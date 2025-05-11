Дзюба и «Акрон» устроили голевое шоу с «Ахматом»! Грозному, видимо, от стыков не спастись

К 28-му туру «Ахмат» так и не смог выбраться из зоны стыковых встреч. Хотя, с учётом игры команды Сергея Ташуева, прогнозировалось, что это случится несколько недель назад. Однако в середине апреля наступил небольшой кризис: два поражения от «Краснодара» и Нижнего плюс ничья с ЦСКА. Перед матчем с «Акроном» отставание грозненцев от 12-го места составляло два очка. Следовательно – требовалось побеждать.

У «Акрона» дела куда лучше. Да, очки даются тяжело, но две победы и ничья в последних четырёх матчах закрепили команду на девятом месте. Добраться до «Ростова» и «Рубина» уже тяжеловато, так что цель на остаток сезона наверняка – сохраниться там же.

Команды начали очень резво. Неудивительно, ведь оба тренера нацелены на атаку. Так что с первых минут они показали – на поле будет весело. На второй минуте Джаковац мог открыть счёт, но сделал это не он. А Талал, который замкнул прострел влетевшего в штрафную Мелкадзе. А ещё Талал случайно задел ногой Васютина, что сказалось на вратаре уже позже. Грозный же повёл уже на восьмой минуте. Отличное начало для гостей.

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Но «Акрон» это не смутило: впрочем, их в принципе трудно чем-то удивить. Поэтому они не обратили внимание на произошедшее и продолжили строить свои атаки. Да и сами грозненцы не собирались удерживать шаткое преимущество. Тоже бежали вперёд в надежде его увеличить. Не вышло, на 17-й минуте тольяттинцы сравняли счёт благодаря молодому Пестрякову. Дзюба получил мяч в удобной точке, но с его ударом справился Шелия. А на добивании оказался как раз Пестряков.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

На 23-й минуте «Ахмат» мог заработать пенальти, но видеоассистенты поддержали главного и не посчитали, что Фернандес сыграл рукой в штрафной. Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов это решение поддержал. А потом до конца травмировался Васютин, который сделал до этого несколько впечатляющих спасений. Но он-таки смог доиграть тайм, вытащив ещё несколько ударов. В концовке первой половины вперёд вышел «Акрон». Дзюба снова на первых ролях: получил мяч в штрафной, выкатил на Джаковаца, который был точен.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Вряд ли такой результат был по игре, а Сергей Ташуев ещё и потратил время на споры с главным арбитром. «Ахмату» нужно было продолжать в том же духе. И гол точно пришёл бы. Однако второй тайм гости начали не так активно, как проводили первый. В какой-то момент преимущество и вовсе перешло к «Акрону», а Дзюба упустил супершанс, когда бил почти наверняка. Но в воротах – Шелия, который порой совершает чудеса.

Видимо, этот эпизод вдохновил и атаку – Самородов с фланга забросил в штрафную, мяч странным образом дошёл до Мелкадзе, который в упор пробил Волкова. Да, в перерыве у гостей состоялась замена вратаря – Васютин не смог продолжить матч.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Ташуев тут же сделал тройную замен, намереваясь вырвать победу. Грозненцы действительно понеслись вперёд, но почти сразу пропустили контратаку. Хубулов остался один на фланге и пробил между ног Шелии.

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«Ахмат» старался отыграться. Но тольяттинцы отстояли преимущество и набрали три очка. Команда временно приблизилась к «Ростову», сейчас отрыв всего три очка. И теперь официально избежала даже стыков. «Ахмат» же остался на 13-м месте. Однако в случае победы «Пари НН» над «Крыльями» опустится на 14-ое.