова Нальчик и Махачкала – такова география путешествий Биджиева-коуча. Он побеждал во втором дивизионе с нальчикским «Спартаком», а в 2018 году сенсационно довёл «Авангард», выступавший в Первой лиге, до финала Кубка России. Там команда Биджиева уступила «Тосно» (1:2). Только в этом сезоне Хасанби дебютировал в РПЛ с южным «Динамо».

Магомед Адиев, «Химки»

Магомед Адиев Фото: РИА Новости

Адиев тренирует полтора десятка лет, но на сегодняшний день более известен своими достижениями со сборной Казахстана, которую едва не вывел на Евро-2024, нежели на клубном уровне. В РПЛ Магомеду доставались команды, с которыми он должен был бороться за выживание, а в казахстанском чемпионате российский специалист поднимал в топ-7 «Шахтёр». Хотя однажды Адиев был по-настоящему близок к трофею. В 2021 году вывел «Шахтёр» в финал Кубка страны, где карагандинцы проиграли в серии пенальти «Кайрату».

Владимир Слишкович, «Оренбург»

Владимир Слишкович Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

До прошлого года Владимира мы знали только как ассистента Гильермо Абаскаля. Получив «Спартак» на финише сезона, он едва не взял Кубок России – красно-белых в финале Пути регионов остановила «Балтика». Но вообще сын известного боснийского тренера Блажа Слишковича в профессии уже 18 лет. Работал с молодёжкой «Зриньски», возглавлял китайский «Хунань Биллоуз». Однако о достижениях Слишковича-младшего в этих командах ничего не известно. Попадание в топ-5 со «Спартаком» – пока пик его карьеры.

Игорь Шалимов, «Факел»

Игорь Шалимов Фото: Пресс-служба ФК «Факел»

Экс-полузащитник сборной России тренирует с начала 2000-х, правда, у Шалимова был перерыв более чем в 10 лет, когда он находился «в творческом отпуске» и даже пробовал себя в женском футболе. Лучший шанс что-то выиграть Игорю выпал, несомненно, в период работы в «Краснодаре». Но «быки» при нём попали только в топ-4. В кубковых турнирах максимальный результат – четвертьфинал. На заре тренерской карьеры Шалимов вылетал с «Ураланом», а сейчас предстоит пережить тот же опыт с «Факелом». Миссия по спасению аутсайдера оказалась невыполнима.

Бонус: Рашид Рахимов, «Рубин»

Рашид Рахимов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Рахимову в этом году исполнилось 60 лет, и 23 из них он посвятил тренерской деятельности. Раскручивал карьеру в Австрии, а с 2006-го работает с разными клубами РПЛ. Первое место со своей командой Рашид, правда, занимал – выиграл Первую лигу с «Рубином». Но титулов в элитных дивизионах или финалах пока нет. В РПЛ лучший результат – пятое место с «Ахматом» (тогда ещё «Тереком») в сезоне-2016/2017. Кстати, выше грозненцы никогда не поднимались. С «Локомотивом» Рахимов был близок к трофею, однако в Суперкубке России железнодорожники проиграли «Зениту» – 1:2. Тот матч запомнился ужасной ошибкой вратаря Ивана Левенца.

Бонус: Игорь Осинькин, «Крылья Советов»

Игорь Осинькин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Осинькин – настоящий тренер-долгожитель! Начинал ещё в 1990 году в детско-юношеском футболе, потом трудился как ассистент во взрослом, а самостоятельно работает с 2006-го. Побеждал во втором дивизионе с «Чертаново» и в Первой лиге с «Крыльями Советов», однако больших трофеев до сих пор не завоёвывал. В РПЛ лучший результат для его команды – восьмое место. Хотя в сезоне-2020/2021 Осинькин довёл самарцев до финала Кубка России, где «КС» проиграли «Локомотиву» (1:3).